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«Внештатных ситуаций не было»: в Минобороны рассказали о перехвате американского самолёта-разведчика у границ России

30 января 2018, 03:24  •  250 • В России
В Минобороны России сообщили об отсутствии внештатных ситуаций при сближении Су-27 с американским самолётом радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II над нейтральными водами Чёрного моря. Российский истребитель совершил перехват в связи с продвижением воздушного судна ВМС США в сторону российской границы. Полёт Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами, уточнили в военном ведомстве. Однако в Пентагоне считают взаимодействие двух самолётов «небезопасным».
 
EP-3E Aries II aircraft from the U.S. Navy © US NAVY / AFP
 

В Минобороны России в понедельник прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что российский истребитель осуществил небезопасный перехват американского патрульного самолёта над Чёрным морем.

Согласно сообщению ведомства, 29 января над нейтральными водами была обнаружена неопознанная воздушная цель, которая приближалась к границе воздушного пространства России.

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что экипаж истребителя доложил об идентификации самолёта-разведчика и осуществил его сопровождение, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России. При этом экипаж соблюдал все необходимые меры безопасности.

«После того как самолёт-разведчик ВМС США изменил курс полёта на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полёт российского самолета Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было», — уточнили в Минобороны.

  • Многоцелевой истребитель Су-27
  • РИА Новости

Ранее источники CNN в Пентагоне сообщили, что российский истребитель произвёл «небезопасный перехват». По данным собеседников телеканала, самолёт приблизился на расстояние около полутора метров, из-за чего американский самолёт-разведчик был вынужден «досрочно прекратить миссию».

По словам пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелы Кунце, в результате инцидента EP-3 был вынужден пролететь сквозь струю реактивного двигателя российского истребителя. Перехват, по её словам, продолжался более двух с половиной часов.

«Небезопасные действия увеличивают риск ошибок и столкновений в воздухе. Американский самолёт работал в соответствии с международным правом и не провоцировал такие действия со стороны России», — утверждают в ВМС США.

В ноябре 2017 года Пентагон также сообщил о «небезопасном» перехвате американского самолёта над Чёрным морем. Тогда российский истребитель Су-30 сблизился с американским противолодочным самолётом P-8A Poseidon.

«Самолёт США действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать экипаж российского истребителя», — заявила представитель американского оборонного ведомства Мишель Балданза, отметив, что действия пилота Су-30 могли привести к «серьёзным ранениям» членов экипажей обоих самолётов.

В начале этого года, 7 января, самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon и стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВМС США были замечены в воздушном пространстве над Чёрным морем. По данным порталов, специализирующихся на отслеживании перемещений военной и гражданской авиации, самолёты в течение нескольких часов летали вдоль побережья Крыма.

Американские «перехваты»

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Всего за два дня до этого случая в Пентагоне сообщили, что американские истребители F-15, входящие в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, осуществили «перехват» российского Су-30СМ, причём инцидент произошёл ещё в ноябре. В ведомстве заявили, что на такой шаг экипаж был вынужден пойти в связи с тем, что российские самолёты якобы не предоставили «коды, которые требуют авиадиспетчеры».

«F-15 ВВС США 23 ноября 2017 года перехватили два российских истребителя Су-30 в международном воздушном пространстве близ Прибалтики. Перехват был предпринят в связи с тем, что российские воздушные судна не передали соответствующие коды, требуемые авиадиспетчерами, а также не предоставили утверждённый план полёта», — говорится в описании к опубликованному Пентагоном видео.

Однако в Минобороны России позднее рассказали, что «перехват», о котором заявила американская сторона, на самом деле был лишь незначительным сближением.

«В ходе совершения полётов самолёты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что маршрут полётов российских истребителей осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами, а экипажи не нарушали границ других государств.

Ещё один инцидент в воздухе произошёл в середине декабря 2017 года. Тогда пара штурмовиков Су-25 сопровождала автоколонну в районе Аль-Маядина, когда к самолётам приблизился американский F-22. Согласно сообщению Минобороны, истребитель США начал отстреливать тепловые ловушки, создавая таким образом помехи российским самолётам, и покинул район сближения только после появления многоцелевого истребителя Су-35С.

«Выполнявший на высоте 10 000 м задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошёл к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — рассказали в Минобороны.

Такую тактику F-22 применяли и ранее. 23 ноября американский истребитель совершил сближение с российскими Су-25 в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат. Самолёт ВВС США отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием. Американский пилот также удалился после появления Су-35С. Тогда американское командование так и не объяснило его действия.

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