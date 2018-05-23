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Внук легендарного министра иностранных дел СССР Алексей Громыко: Дело Скрипаля развалится, а «Северный поток-2» защитят от Трампа

23 мая 2018, 04:09  •  47 • В России

ИНФОРМАЦИЮ ПО СКРИПАЛЯМ ЗАСЕКРЕТЯТ И ОСТАВЯТ ВБРОСЫ

- Алексей Анатольевич, куда, по вашим ощущениям, заведет всех нас дело отравленного британского шпиона Сергея Скрипаля?

- Для специалистов ситуация с самого начала была абсурдной. Как и с аналогичным "мероприятием" в сирийской Думе, когда уже по видеоролику было ясно, что приписываемая Башару Асаду химическая атака - это инсценировка. Дело Сергея и Юлии Скрипалей очень похоже на дела Александра Литвиненко и Бориса Березовского. Информация, которая действительно дала бы возможность определить, кто это сделал, как и зачем, будет засекречена. А общественному мнению предоставят факты или псевдофакты, перепроверить которые будет невозможно. Слава Богу, что существует Организация по запрещению химоружия. И на сегодняшний день есть общепризнанное мнение специалистов о том, что установить, какая страна произвела и использовала это ядовитое вещество, невозможно. А дальше можно сколько угодно рассуждать на эту тему, подозревать "с большой долей вероятности" тех или других, но правды с такими интерпретациями вы не добьетесь. Вспомните, как долго шли скандалы вокруг малайзийского "Боинга". А в последние месяцы об этом кто-то вспоминал?

- Только в связи с самоубийством украинского летчика Владислава Волошина, которого обвиняли в его крушении (новое расследование журналиста «КП» Николая Варсегова о «Боинге»).

- Да, вот и сейчас нас обвиняют с яростью и упорством, поэтому надо спокойно выстраивать в линейку факты, связанные с пребыванием в Британии различных российских персоналий: что с ними происходило, по каким версиям они умирали на территории этой страны. Отравляющее вещество, которое фигурирует в деле Скрипаля, было запатентовано в США в 2015 году. Есть показания работавших на постсоветском пространстве западных дипломатов, в том числе в Узбекистане, где уничтожались запасы химоружия. Тогда бывшие секреты СССР вывозились на Запад, куда сбежали имевшие отношение к производству нервно-паралитических веществ люди. Формулы давно опубликованы. Так что производство могло осуществляться в целом ряде стран, и я уверен, что оно проходило в том числе в США и Британии. Тип вещества установлен, и сказать англичанам больше нечего. При этом нет ни одной фотографии Скрипалей! То, что Виктория Скрипаль смогла поговорить с сестрой Юлией, думаю, было проколом со стороны британских спецслужб. Это явно не соответствовало их планам.

России важно сделать все, чтобы, как заявил наш постпред при ООН Василий Небензя, "не слезать с западных партнеров" и попытаться добиться того, чего они хотят меньше всего, - "перевернуть шахматную доску". То есть чтобы дальше проблемы возникали не у России, а у тех, кто все это затеял.

ВАКХАНАЛИЯ СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ

- Улики типа размытого фоторобота агента КГБ Гордона на кого рассчитаны?

- Найти бы еще вменяемого человека, который бы отнесся к этому роботу серьезно. Благодаря криминальным сводкам люди прекрасно представляют, что такое фоторобот. А когда вам показывают кубик-рубик из квадратиков, это забавно и драматично. На подобных вбросах будут и дальше раскручивать это дело. Но, полагаю, что на сегодняшний день максимум, который можно было выжать из этой истории в четырехугольнике Россия-Британия-ЕС-США, уже выжат. Из провокации в Думе тоже. Все это должно было быть увязано в один клубок. В Совбезе ООН прямо проводились параллели между Сирией и Скрипалями. Британские спецслужбы якобы перехватили сообщение в Сирии, которое опять же якобы должно было указывать на действия российских диверсантов против Скрипалей. Но после того, как разваливается на глазах инсценированная химатака, должно сыпаться и дело Скрипаля.

