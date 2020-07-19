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Внезапная проверка войск России озадачила НАТО: Альянс пожаловался на военную непрозрачность
19 июля 2020, 00:00 • 96 • Политика
Североатлантический альянс пожаловался на "военную непрозрачность" России. Внезапная проверка войск России озадачила НАТО.
С обвинением в адрес Москвы в субботу выступила официальный представитель военного блока Оана Лунгеску.
Скриншот: Twitter/@NATOpress
Лунгеску уточнила, что все страны имеют право проводить учения и проверку своих сил по усмотрению, однако при этом они должны уважать обязательства по прозрачности. Однако Россия, считает представитель НАТО, использует различные лазейки, чтобы этой прозрачности избежать.
Напомним, что проверка войск Южного и Западного военного округов была объявлена 17 июля по распоряжению президента России Владимира Путина. Она также затронула ВДВ и морскую пехоту.
В субботу министр обороны Азербайджана Закир Гасанов позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу. Глава Минобороны России заверил своего собеседника, что внезапная проверка войск - это плановое мероприятие, которое никак не связано с обострением отношений между Азербайджаном и Арменией.
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