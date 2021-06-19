Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: "А Россия просила?!"

Внезапное требование Лондона, очевидно, навеянное недавним саммитом в Женеве, встретило жёсткий отпор и вызвало единственный вопрос: "А Россия просила?!" - спрашивают в лоб русские.

Речь идёт о словах министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который внезапно после саммита заявил, что не исключает встречи премьера Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что встреча может состояться, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

"Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определённых действий", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Русские пользователи Сети не стали церемониться и задали вопросы в лоб.

"А разве Россия просила о каком-то саммите с каким-то Борисом? Пока бритты не заслужили, чтобы с ними садились за стол переговоров, пусть лучше стараются, а мы посмотрим", - пишет Mar Nightmare.

"Похоже, Путин мазком по всему Западу прошелся, теперь кто быстрее на встречу", - отмечает Андрей Петров.

"А что, Россия заявляла о каком-то возможном саммите с Великобританией? Я что-то пропустила? Или бритты таким образом себе значимости придают?" - пишет Ka Tana.