Внезапно уволен по собственному желанию. Нового командующего в ВМС США не будет • 152 • Аналитика «Новый американский главком: урок для ВМФ России». Вместо этого он сдаёт дела прямо сейчас и выходит в отставку при крайне сомнительных обстоятельствах. На должности командующего остаётся адмирал Джон Ричардсон. Кто и когда его заменит, неизвестно.









Несостоявшееся назначение

Морэн, бывший лётчик противолодочной авиации, бывший пилот-инструктор, бывший штабной офицер авианосной ударной группы, участник ряда разведывательных операций, к которым привлекались противолодочные самолёты и бывший заместитель командующего военно-морскими операциями по ведению воздушной войны и по подготовке кадров, был выдвинут на должность будущего командующего военно-морскими операциями, получил поддержку Дональда Трампа и прошёл все отборочные процедуры в Конгрессе, который тоже одобрил его кандидатуру.





Билл Морэн, несостоявшийся CNO



Однако вместо вступления в должность он написал министру ВМС США Ричарду Спенсеру рапорт об отставке. Точное содержание его рапорта неизвестно, хотя фрагменты в прессе приводятся. А вот реакция самого министра Спенсера получила некоторую огласку:

«Адмирал Билл Морэн только что обратил моё внимание на то, что в течение двух прошедших лет он поддерживал профессиональные отношения с человеком, который оказался неспособен соответствовать ценностям и стандартам военно-морской службы».



И далее:

«Восхищаюсь его верной службой и преданностью военно-морским силам, но его решение поддерживать упомянутые взаимоотношения стало для меня причиной поставить его суждения [о людях] под вопрос. Поэтому я принял прошение адмирала Морэна об отставке».





Министр ВМС США Ричард Спенсер



Долго тайну, впрочем, сохранить не удалось.



Вскоре анонимные источники журналистов в ВМС сообщили, что тот самый человек, о котором говорит Ричард Спенсер, — это коммандер (по-нашему капитан 2-го ранга) Кристофер Сервело, бывший советник адмирала Ричардсона по взаимоотношениям с прессой и общественностью (PR), и фактический пресс-секретарь ВМС США. Сервело, пользуясь своим влиянием, совершил несколько актов того, что в США называют sexual harassment по отношению к нескольким военнослужащим и вольнонаёмным сотрудникам Пентагона. Но в этом деле есть некоторые странности.



Дело Криса Сервело. «Плохой Санта» американских ВМС

16 декабря 2016 года в Пентагоне имела место рождественская вечеринка с алкоголем. В ней участвовал и Кристофер Сервело, 41-летний офицер по связям с общественностью и советник командующего военно-морскими операциями Ричардсона. Дальнейшее было более-менее детально установлено специальным расследованием.



В офисе, где находились офицеры ВМС и вольнонаёмные сотрудники, был бар, который был открыт для свободного «использования» в 11.00 и оставался таковым в течение шести часов. Крис Сервело четыре раза (с его слов) подходил к бару и употреблял алкоголь, включая крепкий. Нарядившись в Санта-Клауса, он шлёпнул по ягодицам вольнонаёмную сотрудницу, не развив далее это в какую-либо форму домогательств, и затем лез с «некомфортными объятиями» к женщине-офицеру младше его по званию, вынудив её оттолкнуть его. Эта же женщина-офицер сообщила в ходе расследования, что ранее, за два года до этого инцидента, Сервело приглашал её на ужин в ресторане под предлогом дачи её «профессионального совета», на что она ответила отказом.





Также Сервело прикасался к её бедру, а на вечеринке в пьяном виде сказал её, что не знает, как с ней себя правильно вести.



После вечеринки Сервело и несколько офицеров ниже по званию, включая женщин-офицеров, поехали, возможно, в пьяном виде, в ресторан, где Сервело злоупотреблял алкоголем совместно с офицерами младше по званию, спаивал молодую женщину-офицера, а после напрашивался поехать с одной из женщин-офицеров и проводить её до дома. После отказа Сервело в целом восемь раз звонил одной из женщин на телефон и слал СМС-сообщения.



