«Внештатных ситуаций не было»: в Минобороны рассказали о перехвате американского самолёта-разведчика у границ России

В Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря. Российский истребитель совершил перехват в связи с продвижением воздушного судна ВМС США в сторону российской границы. Полёт Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами, уточнили в военном ведомстве. Однако в Пентагоне считают взаимодействие двух самолётов «небезопасным».

EP-3E Aries II aircraft from the U.S. Navy © US NAVY / AFP