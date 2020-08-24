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Внешнюю политику РФ теперь определяют не дипломаты, а силовики?

24 августа 2020, 16:55  •  19 • Аналитика
Российская дипломатия терпит поражение в горячих точках Азии и Африки. В Ливии, расколотой гражданской войной, российские специалисты помогают реализовывать интересы глав ОАЭ и Египта. В Афганистане, где РФ была готова стать одним из посредников в переговорах с движением «Талибан» (запрещено в РФ. – Ред.), она оказалась скомпрометирована обвинениями в тайном антиамериканском сговоре с экстремистами. Одна из главных причин хронических неудач внешней политики может заключаться в том, что в неё всё чаще вступают дополнительные участники. Помимо дипломатов в странах пытаются самостоятельно отстаивать свои интересы крупные бизнесмены и силовики.
Сюжет: Войны XXI века
Успехи российской внешней политики пропаганда часто преподносит как главное достижение – на фоне явных проблем в политике внутренней. Однако так ли это? Достаточно для примера посмотреть на ситуацию в Ливии, где по разные стороны оказались десятки государств.
На западе страны, где находится столица Триполи, власть у Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА), во главе её – генерал Халифа Хафтар. Ливия – лакомый пирог для многих иностранных держав, поскольку обладает огромными залежами нефти. Не зря же на ней в очередной раз Запад решил обкатать политику управляемого хаоса. Вместо преуспевающей страны, наречённой диктатурой, мы наблюдаем раздробленную территорию с обвалившемся уровнем жизни. Современная Ливия не может постоять за свои интересы и вынуждена для разработок своих месторождений пускать иностранные компании.
Неудивительно, что иностранные державы внимательно следят за развитием ситуации. На стороне ПНС выступают Турция, Италия, Иран и Катар. На стороне ЛНА – Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Судан, Иордания, Сирия, Греция. Кремль официально не встал на чью-либо сторону. Здесь надо учитывать, что ещё с советских времён наши специалисты курировали ливийскую нефтяную промышленность, поставляя туда оборудование и получая свою долю от её доходов. Мы не поддерживали настрой западных стран во вмешательство в Ливии. Сейчас «Газпром» подписал соглашение с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC), рассчитывая при любом исходе войны – кто бы ни победил – остаться в выигрыше.
Между двух огней
Однако в игру решили вступить военные. В 2018 году состоялись переговоры Хафтара с министром обороны РФ Сергеем Шойгу при участии одного из крупных российских бизнесменов. Согласно специальному докладу Совета Безопасности ООН с того года в Ливии действует группировка российских наёмников численностью 800-1200 человек. Как сказано в докладе, они не только помогают обслуживать и ремонтировать отечественную военную технику, но и сами участвуют в боевых операциях.
Налицо откровенное рассогласование между псевдонезависимыми мидовцами, интересами «Газпрома» и силовиками. В итоге этот внешнеполитический бардак привёл к скандалу. Российские дипломаты, ведя переговоры с обеими сторонами ливийской войны, подготовили проект мирного соглашения. И Сарадж, и Хафтар прилетели в Москву. В МИДе уже потирали руки в предвкушении большого успеха, который позволил бы России стать главным «миротворцем» в Ливии и заодно получить положенные нефтегазовые дивиденды от этого.
Но получилось фиаско. На Смоленской площади пытались не рассориться с обеими сторонами, а Хафтар-то рассчитывал, что будут поддерживать именно его. В итоге Хафтар отказался подписать уже подготовленное мирное соглашение с ПНС и резко уехал из Москвы.
До поры до времени казалось, что если не дипломаты, так хоть силовики одержат победу в Ливии. ЛНА и правда уверенно захватывала город за городом и даже взяла в кольцо столицу. Но тут исламистские представители отрядов ЛНА, как и положено «борцам за чистоту веры», объявили «неверными» берберов-ибадитов – этническое меньшинство на западе Ливии. И тогда те, понимая, что победа ЛНА обернётся для них геноцидом, ринулись в бой на стороне ПНС. В итоге армия Сараджа всего лишь за сутки взяла семь городов, далеко отбросив противника. Почувствовав уверенность, правительство в Триполи призвало Евросоюз и США ввести санкции в отношении силовиков из России, которая, дескать, совместно с суданской боевой группировкой «Джанджавид» «захватила контроль над нефтяными месторождениями». Речь идёт о месторождении Серир в окрестностях Сирта – ключевого города в центре страны.