Можно воспринимать всё это серьёзно или со смехом, но в ВМС США это серьёзные должностные нарушения.



Несколько женщин, участвовавших в «вечеринке», написали жалобы. В течение недели деятельность Сервело проверяла специальная следственная группа под руководством капитана ВМС США Хадсона, которая в конце концов рекомендовала немедленно уволить Сервело с военной службы. Финальный рапорт Хадсона был подписан им 21 декабря 2016 года.



Сам Сервело категорически отрицал все обвинения. Он категорически отрицает их и сейчас. Нас же интересует то, что уволен по результатам расследования он не был, более того, он остался при прежней должности. Чуть позже, однако, случившееся дошло до Конгресса и попало к сенатору-демократу (женщине) Кирстен Джиллибрэнд, которая вывела инцидент на уровень скандала. В итоге Ричардсон уволил Сервело, но без предъявления каких-либо обвинений и с сохранением воинского звания.





Командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон



К середине 2017 года эта история, по идее, должна была бы закончиться.



Действительно ли Сервело творил всё это, или же его оговорили? Не имеет значения, потому что нас интересует Морэн.



В чём могла быть его «профессиональная связь» с этим офицером? Что там такого могло быть, за что без пяти минут командующий всеми ВМС США своими руками прикончил свою карьеру?



И вот тут-то и выходят сюрпризы.



Во-первых, Сервело продолжил исполнять обязанности представителя Морэна по связям с общественностью. Но, собственно, это и была его работа, его никто не увольнял до поры до времени, нет ничего странного в том, что Сервело продолжал выполнять свои обязанности, находясь на службе.



Во-вторых, Морэн уже даже к моменту злосчастной «вечеринки» не занимал должностей, на которых он нёс бы ответственность за кадры ВМС. Даже представление на увольнение Сервело не входило в тот момент ни в его обязанности, ни в его полномочия.



Так что же случилось?



Бульдоги под ковром

Морэн должен был стать первым лётчиком базовой патрульной авиации ВМС США, который дослужился до высшего поста в ВМС. До этого за эту должность периодически шли жестокие подковёрные бои между традиционными претендентами: палубными лётчиками, офицерами надводных неавианосных кораблей и подводниками. Три этих клана буквально рвут друг друга на куски в кабинетных боях Пентагона за делёж ресурсов, званий, постов и бюджетов. Морэн олицетворял собой проход в эту «лигу» ещё и базовой авиации – весьма многочисленного и важного компонента морской мощи США, важность которого совсем не соответствует масштабам представительства военно-морских лётчиков в командных структурах.



Логично было предположить, что существующие «кланы» ВМС не хотели допустить ничего такого. Дальше – дело техники. Если у тех, кто не хотел увидеть адмирала Морэна на высшем посту ВМС, на него «что-то было», то не было никаких проблем заставить его написать рапорт об увольнении под угрозой обнародования этого самого «было». А «было» есть у каждого, нельзя дослужиться до четырёх звёзд на погонах и где-то по дороге не наворотить дел, да и на личном фронте в США надо быть идеальным, ведь даже супружеская измена для офицера – воинское преступление, за которым следует увольнение со службы, без вариантов. Может, это и правильно, конечно. Но кто из людей идеален? И возможно, «рычаг», которым поддели Морэна, был не связан именно с его действиями по службе. А Сервело, к которому, если по-честному смотреть, Морэн не имел особого отношения, здесь оказался лишь поводом. Строго формально, даже увольнение Ричардсона из-за этой мутной истории выглядело бы более осмысленным, чем то, что случилось. Конец спецпроекта «Навальный»



Идея о том, что совесть адмирала Морэна не выдержала того, что он ранее общался по работе с подчинённым, который никак негативно себя не проявлял, но потом, уже после перехода Морэна на другую должность, проявил себя как хулиган и «сексуальный хищник», отдаёт бредом. Особенно с учётом того, что на момент написания рапорта Спенсеру Сервело уже полтора года как был уволен.



