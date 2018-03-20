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Внешняя политика - ключ к успеху: Der Spiegel объяснила, почему Путин победил на выборах-2018

20 марта 2018, 04:24  •  29 • Политика
Для многих граждан России, считает германское издание Der Spiegel, внешнеполитические успехи гораздо важнее экономических проблем. Именно потому они и отдали свои голоса за Владимира Путина на выборах 18 марта.
Германское издание Der Spiegel выпустило статью, посвещенную итогам последних президентских выборов в России. Издание утверждает, что основная причина, по которой граждане России вновь избрали Владимира Путина своим президентом, - это проводимая им внешняя политика.
Главный приоритет внешнеполитического курса Путина, настаивает Der Spiegel, сохранение за Россией статуса сверхдержавы. Der Spiegel настаивает, что когда политики в Москве говорят о необходимости защищать суверенитет собственной страны, в реальности они хотят сказать, что на международном уровне ни одно решение не должно приниматься во вред национальным интересам России.
55 миллионов российских граждан, отдавших свои голоса за Путина, сделали это добровольно, добавляет немецкое СМИ. "Лучше существовать в изоляции, чем уступить", - является своеобразным девизом дня, утверждает Der Spiegel.
Издание предсказывает многие трудности России в ближайшие 6 лет. В военном плане страна является чрезвычайно сильным государством. Тем не менее производительные мощности российской экономики все еще заставляют желать лучшего. Путину придется учитывать это в свой следующий президентский срок, резюмирует автор статьи.

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