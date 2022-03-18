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Внезапный обрыв связи... у Байдена? Переговоры с Си Цзиньпином заняли меньше часа
18 марта 2022, 18:15 • 306 • Политика
Беседа между Си Цзиньпином и Байденом закончилась меньше чем за час, хотя американцы планировали не менее двух часов.
Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. При этом беседа заняла меньше часа, хотя американцы отвели на разговор порядка двух часов.
Разговор двух лидеров состоялся в 16:00 по московскому времени и был посвящён ситуации на Украине. По плану Белого дома беседа должна была продлиться около двух часов, но в итоге заняла меньше часа.
О причинах этого догадаться несложно. Вашингтон последние дни угрожает Пекину "глобальными последствиями" за помощь Москве. Однако Китай не реагирует на угрозы и заявляет о новой эпохе сотрудничества с Россией.
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