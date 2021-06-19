Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
Главная / Политика

Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: "А Россия просила?!"

19 июня 2021, 11:25  •  510 • Политика
Внезапное требование Лондона, очевидно, навеянное недавним саммитом в Женеве, встретило жёсткий отпор и вызвало единственный вопрос: "А Россия просила?!" - спрашивают в лоб русские.
Речь идёт о словах министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который внезапно после саммита заявил, что не исключает встречи премьера Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что встреча может состояться, если Москва "прекратит злонамеренные действия".
"Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определённых действий", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Русские пользователи Сети не стали церемониться и задали вопросы в лоб.
"А разве Россия просила о каком-то саммите с каким-то Борисом? Пока бритты не заслужили, чтобы с ними садились за стол переговоров, пусть лучше стараются, а мы посмотрим", - пишет Mar Nightmare.
"Похоже, Путин мазком по всему Западу прошелся, теперь кто быстрее на встречу", - отмечает Андрей Петров.
"А что, Россия заявляла о каком-то возможном саммите с Великобританией? Я что-то пропустила? Или бритты таким образом себе значимости придают?" - пишет Ka Tana.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






510
Источник
Похожие новости
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
19 июня 2021, 01:20
Украинцам "перевели" действия команды Байдена: "Продолжайте, пока лбы не проломите"
19 июня 2021, 07:45
"Мир всё больше устаёт от Зеленского": Болгары сделали объективные выводы о "Северном потоке - 2"
19 июня 2021, 01:20
Разоблачитель Порошенко обещает сенсацию о майдане
19 июня 2021, 07:45
"Будет такое шоу": Гордон отказался извиняться перед Порошенко
19 июня 2021, 02:15
Пушков рассказал о скрытой повестке женевского саммита
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
19 июня 2021, 01:20
Украинцам "перевели" действия команды Байдена: "Продолжайте, пока лбы ...
19 июня 2021, 07:45
"Мир всё больше устаёт от Зеленского": Болгары сделали объективные выводы о...
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2021, 20:55
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
13 июня 2021, 03:10
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда говорю простую вещь"
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
16 июня 2021, 20:10
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
13 июня 2021, 01:20
Кровавая демонстрация для Зеленского
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.