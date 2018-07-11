|
Внук Брежнева умер в Крыму
11 июля 2018, 01:24 • 88 • Политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму от инфаркта, сообщил ТАСС во вторник председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик.
"Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт", - сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".
Собеседник агентства пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии "Родина".
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 июля 2018, 07:55
|
07 июля 2018, 11:39
|
07 июля 2018, 19:56
|
07 июля 2018, 16:24
|
04 июля 2018, 14:20
|
07 июля 2018, 14:39
|
06 июля 2018, 06:24