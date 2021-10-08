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Внучка Муссолини избрана в совет Рима: "Человек важнее фамилии"

08 октября 2021, 22:00  •  76 • Политика
Внучка основателя фашизма Бенито Муссолини во второй раз победила на выборах в Риме.
На выборах в городской совет Рима уверенно победила внучка главы итальянских фашистов - дуче Бенито Муссолини.
47-летняя Ракеле Муссолини представляла партию "Братья Италии", это уже её вторая победа на выборах с 2016 года. Партия придерживается правой идеологии, сообщает газета La Repubblica.
"Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была", - заявляла внучка основателя фашизма на обвинения в приверженности этой идеологии. Ранее в Италии фото внучки Муссолини вызвало скандал. 25 апреля, когда в стране празднуется День освобождения от фашизма, Ракеле выложила в интернет фото с подписью "25 апреля я праздную только День святого Марка".
Ранее коллега по парти Муссолини также вызвал скандал, публиковав фото с бюстом Муссолини и рукой в "римском приветствии".
Бенито Муссолини был союзником нациста Адольфа Гитлера и был убит партизанами в конце Второй мировой войны.

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