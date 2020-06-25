Внештатник из Чехии порадовал украинцев прогнозом: "Крымский мост не панацея"

В разговоре с немецким изданием Focus внештатный научный сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений в Праге Андреас Умланд заявил, что России будет всё сложнее и сложнее содержать Крым на фоне последствий коронакризиса.

По его мнению, отсыл президента России Владимира Путина к воссоединению Германии в выступлении по поводу присоединения Крыма 18 марта 2014 года очень сомнителен.

"Нельзя сравнивать ни Крым с Германской Демократической Республикой, ни сегодняшнюю Россию с Западной Германией 1990 года. Но при всех различиях немецкий пример даёт российскому народу явный урок: как усвоили за 30 лет немцы, экономическая и социальная интеграция новых территорий в существующее государство - это дорогостоящее предприятие", - сказал Умланд.

Более того, он назвал мифом тот факт, что Крым тесно связан с историей Российского государства. Умланд считает, что полуостров был более украинским, нежели русским. Присоединить же Крым к территории России, считает Умланд, удалось только благодаря Крымскому мосту.

"Однако Крымский мост - это не панацея от всех проблем экономики украинского полуострова и её интеграции в российскую экономику", - предупреждает учёный, предполагая, что полуостров не задержится надолго в составе Российской Федерации и якобы вернётся в состав Украины.