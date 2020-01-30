Внезапная передислокация редкого «воздушного радара» на авиабазу «Хмеймим». Подспорье, проверенное временем • 135 • Аналитика

Бесспорно, информация о недавней оперативной передислокации одного из двух самолётов стратегической оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки Ту-214Р (борт RF-64514) из подмосковного военизированного аэродрома совместного базирования «Чкаловский» на авиабазу ВКС России в САР «Хмеймим» может послужить крайне серьёзной пищей для размышлений военным экспертам и компетентным обозревателям, осуществляющим мониторинг и прогнозирование сценариев развития оперативно-тактической ситуации в «большом Идлибе», а также на восточном берегу Евфрата.



И это неудивительно, ведь первые разведывательные полёты данной машины (более совершенного аналога американского самолёта стратегической радиолокационной разведки E-8C «J-STARS») в окрестностях донбасского и над сирийским театрами военных действий совпали с небезызвестными событиями оперативно-тактического характера, происходящими в районах вышеуказанных «горячих точек» в декабре 2015-го — феврале 2016-го годов.







Самолёт комплексной радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р — главное информационное подспорье на ТВД

В частности, в первом случае разведывательный полёт Ту-214Р вдоль российско-украинской границы, а также государственной границы между Россией и ЛДНР, зафиксированный онлайн-порталом мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «Flightradar24» 21 декабря 2015 года, был осуществлён накануне анонсирования Трёхсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе очередного режима прекращения огня, вступившего в силу 23 декабря. Учитывая тот факт, что маршрут борта RA-64514 пролегал всего в 30—40 км от воздушных рубежей Луганской и Донецкой народных республик, а также «незалежной», нетрудно прийти к выводу о том, что основной целью данного полёта было тестирование многодиапазонного радиолокационного комплекса МРК-411 и интегрированного мультиспектрального (ИК/ТВ/низкоуровневый-каналы) оптико-электронного комплекса «Фракция» с одновременным мониторингом линии соприкосновения на предмет переброски ВСУ дополнительных артиллерийских подразделений, располагающих буксируемыми гаубицами и САУ с орудиями запрещённых калибров.



Более того, операторы комплексов МРК-411 и «Фракция» смогли пронаблюдать перегруппировку мотострелковых подразделений и бронетанковых «кулаков» в составе 93-й и 72-й механизированных бригад, а также 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и полка «Азов», действующих на донецком и новоазовском операционных направлениях, что в итоге позволило оценить степень угрозы для укрепрайонов 1-й Славянской бригады, 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка и других подразделений 1-го армейского корпуса ВС ДНР, прикрывающих «Тельмановский перешеек» и другие стратегически важные сектора, обладающие малой оперативной глубиной тыловых зон и т.д.



Необходимость же переброски Ту-214Р на авиабазу «Хмеймим» 15 февраля 2016 года была обусловлена сложнейшей оперативно-тактической ситуацией, одновременно сложившейся на нескольких участках сирийского театра военных действий. В данный период подразделения 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии, Национальных сил обороны, элитной добровольческой бригады «Аль-Кудс», Голанского полка, бригады «Ястребы пустыни», а также афринские курдские подразделения, осуществлявшие перегруппировку с целью наступательных бросков на «Эль-бабский плацдарм», Азаз, авиабазу Эт-Табка, «деэскалационный треугольник» «Даръа — Эс-Сувейда — Кунейтра» и на Пальмиру, нуждались в непрерывном предоставлении точной и достоверной информации о тактической обстановке (включая не только опорные пункты противника, но и подвижную бронетехнику, а также подземную инфраструктуру) сразу на нескольких операционных направлениях. Справиться с подобным спектром задач задач мог лишь Ту-214Р.



Размещённый на его борту многодиапазонный радиолокационный/радиотехнический комплекс МРК-411, представленный многоэлементными активными фазированными антенными решетками, способен функционировать в режимах синтезированной апертуры (SAR), обращённой синтезированной апертуры (ISAR), а также GMTI/T («Ground Moving Target/Track») практически в любых метеорологических условиях, отлично дополняя оптико-электронный комплекс «Фракция». Два первых режима, отличающихся сантиметровым X-диапазоном работы и разрешением порядка 1—2 м, обеспечивают не только классификацию, но и идентификацию малоразмерных поверхностных (наземных/надводных) объектов благодаря формированию филигранно точной «радиолокационной картинки» сканируемого участка поверхности с построением детальной компоновки обнаруженных целей, включая ЭПР и силуэт каждого объекта. Режим GMTI обеспечивает пеленгование и сопровождение одиночных и групповых подвижных наземных целей как в нормальных, так и в неблагоприятных атмосферных условиях (туман, дождь, песчаная буря и т.д.) на удалении 150—200 км.