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- Но выжали много!

- Очень много: волна высылок российских дипломатов, введение под шумок новых санкций, попытка снизить статус и значимость проводимого в России Чемпионата мира по футболу. Думаю, через полгода-год эта вакханалия может закончиться, и уже мало кто вспомнит детали.

ГЕРМАНИЯ ПЫТАЕТСЯ СПАСТИ ОТ ТРАМПА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"

- Почему же? Пока все хуже и хуже.

- Потому что не очевидно, как еще можно ужалить Россию, и какой смысл нагнетать ситуацию еще больше.

- "Северный поток-2", наверное, надо кое-кому закрыть.

- Здесь все не столь просто у тех, кто хотел бы его закрыть. Германия и Финляндия уже дали разрешение на строительство газопровода, осталось получить согласие от Дании и Швеции. И в этих странах нет заявлений на уровне политического руководства о желании заблокировать проект. Россия дала понять, что готова рассматривать вариант, по которому транзит газа через Украину может в каком-то виде сохраниться, хотя все понимают, что если он бы полностью прекратился, Украина могла бы получать газ из Европы.

На Германию будут сильно давить, чтобы поставить под сомнение реализацию проекта. Еврокомиссия в последние месяцы предпринимает активные усилия, чтобы получить мандат на ведение переговоров с Россией по "Северному потоку-2". Если бы у нее это получилось, то тогда проект могла бы заблокировать любая страна ЕС. Мы помним, как в 2008 году Еврокомиссия сорвала переговоры о заключении нового договора о партнерстве с Россией.

- Немцы это понимают?

- Германия и ряд других стран в основном за закрытыми дверями активно работают над тем, чтобы этот проект выжил. Бизнес- объединения Германии, включая Восточный комитет немецкой экономики (коллективный орган, объединяющий ассоциации германских предприятий. - Ред.) публично заявляли о том, что этот проект не имеет ничего общего с политикой, не ставит Евросоюз в зависимость от России с точки зрения безопасности какой-либо европейской страны. А наоборот ведет к диверсификации поставок газа, уменьшению рисков для ЕС от возможных политических ситуаций. Уверен, что у него есть будущее, в него слишком много инвестировано и политического, и финансового капитала. Мы посмотрим, скажутся ли санкции США и попытки распространить внутреннее законодательство США на Европу. Но "Северный поток-2" - в стратегических интересах Германии, как и большинства стран ЕС.

"Прямая линия" Путина станет технологичней

ИСКАТЬ НЕ СОЮЗНИКОВ, ТАК ПОПУТЧИКОВ

- Как думаете, что посоветовал бы ваш знаменитый дед, министр иностранных дел СССР в 1957-1985 годах Андрей Громыко сегодня Сергею Лаврову? Вызовов у главы МИД РФ с каждым днем все больше...

- Наша внешняя политика - одно из самых сильных и конкурентных преимуществ России на международной арене. Российская дипломатия не только держит удары, но бьет порой сильнее своих возможностей. После 2014 года наша страна не только не оказалась в изоляции, но по ряду позиций смогла выйти на новые проекты и контакты, тактические и стратегические союзы и партнерства. Дед, видимо, сказал бы о том, что дипломатия превыше всего, что необходимо проводить политику стратегической глубины, досконально изучать ситуацию в той или иной стране, искать союзников по всему периметру границ нашей страны. И сделать все, чтобы умножить число союзников, попутчиков или нейтральных стран в нынешней конфронтации. Россия прилагает для этого массу усилий. Не только на европейском театре действий, но и в Азии, и в Африке. Мы это видим по результатам голосований на Генассамблее ООН и в Совбезе, где расклад сил далеко не всегда говорит о монополии Запада или несоизмеримом доминировании над Россией. Вспомните хотя бы три варианта резолюций по Сирии, где Россия выступила в соавторстве со Швецией. Интересные комбинации, наступательная позиция, оперирование международным правом - это все и будет залогом нашего успеха.

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