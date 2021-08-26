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Внезапное "открытие" Кулебы о Крыме не впечатлило украинцев: Даже "Искандеры" смеются"
26 августа 2021, 16:50 • 171 • Политика
Внезапное "открытие" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Крыме не впечатлило даже украинцев. Главе министерства тактично подсказали, что на полуострове даже "Искандеры" смеются".
Выступая на брифинге, Кулеба заявил о том, что из Киева "безусловно видят", "что и как передвигается к Крыму, как Крым превращён в большую военную базу". Он уточнил, что в Киеве узнали о размещённом на полуострове оружии и даже о крылатых ракетах "Калибр".
"У нас есть достаточно информации о происходящем", - подчеркнул он.
Кулеба уточнил, что Украина намерена укреплять собственные вооружённые силы, а также укреплять союзнические действия в Чёрном море "для сдерживания России".
"А дальнейшим шагом будет вывод России из Крыма", - добавил он.
Слова министра насмешили читателей украинского портала "Гордон".
- констатировал пользователь "Ник первый".
- отметил Андрей Краско.
- отметил Inspire ru
Стоит отметить, что заявление Кулебы выглядит особо смешно на фоне того, что один из старейших военно-морских флотов России - Черноморский - был основан в 1783 году сразу после присоединения Крыма к России и остаётся там по сей день, что не является секретом.
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