Внимание — сила: Путин перечислил нерешенные проблемы страны

Невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий, бедность и низкие доходы многих семей остаются нерешенными проблемами в России. Об этом Владимир Путин заявил 19 июля во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом именно модернизация системы здравоохранения необходима для увеличения продолжительности жизни в России, рассказали «Известиям» в Совете Федерации. Что касается образования, то эксперты призывают обратить внимание и на нехватку кадров в регионах. Между тем на мероприятии обсуждалась не только социальная повестка, но и вопросы, связанные с экологией, дорожным строительством, вводом жилья и технологической трансформацией.

Санитарный щит

Национальные проекты затрагивают целый спектр разных областей, включая образование, здравоохранение, культуру, экологию. Главная цель реализации поставленных задач заключается в улучшении качества жизни граждан. Как в начале мероприятия подчеркнул президент, Россия должна стремиться быть лидером глобальных изменений.

Особое внимание уделяется улучшению качества медицины. Согласно социологическим данным, в РФ пока не наблюдается повышения уровня удовлетворенности граждан системой здравоохранения, отметил во время мероприятия президент. Одна из основных причин — проблемы в первичном звене здравоохранения, считает сенатор и заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

— Модернизация первичного звена, к сожалению, совпала с распространением коронавируса. Из-за пандемии вся система столкнулась с огромной нагрузкой. Во-первых, не хватает кадров, так как многие медики были вынуждены начать работать в красных зонах. Также, например, из-за большой нагрузки не выполнялись нормы по приезду скорой помощи, — пояснила «Известиям» парламентарий. — Сейчас, конечно, важно сосредоточиться на подготовке специалистов, как высшего, так и среднего звена, на привлечении кадров в те районы, где их не хватает, на ремонте больниц и строительстве новых поликлиник, а также на оснащении медицинских организаций современным оборудованием и внедрении цифровых технологий.

По ее мнению, масштабная модернизация системы здравоохранения, ликвидация дефицита медицинских кадров позволит снизить количество госпитализаций и увеличит продолжительность жизни, которая к 2030 должна вырасти до 78 лет. Несмотря на имеющиеся проблемы, по итогам пяти месяцев этого года, в РФ удалось снизить смертность от злокачественных новообразований (на 2,3%), туберкулеза (на 10,4%) и болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией (на 14,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Также замедлился темп снижения рождаемости.

Между тем она отметила, что с 2022-го будет запущена новая система медицинской реабилитации. При этом к 2024-му современным оборудованием будут оснащены около 75% всех отделений специальных центров. Российские власти также направят около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита». Реализация этого проекта должна в будущем предотвратить завоз опасных инфекций в страну и развитие эпидемий. В частности, предполагается, что специалистам потребуется четыре дня для разработки тест-систем, которые смогут диагностировать новые болезни. Кроме того, за четыре месяца эксперты должны суметь создать вакцины против инфекций.

Кадровый дефицит

Во время совещания Владимир Путин отметил еще несколько чувствительных для людей проблем. По его словам, это, прежде всего, бедность и низкие доходы многих семей. Хотя в целом по стране показатели на рынке труда хорошие и сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года, правительство рассчитывает, что с помощью адресной поддержки удастся снизить уровень бедности в стране до 10,9% в 2023 году, а к 2030-му — до 6,5%. Первый зампред правительства Андрей Белоусов, в свою очередь сообщил, что реальные доходы россиян по итогам года вырастут примерно на 3%. При этом инфляция может составить 5%.

Властям необходимо также решать проблемы в области образования. Президент, в частности, отметил изношенность школьных зданий. В связи с этим он напомнил о необходимости за ближайшие пять провести капитальный ремонт школ, прежде всего в селах и небольших населенных пунктах.

Также глава РФ призвал обратить внимание на регионы с большим числом детей дошкольного возраста. А что касается профессионального образования, то по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов, добавил президент.

— В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне, — подчеркнул Владимир Путин.

Тем не менее, нехватка квалифицированных кадров остается проблемой в российских регионах, согласны эксперты. Так, специалисты фиксировали в начале этого года резкий дефицит специалистов и в первую очередь из сферы IT, сказал «Известиям» проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. По его словам, этот процесс начался еще до начала пандемии.

— Решением этой проблемы, помимо кадровой и экономической политики, должно стать выстраивание вертикальной образовательной системы: школа-вуз-предприятие. То есть, учащиеся будут иметь возможность определиться с профессией, обучиться ей, пройти стажировку, чтобы иметь представление о том, что их ждет, а также пройти дополнительную профподготовку, если потребуется. И они при этом будут уверены в завтрашнем дне, в том, что завершив обучение, будут иметь стабильное место работы, — отметил он.

Проблему недостаточного количества специалистов в IT может помочь решить новая инициатива правительства, которая позволит учениками старших классов пройти бесплатное обучение современным языкам программирования, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Программой смогут воспользоваться и студенты вузов.

Технология и экология

Масштабные задачи стоят перед правительством и в области строительства. За первое полугодие почти 1,8 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Примечательно, что в этом году власти планируют перевыполнить план по вводу жилья. Речь идет о сдаче в эксплуатацию не менее 85,6 млн кв. м., что на 10% превышает плановые показатели нацпроекта. В 2021-м также планируется запуск льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, анонсировал новую программу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также он рассказал о комплексной программе развития общественного транспорта, которая будет разработана до конца года, и сообщил о трудностях при строительстве трассы М-12 Москва — Казань. Они связаны с повышением цен на стройматериалы и нехваткой рабочей силы. Тем не менее, вице-премьер выразил уверенность, что дорогу, которую должны продлить до Екатеринбурга, достроят в срок — к 2024 году.

На совещании обсуждалась и экологическая повестка. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в 2022 году необходимо завершить инвентаризацию всех объектов накопленного вреда в РФ. Пока удалось собрать информацию о 29 тыс. объектов. Она также назвала лидирующие регионы по темпам проведения мусорной реформы. Среди них Московская, Нижегородская, Тюменская и Саратовская области. Стоит отметить, что правительство планирует оказать финансовую помощь Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области для постройки предприятий по переработке отходов.

— На сегодня раздельный сбор — это головная боль региональных операторов, которые устанавливают мусорные контейнеры, размещают поясняющие материалы на мусоровозах и фактически в одиночку занимаются пропагандой РСО, — заявил «Известиям» член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. — На мой взгляд, необходимо вовлекать в этот процесс всех: и застройщиков, и управляющие организации, и самих граждан.

По его словам, уже на стадии проекта необходимо закладывать механизмы грамотной утилизации различных видов отходов, ставить фандоматы и «умные урны», а эксплуатирующие организации должны искать механизмы вовлечения граждан в этот процесс.

— Причем это необязательно должны быть штрафы, как в Европе. Гораздо эффективнее на наших людей действуют поощрительные меры: розыгрыши ценных призов, скидки на квартплату, льготные места на охраняемых парковках и иные меры, которые будут стимулировать людей подходить к вопросу утилизации отходов со всей ответственностью, — уверен эксперт.

Что касается цифровизации, то уже через три года в городах-миллиониках должна быть запущена сеть 5G на отечественном оборудовании. При этом кабмин утвердил 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации, которые, в частности, включают развитие искусственного интеллекта. Кроме того, планируется создание цифрового аналога бумажного паспорта.