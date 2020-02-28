Внезапное вытеснение САА из Серакиба является лишь «разогревом». Без прямого столкновения не обойтись • 73 • Аналитика

Как известно, большинство именитых отечественных новостных и военно-аналитических ресурсов продолжают фокусировать внимание аудитории Рунета на официальных деталях генеральной наступательной операции в «Большом Идлибе», проводимой подразделениями САА (при поддержке тактической ударной и разведывательной авиации смешанной авиационной бригады особого назначения ВКС России), невзирая на ультимативную риторику и угрозы со стороны высокопоставленных представителей оборонного ведомства Турции, а также непрекращающиеся попытки батарей САУ Т-155 «Firtina» турецкой армии организовать результативную огневую поддержку контрнаступательных бросков «Тахрир аш-Шам» на восточном операционном направлении.



Продолжение операции по освобождению «Большого Идлиба» обречено на провал без прямого огневого воздействия по турецким артиллерийским позициям регионе

Между тем необходимо отметить, что фигурирующая в данных сводках информация об оперативно-тактическом раскладе на идлибском театре военных действий до недавнего времени преподносилась лишь в радужном свете, изобилуя победными реляциями об успешном развитии наступательных действиях правительственных сил Сирии как в направлении Нейраба и Мсибина (вдоль автомагистрали М4), так и в направлении долины Аль-Габ, со стремительным взятием под контроль ряда господствующих высот в южных районах «Большого Идлиба». Именно по этой причине новость о внезапном контрнаступательном рывке формирований «Тахрир аш-Шам» на восточном операционном направлении (с последующим вытеснением подразделений 25-й дивизии СпН сирийской армии из стратегически важных населённых пунктов Серакиб, Вади-Хадж-Халиль и Вади-Мекар, а также транспортной развязки «М4-М5») была встречена изрядной долей недоумения со стороны простых обозревателей, располагающих поверхностным видением ситуации в охваченной конфликтом сирийской мухафазе.







Тем не менее, удивляться здесь совершенно нечему. Оперативно-тактические предпосылки грядущей потери Нейраба и Серакиба, а также расшатывания боевой устойчивости укрепрайонов первой линии обороны САА в районе автомагистральной развязки «М4-М5» начали прослеживаться ещё в десятых числах февраля. Именно в этот период, когда новостные ленты сирийских и российских СМИ пестрили пафосными сводками о разгроме протурецких боевиков в Нейрабе, инженерные подразделения Сухопутных войск Турции приступили к возведению обсервационных (наблюдательных) пунктов и укрепрайонов на восточном участке фронта в «Большом Идлибе». На это же операционное направление в спешном порядке были переброшены танковые бригады, противотанковые расчёты, батареи ствольной и реактивной артиллерии турецкой армии, а также значительные резервы группировки «Тахрир аш-Шам», ранее прикрывавшие тыловые подступы к долине Аль-Габ на юго-западном операционном направлении.



А поэтому наблюдающееся в данный момент успешное продвижение подразделений 4-й механизированной дивизии САА в направлении долины Аль-Габ является само собой разумеющимся событием, полностью соответствующим тактическому раскладу на данном участке ТВД; ведь эшелонированная оборона формирований «Тахрир аш-Шам» на южном ОН была практически полностью оголена, в то время как командование ВС Турции приняло решение о «проецировании силы» непосредственно на серакибском направлении, а также на формировании новых опорников в тыловых районах Идлиба. Что же касается дальнейшего осуществления марш-броска САА в направлении города Джиср эш-Шугур (на северо-западном операционном направлении), то с высокой долей вероятности можно прогнозировать его «купирование» посредством артиллерии и противотанковых средств турецкой армии на дальних подступах к автомагистрали М4 и населённым пунктам Телль-Авар и Муханбал, являющимся критически важной инфраструктурой как для ВС Турции, так и для формирований «Тахрир аш-Шам».



Воспрепятствовать реализации подобного сценария может лишь принятие командованиями Сухопутных войск Сирии и ВКС России окончательного решения о точечном подавлении огневых позиций турецкой артиллерии в момент её работы по наступающим подразделениям 4-й дивизии САА на критически важных участках идлибского ТВД. На текущий момент принятие подобного решения зависит исключительно от геополитической воли Москвы, которая, к огромному сожалению, имеет весьма шаткие позиции на фоне интенсификации российско-турецкого военно-технического сотрудничества, выраженного в конкурентной схватке между ведущими российскими и американскими военно-промышленными корпорациями за турецкий рынок вооружений.