Уникальной отличительной чертой радиолокационного/радиотехнического комплекса МРК-411 (в отличие от радара AN/APY-3 самолёта E-8C «J-STARS») является способность работы на более низких частотах, обеспечивающих реализацию режима подповерхностной радиолокации, позволяющей обнаруживать подземную инфраструктуру противника на удалении нескольких десятков километров. Логично предположить, что очередная передислокация борта RF-64514 на авиабазу «Хмеймим» станет для сирийской армии фундаментальным подспорьем к финальному этапу освобождения многострадального «идлибского гадюшника». Бесспорно, информация о недавней оперативной передислокации одного из двух самолётов стратегической оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки Ту-214Р (борт RF-64514) из подмосковного военизированного аэродрома совместного базирования «Чкаловский» на авиабазу ВКС России в САР «Хмеймим» может послужить крайне серьёзной пищей для размышлений военным экспертам и компетентным обозревателям, осуществляющим мониторинг и прогнозирование сценариев развития оперативно-тактической ситуации в «большом Идлибе», а также на восточном берегу Евфрата.И это неудивительно, ведь первые разведывательные полёты данной машины (более совершенного аналога американского самолёта стратегической радиолокационной разведки E-8C «J-STARS») в окрестностях донбасского и над сирийским театрами военных действий совпали с небезызвестными событиями оперативно-тактического характера, происходящими в районах вышеуказанных «горячих точек» в декабре 2015-го — феврале 2016-го годов.В частности, в первом случае разведывательный полёт Ту-214Р вдоль российско-украинской границы, а также государственной границы между Россией и ЛДНР, зафиксированный онлайн-порталом мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «Flightradar24» 21 декабря 2015 года, был осуществлён накануне анонсирования Трёхсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе очередного режима прекращения огня, вступившего в силу 23 декабря. Учитывая тот факт, что маршрут борта RA-64514 пролегал всего в 30—40 км от воздушных рубежей Луганской и Донецкой народных республик, а также «незалежной», нетрудно прийти к выводу о том, что основной целью данного полёта было тестирование многодиапазонного радиолокационного комплекса МРК-411 и интегрированного мультиспектрального (ИК/ТВ/низкоуровневый-каналы) оптико-электронного комплекса «Фракция» с одновременным мониторингом линии соприкосновения на предмет переброски ВСУ дополнительных артиллерийских подразделений, располагающих буксируемыми гаубицами и САУ с орудиями запрещённых калибров.Более того, операторы комплексов МРК-411 и «Фракция» смогли пронаблюдать перегруппировку мотострелковых подразделений и бронетанковых «кулаков» в составе 93-й и 72-й механизированных бригад, а также 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и полка «Азов», действующих на донецком и новоазовском операционных направлениях, что в итоге позволило оценить степень угрозы для укрепрайонов 1-й Славянской бригады, 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка и других подразделений 1-го армейского корпуса ВС ДНР, прикрывающих «Тельмановский перешеек» и другие стратегически важные сектора, обладающие малой оперативной глубиной тыловых зон и т.д.Необходимость же переброски Ту-214Р на авиабазу «Хмеймим» 15 февраля 2016 года была обусловлена сложнейшей оперативно-тактической ситуацией, одновременно сложившейся на нескольких участках сирийского театра военных действий. В данный период подразделения 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии, Национальных сил обороны, элитной добровольческой бригады «Аль-Кудс», Голанского полка, бригады «Ястребы пустыни», а также афринские курдские подразделения, осуществлявшие перегруппировку с целью наступательных бросков на «Эль-бабский плацдарм», Азаз, авиабазу Эт-Табка, «деэскалационный треугольник» «Даръа — Эс-Сувейда — Кунейтра» и на Пальмиру, нуждались в непрерывном предоставлении точной и достоверной информации о тактической обстановке (включая не только опорные пункты противника, но и подвижную бронетехнику, а также подземную инфраструктуру) сразу на нескольких операционных направлениях. Справиться с подобным спектром задач задач мог лишь Ту-214Р.Размещённый на его борту многодиапазонный радиолокационный/радиотехнический комплекс МРК-411, представленный многоэлементными активными фазированными антенными решетками, способен функционировать в режимах синтезированной апертуры (SAR), обращённой синтезированной апертуры (ISAR), а также GMTI/T («Ground Moving Target/Track») практически в любых метеорологических условиях, отлично дополняя оптико-электронный комплекс «Фракция». Два первых режима, отличающихся сантиметровым X-диапазоном работы и разрешением порядка 1—2 м, обеспечивают не только классификацию, но и идентификацию малоразмерных поверхностных (наземных/надводных) объектов благодаря формированию филигранно точной «радиолокационной картинки» сканируемого участка поверхности с построением детальной компоновки обнаруженных целей, включая ЭПР и силуэт каждого объекта. Режим GMTI обеспечивает пеленгование и сопровождение одиночных и групповых подвижных наземных целей как в нормальных, так и в неблагоприятных атмосферных условиях (туман, дождь, песчаная буря и т.д.) на удалении 150—200 км.Уникальной отличительной чертой радиолокационного/радиотехнического комплекса МРК-411 (в отличие от радара AN/APY-3 самолёта E-8C «J-STARS») является способность работы на более низких частотах, обеспечивающих реализацию режима подповерхностной радиолокации, позволяющей обнаруживать подземную инфраструктуру противника на удалении нескольких десятков километров. Логично предположить, что очередная передислокация борта RF-64514 на авиабазу «Хмеймим» станет для сирийской армии фундаментальным подспорьем к финальному этапу освобождения многострадального «идлибского гадюшника». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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