Зато крайне показателен список оставшихся претендентов на пост CNO. Приведём его.



Адмирал Кристофер Грэди. «Надводник». Служит на одной из должностей в Командовании сил флота США в Норфолке.



Адмирал Джон Акуилино, лётчик-палубник, командующий силами флота на Тихом океане.



Эти двое в приоритете, после вылета с дистанции Морэна они являются основными претендентами.



Адмирал Джеймс Фогго, подводник, командующий ВМС США в Европе и Африке, а в случае необходимости — ещё и глава командования союзнических ВМС в Европе.



Этому будет тяжелее. Сменяемый Ричардсон тоже подводник, и им сильно недовольны. Тем не менее, у Фогго хорошая репутация, он и политически подкован, Россию, например, постоянно упоминает. В качестве угрозы, конечно. Конгрессу понравится.





Кандидаты в командующие, слева направо, Джон Акуилино, Джеймс Фогго, Кристофер Грэди



А вот человека из базовой авиации в списке претендентов теперь нет.



Вот так у них там, в США, «решаются вопросы». Кто реально займёт место Ричардсона, которому уже пора «на отдых», будет ясно, видимо, уже в этом году. И так же точно ясно, что выбран этот человек будет в ходе подковёрной борьбы группировок в ВМС, и никак иначе.



Впрочем, есть и другое мнение.



Сегодня вооружённые силы США управляются людьми, которых никто не утвердил в должности.



Так, Марк Эспер, и.о. министра обороны, до сих пор не утверждён Сенатом. Аналогично, сменщик Джозефа Данфорда на должности председателя ОКНШ, армейский генрал Марк Милли, уже готовится к вступлению в должность, хотя Сенат ещё даже не начинал рассматривать его кандидатуру. И то же самое относится к генералу ВВС Джону Хайтену, который должен заменить вице-председателя ОКНШ генрала ВВС Пола Селву.



Эти проблемы отражают то, как ведёт свою кадровую политику президент США Дональд Трамп.



Вполне возможно, что чехарда, связанная с адмиралами в ВМС США, есть лишь частный случай более глубокого управленческого кризиса в ВС США в целом, ставшего следствием этой кадровой политики, вне зависимости от того, что стало её первопричиной: собственные подходы Трампа или же происки его врагов на Капитолийском холме.



