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Внимание, розыск: Фото Леонида Волкова появилось в базе МВД
28 сентября 2021, 18:40 • 94 • Политика
СК возбудил дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. А его соратник Леонид Волков попал в базу розыска МВД.
Ближайший соратник Алексея Навального - Леонид Волков был официально объявлен в розыск в связи с уголовной статьёй. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Создание и руководство экстремистским сообществом" в отношении Навального и его соратников. После этого фото Волкова появилось в базе розыска МВД.
- говорится в описании.
Напомним, что все структуры, созданные в России Навальным и его соратниками, были признаны экстремистскими организациями. В этой связи все, кто имел отношение к этим организациям, попали в поле зрения правоохранительных органов.
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