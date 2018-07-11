Внук Брежнева умер в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму от инфаркта, сообщил ТАСС во вторник председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик.

"Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт", - сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".

Собеседник агентства пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии "Родина".