И если это так, то нас ждут новые скандалы в самое ближайшее время. И не только в ВМС. 1 августа 2019 года адмирал Уильям Морэн должен был заступить на должность командующего военно-морскими операциями ВМС США (см. статью. Вместо этого он сдаёт дела прямо сейчас и выходит в отставку при крайне сомнительных обстоятельствах. На должности командующего остаётся адмирал Джон Ричардсон. Кто и когда его заменит, неизвестно.Морэн, бывший лётчик противолодочной авиации, бывший пилот-инструктор, бывший штабной офицер авианосной ударной группы, участник ряда разведывательных операций, к которым привлекались противолодочные самолёты и бывший заместитель командующего военно-морскими операциями по ведению воздушной войны и по подготовке кадров, был выдвинут на должность будущего командующего военно-морскими операциями, получил поддержку Дональда Трампа и прошёл все отборочные процедуры в Конгрессе, который тоже одобрил его кандидатуру.Однако вместо вступления в должность он написал министру ВМС США Ричарду Спенсеру рапорт об отставке. Точное содержание его рапорта неизвестно, хотя фрагменты в прессе приводятся. А вот реакция самого министра Спенсера получила некоторую огласку:И далее:Долго тайну, впрочем, сохранить не удалось.Вскоре анонимные источники журналистов в ВМС сообщили, что тот самый человек, о котором говорит Ричард Спенсер, — это коммандер (по-нашему капитан 2-го ранга) Кристофер Сервело, бывший советник адмирала Ричардсона по взаимоотношениям с прессой и общественностью (PR), и фактический пресс-секретарь ВМС США. Сервело, пользуясь своим влиянием, совершил несколько актов того, что в США называют sexual harassment по отношению к нескольким военнослужащим и вольнонаёмным сотрудникам Пентагона. Но в этом деле есть некоторые странности.16 декабря 2016 года в Пентагоне имела место рождественская вечеринка с алкоголем. В ней участвовал и Кристофер Сервело, 41-летний офицер по связям с общественностью и советник командующего военно-морскими операциями Ричардсона. Дальнейшее было более-менее детально установлено специальным расследованием.В офисе, где находились офицеры ВМС и вольнонаёмные сотрудники, был бар, который был открыт для свободного «использования» в 11.00 и оставался таковым в течение шести часов. Крис Сервело четыре раза (с его слов) подходил к бару и употреблял алкоголь, включая крепкий. Нарядившись в Санта-Клауса, он шлёпнул по ягодицам вольнонаёмную сотрудницу, не развив далее это в какую-либо форму домогательств, и затем лез с «некомфортными объятиями» к женщине-офицеру младше его по званию, вынудив её оттолкнуть его. Эта же женщина-офицер сообщила в ходе расследования, что ранее, за два года до этого инцидента, Сервело приглашал её на ужин в ресторане под предлогом дачи её «профессионального совета», на что она ответила отказом.Также Сервело прикасался к её бедру, а на вечеринке в пьяном виде сказал её, что не знает, как с ней себя правильно вести.После вечеринки Сервело и несколько офицеров ниже по званию, включая женщин-офицеров, поехали, возможно, в пьяном виде, в ресторан, где Сервело злоупотреблял алкоголем совместно с офицерами младше по званию, спаивал молодую женщину-офицера, а после напрашивался поехать с одной из женщин-офицеров и проводить её до дома. После отказа Сервело в целом восемь раз звонил одной из женщин на телефон и слал СМС-сообщения.Можно воспринимать всё это серьёзно или со смехом, но в ВМС США это серьёзные должностные нарушения.Несколько женщин, участвовавших в «вечеринке», написали жалобы. В течение недели деятельность Сервело проверяла специальная следственная группа под руководством капитана ВМС США Хадсона, которая в конце концов рекомендовала немедленно уволить Сервело с военной службы. Финальный рапорт Хадсона был подписан им 21 декабря 2016 года.Сам Сервело категорически отрицал все обвинения. Он категорически отрицает их и сейчас. Нас же интересует то, что уволен по результатам расследования он не был, более того, он остался при прежней должности. Чуть позже, однако, случившееся дошло до Конгресса и попало к сенатору-демократу (женщине) Кирстен Джиллибрэнд, которая вывела инцидент на уровень скандала. В итоге Ричардсон уволил Сервело, но без предъявления каких-либо обвинений и с сохранением воинского звания.К середине 2017 года эта история, по идее, должна была бы закончиться.Действительно ли Сервело творил всё это, или же его оговорили? Не имеет значения, потому что нас интересует Морэн.В чём могла быть его «профессиональная связь» с этим офицером? Что там такого могло быть, за что без пяти минут командующий всеми ВМС США своими руками прикончил свою карьеру?И вот тут-то и выходят сюрпризы.