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Внук Назарбаева торгуется с Лондоном за политубежище, обещает рассказать о "коррупции России и Казахстана"

13 февраля 2020, 15:39  •  19 • В мире
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политубежище у Лондона. При этом пообещал рассказать о "коррупции России и Казахстана", а также сообщил о тяжелой наркозависимости.
На своей странице в Facebook Айсултан (сын старшей дочери Назарбаева – Дариги) заверил, что на него оказывает давление семья, в связи с чем ему необходимо просить убежище в Великобритании.
29-летний внук первого президента Казахствана заверил, что обладает данными о "коррупции между правительствами" своей страны и России, а также обвинил свою семью в жадности.
"Было очень трудно на душе: и лишь злость и разочарованность в окружающем меня мире дали мне силы идти вперёд!" - написал Айсултан.
По его словам, он не замешан ни в каких преступлениях, однако единственная его слабость – наркотики.
В октябре 2019 года суд Лондона приговорил Айсултана Назарбаева к условному сроку и принудительному лечению. Причиной стало его нападение на полицейского. Находясь в наркотическом опьянении, он покусал правоохранителя.

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