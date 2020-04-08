Внучка маршала Конева ответила неблагодарной Европе: "Тяжёлые, грустные эмоции"

Власти Праги решают судьбу снесённого памятника советскому маршалу И. С. Коневу. Его отправляют в частное хранилище, а дальше - в "Музей памяти XX века", который, правда, ещё не открылся. Но семья Коневых просит вернуть бронзового маршала домой, в Россию.

Мерзость ситуации и в том, как сообщили о демонтаже памятника. Мол, у него не было маски - важной в период распространения коронавируса, потому пришлось убрать монумент. Внучка маршала - Анна Конева, специально для Царьграда оценила происходящее.

"Конечно, это вызвало очень тяжёлые, грустные эмоции. И в том числе потому, что деятельность этого человека была высоко оценена при его жизни правительством Чехословакии, США, Великобритиании, Франции и других стран. Но моральная сторона вопроса пусть остаётся на совести господина старосты (Ондржей Коларж - глава муниципалитета, где стоял памятник - ред.), которому, видимо, в этот, в общем, кризисный для мира момент было нечем больше заняться, кроме как воевать с людской памятью".

В разговоре с Царьградом внучка советского маршала Ивана Конева рассказала, как происходил снос памятника её деду в Праге.

"Это решение было принято где-то, наверное, полгода тому назад, уже официальное решение о том, что памятник будет перенесён в другое место. Место не определено было. По чешским законам этот памятник - собственность района Праги. И решал его судьбу совет этого района Прага-6, который состоит практически из такой партии, которая нас очень не любит. И вот было принято решение, что памятник будет снесён и на его месте будет возведён новый памятник, олицетворяющий освобождение, просто какое-то вот некое освобождение, вроде американцы там будут, и наши там будут, но власовцы - нет, там не собирались ставить памятник никакому Власову", - рассказала Конева.