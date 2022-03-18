Внезапный обрыв связи... у Байдена? Переговоры с Си Цзиньпином заняли меньше часа

Беседа между Си Цзиньпином и Байденом закончилась меньше чем за час, хотя американцы планировали не менее двух часов.

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. При этом беседа заняла меньше часа, хотя американцы отвели на разговор порядка двух часов.

Разговор двух лидеров состоялся в 16:00 по московскому времени и был посвящён ситуации на Украине. По плану Белого дома беседа должна была продлиться около двух часов, но в итоге заняла меньше часа.

О причинах этого догадаться несложно. Вашингтон последние дни угрожает Пекину "глобальными последствиями" за помощь Москве. Однако Китай не реагирует на угрозы и заявляет о новой эпохе сотрудничества с Россией.