Внесудебный порядок: на каких условиях «Нафтогаз» готов заключить мировое соглашение с «Газпромом»

Украина может рассмотреть российские предложения, касающиеся мирового соглашения по газовым спорам, если они не будут мешать переговорам по новому контракту. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Так он отреагировал на заявление министра энергетики России Александра Новака, который отметил, что в случае внесудебного урегулирования споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» Москва готова продлить существующий контракт на транзит топлива через Украину или же заключить новый. Между тем мнения экспертов по этой теме разделились. Одни считают, что после вмешательства ЕС мировое соглашение может быть подписано. Другие же полагают, что в судебных разбирательствах стороны будут идти до конца.

Украинская сторона может рассмотреть предложенные Москвой варианты заключения мирового соглашения по судебным газовым спорам в том случае, если они не будут мешать переговорам по новому контракту. Такое заявление сделал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», — отметил Коболев.

Вместе с тем глава компании назвал «тратой времени» текущие разговоры о возможном внесудебном урегулировании разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Мы точно не готовы это делать в трёхстороннем формате, тратя время наших партнёров и давая возможность говорить, что мы о чём-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2», — добавил Коболев.

Таким образом глава «Нафтогаза» отреагировал на слова министра энергетики России Александра Новака. После прошедших в Берлине 17 июля трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией, на которых обсуждался вопрос о транзите газа после 2019 года, Новак отметил, что в случае заключения мирового соглашения Москва готова продлить действующий контракт на транзит газа через Украину или заключить новый.

При этом министр отмечал, что никаких решений на этот счёт не было принято и эти вопросы будут обсуждаться на следующей встрече в октябре. Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин позднее заявил о недопустимости мирового соглашения между сторонами.

Между тем Коболев отметил, что в ходе переговоров с представителями Еврокомиссии был фактически согласован подход, согласно которому новый контракт с российской компанией должен регулироваться европейским правом.

«Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с «Газпромом» просто не имеет смысла. Очень важно донести европейским партнёрам и всему миру, что этот процесс нельзя считать индульгенцией для строительства «Северного потока — 2», — подчеркнул Коболев.

В «Нафтогазе» также в очередной раз назвали проект магистрального трубопровода «настолько политизированным», что для прикрытия его строительства Москве якобы понадобилась «дымовая завеса» в виде трёхстороннего переговорного формата.

Ранее в среду, 18 июля, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина продолжит принудительное взыскание $2,62 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, по словам Витренко, «Нафтогаз» инициирует новый арбитраж с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018—2019 годах в размере $11,6 млрд.

«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях», — написал он в Facebook.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине

AFP

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«Российская сторона заинтересована в нормализации отношений»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что самым главным плюсом прошедшей в Берлине встречи можно назвать сам факт её проведения, поскольку подобные переговоры долго откладывались не по вине российской стороны.

«Безусловно, большим подспорьем для них стала встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Говорить о результатах пока преждевременно, потому что идёт обсуждение нового договора. Российская сторона заинтересована в нормализации отношений, но на нормальных рыночных условиях, без всякой политической подоплёки. И чем быстрее руководство «Нафтогаза» это поймёт, тем лучше», — заявил парламентарий.

В свою очередь, генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский отметил, что прошедшие переговоры демонстрируют большой сдвиг в понимании того, что старые договорные конструкции больше не работают, а потому сторонам нужно стремиться к новым соглашениям.

«Скорее всего, обновлённый договор во многом будет вбирать в себя опыт Евросоюза в газовых отношениях. Каким образом действующий договор трансформируется, пока неясно, но я считаю, что стороны идут в правильном направлении», — заявил эксперт.

Собеседник RT также назвал одним из итогов встречи выяснение того факта, что стороны пока не нацелены на внесудебное урегулирование конфликта.

«Второй факт, который удалось зафиксировать: стороны не намерены искать варианты внесудебного урегулирования своих споров, поэтому каждая из них будет до конца идти в Стокгольмском арбитраже. Думаю, рамки, которые задала первая встреча, меняться не будут», — добавил Листовский.

Комментируя итоги консультаций в Берлине, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что главной проблемой отношений двух компаний является «урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам».

Миллер подчеркнул, что именно это будет предопределять будущие взаимоотношения «Газпрома» и «Нафтогаза», а также продление договора на транзит голубого топлива через газотранспортную систему Украины после 2019 года.

«Ждём решения апелляционной инстанции. Объёмы транзита газа через территорию Украины после 2019 года сегодня не обсуждались. Состоявшиеся консультации не носят статуса переговоров между компаниями», — приводит слова Миллера пресс-служба «Газпрома».

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Reuters

При этом адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik напомнила, что именно Москва на днях сделала заявление о готовности к продлению транзитного контракта.

«Это был первый шаг со стороны Российской Федерации. Шаг доброй воли, шаг с целью продолжения взаимовыгодных партнёрских отношений. После этого было несколько неоднозначных заявлений со стороны «Нафтогаза Украины». Видимо, не была согласована официальная позиция. И поначалу «Нафтогаз», пытаясь пропиариться, делая политические выпады, угрожал России в лице «Газпрома» новыми исками в Стокгольмском арбитраже, звучали всё более запредельные суммы, были угрозы, что продолжится арест имущества», — отметила юрист.

По её словам, в связи с изменением тренда, вмешательством в ситуацию Евросоюза и предложением Россией нового контракта «Нафтогаз» выразил заинтересованность этой перспективой.

«На самом деле, по моему мнению, у них с самого начала не было реального шанса выиграть новый иск, и по решению о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд у них очень шаткая позиция. К тому же от контракта по транзиту они имеют колоссальную выгоду», — добавила Ярмуш.