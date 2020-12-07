Внезапно: Украина распродает свою спиртовую отрасль по дешевке • 101 • Аналитика © РИА Новости / Варвара Гертье В течение последних полутора месяцев украинские спиртзаводы, ранее принадлежавшие государству, разлетаются как горячие пирожки в ходе объявленной приватизации всей спиртовой отрасли. За полтора месяца таким образом перешло в частную собственность уже десять спиртзаводов. Ходят слухи, что приватизация не обходится без коррупционной составляющей. Например, злые языки говорят о 20 процентах отката, которые якобы должен заплатить покупатель доверенным лицам премьер-министра Дениса Шмыгаля. И немалым поводом верить слухам является едва ли не полный развал всей системы государственного управления и тотальная коррупция в стране. Но если об откатах известно лишь по слухам, то бросовые цены на приватизированные заводы являются фактом. Самый дорогой из проданных на данный момент обошелся покупателю в 120 миллионов гривен (4,2 миллиона долларов), но он фактически объединяет два завода. Самый дешевый ушел за 19,8 миллиона гривен (694 тысячи долларов), то есть по цене дорогой квартиры в Киеве. Разумеется, приватизация проводится под довольно сомнительными лозунгами детенизации рынка спирта и развития спиртовой отрасли. По факту же получается едва ли не бесплатная передача в частные руки на коррупционной основе одного из немногих оставшихся у государства активов. При СССР на Украине была создана мощнейшая спиртовая отрасль. В наследство от Союза Украине досталось 85 спиртзаводов общей мощностью 68 миллионов декалитров в год. Рекордного значения производство спирта на Украине достигло в 1996 году, когда было произведено 64,3 миллиона декалитров — четвертое место в мире после Бразилии, США и России, и почти по 13 литров из расчета на каждого жителя страны. Правда, стоило России в 1997 году изъять спирт из режима свободной торговли с Украиной, и объем его производства упал сразу в 2,6 раза: половина спирта экспортировалась в Россию. В те годы было принято решение объявить отрасль стратегической, запретить приватизацию спиртзаводов (в отличие от ликеро-водочных, которые почти все быстро перешли в частные руки) и объединить их в государственный концерн "Укрспирт" — конечно же, для более эффективного управления. В украинских условиях это означало — для обеспечения масштабной коррупции чиновников и силовиков в кооперации с руководителями спиртзаводов. В 2000-х годах официальные объемы производства спирта частично восстановились, достигнув пика в 2006 году (почти 34 миллиона декалитров), после чего начали падать. Теневые обороты оценивались еще в 15-25 процентов от этой величины. В бытность президентом Виктора Януковича было принято решение объединить отдельные предприятия, входящие в концерн, в состав уже единого государственного предприятия "Укрспирт". То есть сами спиртзаводы лишались статуса самостоятельных юридических лиц. Разумеется, делалось это под соусом повышения эффективности управления и тому подобного. По факту — в целях концентрации финансового потока наверху и соответствующего его освоения высшими должностными лицами государства. Кстати, тогда выяснилось, что объединить получится только примерно половину заводов, поскольку остальные погрязли в тяжбах, связанных с банкротством, в долгах и прочих подобных неприятностях. И это при сверхприбыльном производстве, коим является спиртовое. После внедрения монополии постепенное падение производства продолжилось, причем в значительной степени за счет падения экспорта. Теневые же обороты оставались примерно прежними. Постмайданная власть спешить избавляться от спиртовой монополии не стала. Но именно при ней объемы легального производства стали падать бешеными темпами (с 2010 по 2019 год производство сократилось в четыре раза, да и с 2013 года — почти в три), а доля теневого рынка спирта достигла 55-60 процентов. Поговаривают, что "Укрспирт" в 2014 году был передан в качестве отступного в управление спонсорам националистической партии "Свобода" за мирное самоустранение представителей этой партии из высшей власти. Ну а уж они развернулись во всю ширь. В прошлом году спиртзаводы "Укрспирта", коих у него до начала приватизации оставалось 41 с производственными мощностями, способными производить свыше 30 миллионов декалитров, легально произвели 6,6 миллиона декалитров. Лет десять назад столько производила одна Тернопольская область. При этом цена на отпускаемый "Укрспиртом" спирт существенно превышает цену в сопредельных России, Молдавии, Белоруссии. Монополия и тотальная коррупция в условиях бесконтрольности действительно привели отрасль к глубочайшему кризису. На этом фоне в конце прошлого года и было продвинуто решение о приватизации, которая, мол, станет лекарством от всех болезней — победит "тень", позволит нарастить производство и количество рабочих мест и так далее. Что же пока имеется по факту. Например, Бершадский спиртовой завод мощностью 1,1 миллиона декалитров в год ушел частникам за 19,8 миллиона гривен. Несложно сосчитать, что только акцизный налог на реализацию алкогольных напитков, произведенных из такого количества спирта, составит почти 2,5 миллиарда гривен в год. Понятно, что для получения такой суммы акцизов нужно обеспечить полную загрузку завода, переработку спирта в алкогольные напитки, а потом еще продать их. Но ведь 2,5 миллиарда гривен — это без учета других налогов. При этом за цену в 19,8 миллиона гривен покупатель получил не только производственные мощности, но и землю, подъездные пути и прочую инфраструктуру, специально оборудованное место хранения спирта, лабораторию, артезианскую скважину и многое другое. Совершенно очевидно, что цена такого объекта не может быть равна цене киевской квартиры, пусть и дорогой. То есть имеет место фактически бесплатная передача государственного актива в частные руки в лучших традициях приватизации 1990-х годов. Это с одной стороны. С другой — совершенно не понятно, каким образом передача производственных мощностей в частную собственность может способствовать росту производства, если Украина имеет кратно избыточные мощности по производству спирта, а на внешних рынках украинский спирт неконкурентен из-за тарифной политики на рынках газа и электроэнергии. Да и тезис о детенизации рынка спирта более чем сомнителен. Если в цене бутылки водки стоимость спирта составляет шесть гривен, а акцизный налог плюс НДС — 37 гривен и при этом государственные чиновники и силовики тотально коррумпированы, а система государственного управления практически развалена, то непонятно, почему частник будет заинтересован поставлять спирт легально, если это можно делать нелегально. А что делать это можно и что делается это явно под "крышей" МВД, свидетельствуют десятки сайтов, на которых продается спирт, формально к продаже запрещенный. Другими словами, вместо попытки выведения спиртовой отрасли из кризиса под патронатом украинской власти происходит почти бесплатная передача в частные руки одного из последних активов государства — причем актива потенциально сверхприбыльного. При этом ни одной из заявленных целей (детенизация рынка спирта, рост производства и количества рабочих мест) эта передача, судя по всему, не достигает. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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