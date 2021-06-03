Вновь перекроить экономику России? Простой вопрос для Чубайса

Чубайс призвал реструктурировать экономику из-за изменения климата. "Надо не столько смотреть, что Чубайс призывает заниматься водородом, ещё чем-то, сколько спросить с него, где конкретные результаты в его нынешней сфере деятельности", - считает эксперт по энергобезопасности Станислав Митрахович.

В связи с изменением климата надо реструктурировать до 100% экономики России, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова прокомментировал для Царьграда эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Он считает, что своё заявление Чукбайс сделал исключительно ради продвижения своей карьеры. Эксперт указал, что Чубайс на разных этапах своей карьеры он занимался различной трансформацией. И сейчас он предлагает трансформации, связанные с энергетикой с зелёной энергетикой, с водородом, низкоуглеродным развитием и всем остальным.

Митрахович напомнил, как в своё время Чубайс предлагал нанотехнологии. Он обещал сделать чуть ли не второй "Газпром", который бы занимался нанотехнологиями по объёму, производству, размеру своей экономической активности и так далее.

Есть такой результат? Нет такого результата. Сейчас Чубайс отвечает, в том числе, за переговоры с Европой по вопросу трансграничного углеродного налога, которым хотят обложить продукцию российской промышленности,

- отметил Станислав Митрахович в интервью Царьграду.

Он считает, что Чубайсу пора перестать призывать к чему-либо, а начать на деле доказывать, что он что-то может. Например, показать, что он договорился с Европой и с России не будут брать углеродный налог.

Может Чубайс таким похвастаться? Нет, не может. Поэтому мне кажется, надо не столько смотреть, что Чубайс призывает заниматься водородом, ещё чем-то, сколько спросить с него, где конкретные результаты в его нынешней сфере деятельности,

- подчеркнул эксперт.