Внезапная смерть: Скончался выдавший властям США информатора WikiLeaks хакер

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В возрасте 37 лет из-за пока неустановленных причин скончался американский хакер Адриан Ламо. Когда-то именно он выдал властям США информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга (теперь Челси Мэннинг).

В возрасте 37 лет скончался хакер Адриан Ламо, некогда получивший всемирную известность как человек, выдавший властям США информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга.

Пока точные причины смерти Ламо неизвестны - судмедэкспертам в американском штате Канзас еще предстоит вынести решение на этот счет. До того как он прославился благодаря истории с Мэннингом, Адриан Ламо успел взломать внутренние сети таких глобальных корпораций, как Yahoo и Microsoft.

Не устояла в свое время перед ним и киберзащита издания The New York Times. Благодаря своей привычке работать из интернет-кафе и библиотек Ламо получил в определенных кругах прозвище "Бездомного хакера".

Что касается дела Брэдли, или как он стал звать себя после перемены пола - Челси, Мэннинга, то его изобличить перед властями США Адриану Ламо достаточно просто. Для этого он просто предоставил им сведения о своей переписке с ним. В ней Мэннинг сам признался ему, что "слил" в WikiLeaks секретные данные американского правительства, в том числе видео расстрела гражданских лиц с вертолета США в Ираке в 2007 году.