Во-первых, Сервело продолжил исполнять обязанности представителя Морэна по связям с общественностью. Но, собственно, это и была его работа, его никто не увольнял до поры до времени, нет ничего странного в том, что Сервело продолжал выполнять свои обязанности, находясь на службе.Во-вторых, Морэн уже даже к моменту злосчастной «вечеринки» не занимал должностей, на которых он нёс бы ответственность за кадры ВМС. Даже представление на увольнение Сервело не входило в тот момент ни в его обязанности, ни в его полномочия.Так что же случилось?Морэн должен был стать первым лётчиком базовой патрульной авиации ВМС США, который дослужился до высшего поста в ВМС. До этого за эту должность периодически шли жестокие подковёрные бои между традиционными претендентами: палубными лётчиками, офицерами надводных неавианосных кораблей и подводниками. Три этих клана буквально рвут друг друга на куски в кабинетных боях Пентагона за делёж ресурсов, званий, постов и бюджетов. Морэн олицетворял собой проход в эту «лигу» ещё и базовой авиации – весьма многочисленного и важного компонента морской мощи США, важность которого совсем не соответствует масштабам представительства военно-морских лётчиков в командных структурах.Логично было предположить, что существующие «кланы» ВМС не хотели допустить ничего такого. Дальше – дело техники. Если у тех, кто не хотел увидеть адмирала Морэна на высшем посту ВМС, на него «что-то было», то не было никаких проблем заставить его написать рапорт об увольнении под угрозой обнародования этого самого «было». А «было» есть у каждого, нельзя дослужиться до четырёх звёзд на погонах и где-то по дороге не наворотить дел, да и на личном фронте в США надо быть идеальным, ведь даже супружеская измена для офицера – воинское преступление, за которым следует увольнение со службы, без вариантов. Может, это и правильно, конечно. Но кто из людей идеален? И возможно, «рычаг», которым поддели Морэна, был не связан именно с его действиями по службе. А Сервело, к которому, если по-честному смотреть, Морэн не имел особого отношения, здесь оказался лишь поводом. Строго формально, даже увольнение Ричардсона из-за этой мутной истории выглядело бы более осмысленным, чем то, что случилось.Идея о том, что совесть адмирала Морэна не выдержала того, что он ранее общался по работе с подчинённым, который никак негативно себя не проявлял, но потом, уже после перехода Морэна на другую должность, проявил себя как хулиган и «сексуальный хищник», отдаёт бредом. Особенно с учётом того, что на момент написания рапорта Спенсеру Сервело уже полтора года как был уволен.Зато крайне показателен список оставшихся претендентов на пост CNO. Приведём его.Адмирал Кристофер Грэди. «Надводник». Служит на одной из должностей в Командовании сил флота США в Норфолке.Адмирал Джон Акуилино, лётчик-палубник, командующий силами флота на Тихом океане.Эти двое в приоритете, после вылета с дистанции Морэна они являются основными претендентами.Адмирал Джеймс Фогго, подводник, командующий ВМС США в Европе и Африке, а в случае необходимости — ещё и глава командования союзнических ВМС в Европе.Этому будет тяжелее. Сменяемый Ричардсон тоже подводник, и им сильно недовольны. Тем не менее, у Фогго хорошая репутация, он и политически подкован, Россию, например, постоянно упоминает. В качестве угрозы, конечно. Конгрессу понравится.А вот человека из базовой авиации в списке претендентов теперь нет.Вот так у них там, в США, «решаются вопросы». Кто реально займёт место Ричардсона, которому уже пора «на отдых», будет ясно, видимо, уже в этом году. И так же точно ясно, что выбран этот человек будет в ходе подковёрной борьбы группировок в ВМС, и никак иначе.Впрочем, есть и другое мнение.Сегодня вооружённые силы США управляются людьми, которых никто не утвердил в должности.Так, Марк Эспер, и.о. министра обороны, до сих пор не утверждён Сенатом. Аналогично, сменщик Джозефа Данфорда на должности председателя ОКНШ, армейский генрал Марк Милли, уже готовится к вступлению в должность, хотя Сенат ещё даже не начинал рассматривать его кандидатуру. И то же самое относится к генералу ВВС Джону Хайтену, который должен заменить вице-председателя ОКНШ генрала ВВС Пола Селву.Эти проблемы отражают то, как ведёт свою кадровую политику президент США Дональд Трамп.Вполне возможно, что чехарда, связанная с адмиралами в ВМС США, есть лишь частный случай более глубокого управленческого кризиса в ВС США в целом, ставшего следствием этой кадровой политики, вне зависимости от того, что стало её первопричиной: собственные подходы Трампа или же происки его врагов на Капитолийском холме.И если это так, то нас ждут новые скандалы в самое ближайшее время. И не только в ВМС. Александр Тимохин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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