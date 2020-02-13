Внук Назарбаева торгуется с Лондоном за политубежище, обещает рассказать о "коррупции России и Казахстана"

На своей странице в Facebook Айсултан (сын старшей дочери Назарбаева – Дариги) заверил, что на него оказывает давление семья, в связи с чем ему необходимо просить убежище в Великобритании.

29-летний внук первого президента Казахствана заверил, что обладает данными о "коррупции между правительствами" своей страны и России, а также обвинил свою семью в жадности.

"Было очень трудно на душе: и лишь злость и разочарованность в окружающем меня мире дали мне силы идти вперёд!" - написал Айсултан.

По его словам, он не замешан ни в каких преступлениях, однако единственная его слабость – наркотики.

В октябре 2019 года суд Лондона приговорил Айсултана Назарбаева к условному сроку и принудительному лечению. Причиной стало его нападение на полицейского. Находясь в наркотическом опьянении, он покусал правоохранителя.