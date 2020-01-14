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Вноситься в Госдуму не будет: Закон о новой пенсионной системе не вошёл в план правительства на 2020 год

14 января 2020, 13:54  •  56 • Политика
В плане законопроектной деятельности кабинета министров России не значится новая пенсионная система, которую изначально предполагалось запустить с января 2021 года. Это значит, что на рассмотрение Госдумы в текущем, 2020 году этот проект вноситься не будет.
Как сообщили РБК в Минфине, соответствующий законопроект о новой пенсионной системе, получившей название "Гарантированный пенсионный план" (ГПП), пройдет доработку, при которой будут учтены замечания, сделанные заинтересованными ведомствами и организациями. Только после того как все "согласительные процедуры" будут завершены, документы направят из Минфина в правительство.
Однако, как отметил в беседе с РБК глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, если кабинет министров не представит на рассмотрение Госдумы пакет документов по ГПП, депутаты смогут сделать это самостоятельно, проработав законопроект уже на площадке российского парламента.
"Сейчас в проекте закона нет рисков для населения, нет политических рисков для власти, поскольку [участие в системе] абcолютно добровольное дело", - уверяет Анатолий Аксаков.
Непосредственно источник РБК сообщает о том, что сами авторы документа остались недовольны проектом, так как им разрешили прописать не то, что они хотели изначально. Более того, учесть целый ряд замечаний будет очень сложно. В связи с этим не исключено, что ввод ГПП в действие будет перенесён на 2022 год, однако и этот сценарий может оказаться малореалистичным.

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