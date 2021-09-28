Внимание, розыск: Фото Леонида Волкова появилось в базе МВД

СК возбудил дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. А его соратник Леонид Волков попал в базу розыска МВД.

Ближайший соратник Алексея Навального - Леонид Волков был официально объявлен в розыск в связи с уголовной статьёй. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Создание и руководство экстремистским сообществом" в отношении Навального и его соратников. После этого фото Волкова появилось в базе розыска МВД.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК,

- говорится в описании.

Напомним, что все структуры, созданные в России Навальным и его соратниками, были признаны экстремистскими организациями. В этой связи все, кто имел отношение к этим организациям, попали в поле зрения правоохранительных органов.