Определённые подвижки в направлении вероятного проведения операции по принуждению Турции к миру всё же имеются. В ответ на развёртывание в Идлибе дополнительных батарей САУ T-155 «Firtina» сирийская армия приступила к переброске на активные участки идлибского театра военных действий определённое количество дальнобойных 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», которые при использовании новейших управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-Д» способны подавить турецкие САУ и «свежие» конвои в наиболее удалённых районах провинции, вплоть до КПП «Джильвегёзю» в районе турецкого городка Рейханлы. Как известно, большинство именитых отечественных новостных и военно-аналитических ресурсов продолжают фокусировать внимание аудитории Рунета на официальных деталях генеральной наступательной операции в «Большом Идлибе», проводимой подразделениями САА (при поддержке тактической ударной и разведывательной авиации смешанной авиационной бригады особого назначения ВКС России), невзирая на ультимативную риторику и угрозы со стороны высокопоставленных представителей оборонного ведомства Турции, а также непрекращающиеся попытки батарей САУ Т-155 «Firtina» турецкой армии организовать результативную огневую поддержку контрнаступательных бросков «Тахрир аш-Шам» на восточном операционном направлении.Между тем необходимо отметить, что фигурирующая в данных сводках информация об оперативно-тактическом раскладе на идлибском театре военных действий до недавнего времени преподносилась лишь в радужном свете, изобилуя победными реляциями об успешном развитии наступательных действиях правительственных сил Сирии как в направлении Нейраба и Мсибина (вдоль автомагистрали М4), так и в направлении долины Аль-Габ, со стремительным взятием под контроль ряда господствующих высот в южных районах «Большого Идлиба». Именно по этой причине новость о внезапном контрнаступательном рывке формирований «Тахрир аш-Шам» на восточном операционном направлении (с последующим вытеснением подразделений 25-й дивизии СпН сирийской армии из стратегически важных населённых пунктов Серакиб, Вади-Хадж-Халиль и Вади-Мекар, а также транспортной развязки «М4-М5») была встречена изрядной долей недоумения со стороны простых обозревателей, располагающих поверхностным видением ситуации в охваченной конфликтом сирийской мухафазе.Тем не менее, удивляться здесь совершенно нечему. Оперативно-тактические предпосылки грядущей потери Нейраба и Серакиба, а также расшатывания боевой устойчивости укрепрайонов первой линии обороны САА в районе автомагистральной развязки «М4-М5» начали прослеживаться ещё в десятых числах февраля. Именно в этот период, когда новостные ленты сирийских и российских СМИ пестрили пафосными сводками о разгроме протурецких боевиков в Нейрабе, инженерные подразделения Сухопутных войск Турции приступили к возведению обсервационных (наблюдательных) пунктов и укрепрайонов на восточном участке фронта в «Большом Идлибе». На это же операционное направление в спешном порядке были переброшены танковые бригады, противотанковые расчёты, батареи ствольной и реактивной артиллерии турецкой армии, а также значительные резервы группировки «Тахрир аш-Шам», ранее прикрывавшие тыловые подступы к долине Аль-Габ на юго-западном операционном направлении.А поэтому наблюдающееся в данный момент успешное продвижение подразделений 4-й механизированной дивизии САА в направлении долины Аль-Габ является само собой разумеющимся событием, полностью соответствующим тактическому раскладу на данном участке ТВД; ведь эшелонированная оборона формирований «Тахрир аш-Шам» на южном ОН была практически полностью оголена, в то время как командование ВС Турции приняло решение о «проецировании силы» непосредственно на серакибском направлении, а также на формировании новых опорников в тыловых районах Идлиба. Что же касается дальнейшего осуществления марш-броска САА в направлении города Джиср эш-Шугур (на северо-западном операционном направлении), то с высокой долей вероятности можно прогнозировать его «купирование» посредством артиллерии и противотанковых средств турецкой армии на дальних подступах к автомагистрали М4 и населённым пунктам Телль-Авар и Муханбал, являющимся критически важной инфраструктурой как для ВС Турции, так и для формирований «Тахрир аш-Шам».Воспрепятствовать реализации подобного сценария может лишь принятие командованиями Сухопутных войск Сирии и ВКС России окончательного решения о точечном подавлении огневых позиций турецкой артиллерии в момент её работы по наступающим подразделениям 4-й дивизии САА на критически важных участках идлибского ТВД. На текущий момент принятие подобного решения зависит исключительно от геополитической воли Москвы, которая, к огромному сожалению, имеет весьма шаткие позиции на фоне интенсификации российско-турецкого военно-технического сотрудничества, выраженного в конкурентной схватке между ведущими российскими и американскими военно-промышленными корпорациями за турецкий рынок вооружений.Определённые подвижки в направлении вероятного проведения операции по принуждению Турции к миру всё же имеются. В ответ на развёртывание в Идлибе дополнительных батарей САУ T-155 «Firtina» сирийская армия приступила к переброске на активные участки идлибского театра военных действий определённое количество дальнобойных 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», которые при использовании новейших управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-Д» способны подавить турецкие САУ и «свежие» конвои в наиболее удалённых районах провинции, вплоть до КПП «Джильвегёзю» в районе турецкого городка Рейханлы. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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