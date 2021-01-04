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Внезапный закат карьеры Навального: Forbes раскрыл неудавшийся гамбит оппозиционера

04 января 2021, 11:30  •  244 • Политика
Навальный оказался перед непростой дилеммой в преддверии большого политического года в России, пишет Forbes. "Какой внезапный закат карьеры", - комментируют материал в Сети.
Перед самым Новым годом Алексей Навальный оказался перед дилеммой, из которой нет ни одного хорошего выхода. Об этом пишет Forbes в связи с открытием на оппозиционера уголовного дела.
Отмечается, что 2021-й в России - это год выборов в Госдуму. Навальный наделал много шуму и привлёк внимание к своей персоне, заявив об отравлении российскими спецслужбами. Однако теперь ему вряд ли удастся конвертировать всё это в политический капитал.
Дело в том, что Навальный обещал вернуться в Россию ещё 18 октября. Но не сделал этого, даже когда ФСИН напомнила ему об обязанности явиться в уголовную исполнительную инспекцию до 29 декабря. И теперь оппозиционеру грозит замена условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.
По плану, блогер должен наделать шума в разгар выборов в Госдуму, но, сидя в Германии, шансы на такое довольно маленькие. Какой внезапный закат карьеры. Осознают уже даже в Forbes,
- комментирует материал издания Telegram-канал "Расстрельный".
Напомним, что Навальный оправдывает свою неявку тем, что проходит лечение в Германии. Однако из больницы он давно выписан и, судя по фотографиям в соцсети Instagram, выглядит и чувствует себя прекрасно, и ничто не мешает ему вернуться на родину.
Фото: скриншот Telegram-канала "Расстрельный"

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