«Внести в перечень товаров, являющихся существенно важными»: в России утверждён временный запрет на экспорт гречки

Правительство России ввело временный запрет на экспорт гречихи на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Из постановления кабмина следует, что ряд продуктов из гречихи включены в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ. Ранее Минсельхоз выступил с соответствующим предложением, объяснив необходимость такого шага стремлением сохранить определённые объёмы продукции на внутреннем рынке и, как следствие, избежать резких колебаний цен.

Правительство России установило временный запрет на вывоз из страны гречихи и ряда продуктов её переработки с 5 июня по 31 августа 2021 года, следует из постановления, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Так, гречиха, крупа грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно внесены в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации. В отношении такой продукции, согласно действующему законодательству, в исключительных случаях могут вводиться временные ограничения или запрет экспорта.

Вместе с этим вводимый запрет не распространяется на несколько случаев, в том числе на передачу международной гуманитарной помощи, решение по которой принято правительством, а также если продукт предназначен для военных, которые служат в других странах, или для служащих на Байконуре и Шпицбергене. Кроме того, разрешены транспортировка товаров между российскими регионами через территорию иностранного государства и транзитные перевозки через территорию России.

В конце апреля Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС поручили оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в 2021 году. Соответствующее распоряжение ведомствам направили по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары, которое провёл первый зампред правительства Андрей Белоусов.

В дальнейшем стало известно, что с предложением относительно экспорта гречки выступил Минсельхоз. В рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию ведомство выступило с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.

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Как сообщал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства, ограничение предложено ввести «в целях сохранения необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».

В ведомстве отмечали, что текущие объёмы производства крупяных культур в России позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки, а также полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой.

Вместе с тем в Минсельхозе рассказали, что с ноября 2020 года отмечается «существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортёров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры».

Незадолго до обнародования этой информации в ведомстве также сообщили о планах сдерживания цен на гречку и запланированном на 2021 год расширении посевных площадей под основные крупяные культуры.

Эксперты рассказали, что предложенные ограничения по экспорту гречки призваны сократить дефицит и рост цен на эту продукцию внутри страны. Как рассказал в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, на рост цен на гречку влияют не только инфляционные факторы, в частности подорожание оборудования, но и сам факт экспорта товара за рубеж.

«Поэтому внутри страны — искусственный дефицит, а при дефиците предприниматели всегда поднимают цены и торговля поднимает цены. Чтобы избежать этого дефицита, принимается решение или ограничить, или запретить вывоз этого товара, и тогда он поступает на внутренний рынок вместо экспорта, дефицита нет, и цены стабилизируются», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец также отметил, что ограничение на вывоз или введение экспортных пошлин являются одними из инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке. Вместе с тем он предположил, что цены на гречку могут вырасти в силу факторов, влияющих на цены на продовольствие во всём мире.

«Во всём мире за последнее время цены на продовольствие растут в силу долларовой инфляции, дезорганизации международных систем поставок продовольственной продукции. На фоне локдауна, высоких цен и неработающих индустрий переработки пищевой продукции во многих странах возникает недостаток продукции, в результате растут цены», — отметил эксперт.