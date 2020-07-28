Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением...
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Главная / В России

«Вносятся уточняющие поправки»: Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР

28 июля 2020, 18:00  •  114 • В России
В правительство внесён законопроект с поправками по синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов относительно перечисления незаконно полученных денежных средств в Пенсионный фонд России. Об этом сообщили в Минфине. С 2019 года в ПФР стали поступать средства, полученные от продажи конфискованного имущества по коррупционным статьям. Как отмечал генпрокурор Игорь Краснов, в 2019-м сумма взысканий составила около 21,4 млрд рублей.
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд необходимы для синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — приводит текст сообщения ТАСС.

Как отметили в Минфине, законопроект уже подготовлен и внесён в правительство. Изменения могут вступить в силу до конца года.

«В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути, это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ», — пояснили в министерстве.

Напомним, с 2019 года все средства, конфискованные по коррупционным статьям, поступают в Пенсионный фонд РФ. Как сообщал генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе доклада перед Советом Федерации, в 2019-м суды по заявлениям прокуроров взыскали с коррупционеров имущества на сумму около 21,4 млрд рублей. Наибольшее количество коррупционных дел было выявлено в Мордовии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях и на Камчатке.

Вместе с тем, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в этом году сумма изъятий средств в рамках коррупционных дел уже составляет порядка 20 млрд рублей.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

В марте Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную из России валюту, а также переводы нерезидентам при использовании подложных документов.

«Рациональный шаг»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова положительно отнеслась к инициативе Министерства финансов.

«Мы знаем, что бюджет Пенсионного фонда дотационный, это не повредит в любом случае. Поэтому на законных основаниях эти средства будут конфисковываться и перечисляться в бюджет фонда для выплаты пенсий. Конечно, безусловно, оцениваю положительно (данные поправки. — RT)», — пояснила сенатор в беседе с RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв также отметил, что ПФР достаточно активно получает дотации за счёт государства.

«Каких-то избыточных ожиданий, что кардинально что-то изменится, у меня нет, но в целом это вполне такой рациональный, разумный шаг. Я уверен: это тот ход, который будет понятен населению нашей страны, и я думаю, что ничего, кроме положительных эмоций, он не вызовет», — пояснил парламентарий.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец также обратил внимание на дефицитность Пенсионного фонда России.

«История очень простая, тут нет особых подводных камней. Поэтому это техническая мера, которая будет просто направлять полученные деньги, связанные с конфискацией средств, в Пенсионный фонд, минуя правительство. Логистика финансового потока немного меняется. Каким-то образом принципиально решить проблему недостатка средств в Пенсионном фонде не удастся. А с точки зрения техники — почему нет? Можно деньги направлять напрямую, минуя бюджет», — сказал Зубец в эфире радио Sputnik. 

Обратим внимание, что во вторник, 28 июля, в Министерстве труда выступили с сообщением относительно Пенсионного фонда России. В Минтруде пообещали, что рост реальных пенсий в РФ будет обеспечен до 2024 года — индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. При этом в дальнейшем пенсии неработающих пенсионеров должны будут расти в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда России.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — отметили в Минтруде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 21:00
«Раскаиваюсь в своём поступке»: житель Петербурга зарубил топором жену
28 июля 2020, 04:30
Михаил Дегтярев: Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск. Хоть мы и не были знакомы
27 июля 2020, 17:30
Эксперт оценил призыв украинского чиновника сделать Крым «неподъемной ношей» для России
28 июля 2020, 13:30
Силовики изъяли у протестующих в Хабаровске топор и ножи
27 июля 2020, 18:00
«Я люблю жизнь»: девушка со СМА — о бюрократии, нытиках и стремлении работать
28 июля 2020, 17:30
Маргарита Симоньян ответила на вопросы Тины Канделаки о гибридной войне, развале США и «чудодейственной» вакцине от коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
24 июля 2020, 19:05
Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.