Сейчас российская власть активно пытается удержаться на гребне событий, однако ливийский нефтяной пирог, похоже, уплывает мимо ртов всех российских участников. Спешные попытки подчинённых Лаврова задружиться с ПНС успеха не принесли. Вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг по-восточному тонко заметил главе российского МИДа в ответ на его предложение союзничества: «Ливия стремится сотрудничать со всеми странами, которые способны на такие отношения».
Но и в случае успеха ЛНА дивиденды России не светят. Ведь участие наёмников было неофициальным. По словам эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семёнова, «их спонсорами в Ливии могут быть ОАЭ». Если так, то выходит, что российская ЧВК просто таскает каштаны из огня для другой державы. Ведь шейхи ОАЭ твёрдо поставили в ливийской войне на Хафтара – по принципу «пан или пропал». И активно поддерживают его на государственном уровне – в отличие от РФ, которая пыталась официально выдерживать дипломатический баланс.
На Смоленской площади пытались не рассориться с обеими сторонами, а Хафтар-то рассчитывал, что будут поддерживать именно его. В итоге Хафтар отказался подписать уже подготовленное мирное соглашение с ПНС и резко уехал из Москвы (фото: Zuma/ТАСС)
Лаврова превратили в почтальона
Эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов считает: «В российской внешней политике, как стало ясно ещё по сирийской кампании, первую скрипку играют не кадровые дипломаты, а военные и спецслужбы». О том же пишет старший научный сотрудник Chatham House Николай Петров: «Окончательная трансформация России в государство силовиков произошла в 2014 году. Именно тогда в корне изменилась логика принятия решений. Теперь силовики – всегда первая рука, а дипломаты лишь обслуживают принятые в рамках силовой логики внешнеполитические решения и по возможности минимизируют в своей сфере негативные их последствия».
Показательная история произошла в Афганистане. Россия и Китай были там посредниками в переговорах между США, правительством и экстремистами-талибами. Главное условие для успешной посреднической дипломатии – не участвовать ни на одной из воюющих сторон. Однако и здесь, судя по всему, вмешались военные. Ведущие американские СМИ со ссылкой на источник в разведке опубликовали расследование о том, что якобы российские спецслужбы, по-видимому военная разведка, дали сотни тысяч долларов боевикам за успешные нападения на военных из западной коалиции. Назван и посредник в этой сделке – некий Рахмат Азизи, долгое время ездивший в Россию и обратно. В одном из его домов в Кабуле афганские спецслужбы нашли около 500 тыс. долларов наличными.
А представители британских спецслужб подтвердили достоверность информации о «сговоре между РФ и талибами (организация запрещена в РФ)». Глава комитета парламента по обороне Тобиас Эллвуд заявил: «Это совершенно неприемлемо, когда постоянный член Совета Безопасности ООН поставляет оружие и тренирует боевиков, которые не допустили мирного разрешения этого многолетнего конфликта». Запрещённый в РФ «Талибан»* выступил с опровержением версии – но кто ж им станет верить? Конечно же, всё это может быть провокацией, однако проблема в том, что в мире в неё поверили. Как бы то ни было, репутация Москвы как миротворца оказалась скомпрометирована, что грозит сказаться и на попытках России установить контроль над политическим процессом в этом регионе.
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Экс-советник главы МИД РФ Галина Сидорова рассуждает: «Одной из главных бед нынешней дипломатии РФ являются гипертрофированная роль военных и спецслужб, появление ЧВК и наёмников в качестве «неформального» инструмента внешней политики. МИД низведён до уровня советника и просто послушного почтальона, передающего порой противоречивые послания миру, хотя это ни в коей мере не снимает ответственности за конечный результат. С такой Россией трудно дружить или долгосрочно и плодотворно сотрудничать. От неё разве что можно что-нибудь быстро получить – как тот же Асад, венесуэльский президент Николас Мадуро или африканские лидеры. Сильные соседи удовлетворённо взирают, как Россия перестаёт быть конкурентом».
*
Верховный Суд Российской Федерации признал "Движение Талибан" экстремистской организацией, запрещенной на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

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