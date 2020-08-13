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Внук повторил фото своего деда 73 года спустя: Такого совпадения люди не ожидали увидеть

13 августа 2020, 11:20  •  57 • В мире
Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда. Одна деталь на фото удивила комментаторов.
В Сети бурно обсуждают снимок, сделанный пользователем Reddit Dauntless1. Он воспроизвёл снимок своего деда, который сфотографировался в Токио в конце 1940-х.
Как выяснилось, дед Dauntless1 во время Второй мировой был в японской столице хирургом-стоматологом. Сам снимок был сделан в 1946 или 1947 году. Как рассказал автор фото, для того чтобы продублировать фотографию своего деда, ему пришлось порыться в семейном архиве. Лишь одну из фотографий, которых он отсмотрел больше сотни, удалось воссоздать так детально.
И снимок удался: парень во время поездки в Токио нашёл то место и ракурс, где фотографировался его предок, и сделал точно такой же. Комментаторов больше всего поразил фон на фото.
В кадре запечатлён мужчина на фоне императорского дворца. Что 73 года назад, что сейчас его вид остаётся прежним.
Скриншот: Reddit
Даже несмотря на плотную современную застройку, это место сохранилось почти в неизменном виде. Пользователи также обратили внимание на разросшиеся деревья вокруг дворца.
Некоторые подписчики Reddit отметили, что многие люди пытались повторить фотографии своих предков и даже специально для этого посещали другие города и страны, но не могли этого сделать из-за сильно изменившейся среды.

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