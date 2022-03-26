Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут...
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
Главная / Украина

Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС в 2021 году – предварительные итоги

26 марта 2022, 02:10  •  141 • Украина
Используя оперативные данные, предоставленные уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), департамент статистики Евразийской экономической комиссии подвел предварительные итоги внешней и взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза в 2021 году.
Оборот внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС в 2021 году оценивается в 844,2 млрд. долл. США (рост на 35,1%, или на 219,6 млрд. долл. США по сравнению с аналогичными показателями 2020 года). В том числе экспорт товаров составил 525,7 млрд. долл. (рост на 160,9 млрд. долл., или на 44,1% и импорт – 318,5 млрд. долл. (рост на 58,7 млрд. долл. США, или на 22,6%). Профицит внешней торговли составил 207,2 млрд. долл. США против 105 млрд. долл. США в 2020 году. Ценовые условия торговли со странами вне ЕАЭС характеризовались благоприятным соотношением цен на экспортируемые товары и товары, закупаемые по импорту (индекс ценовых условий – 136%). Внешний спрос на товары из стран вне ЕАЭС превысил валовой спрос государств-членов на товары, произведенные в ЕАЭС (индекс валовых условий – 86,4%).
Рост стоимостного объема экспорта государств-членов ЕАЭС в страны вне ЕАЭС в 2021 году был обусловлен, прежде всего, ростом цен на экспортируемые товары (на 46,3%), при этом физический объем поставок товаров сократился на 1,5%. В 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом экспортные поставки Белоруссии (на 47,8%), России (на 47%), Казахстана (на 25,8%) и Армении (на 16,8%). Физический объем импортных закупок увеличился на 13,9%, их стоимость – на 22,6% (рост средних импортных цен составил 7,6%), увеличение товарной массы определило 66% роста стоимостного показателя импортных закупок, а рост средних импортных цен – 34%. Увеличение импорта произошло за счет роста ввоза товаров в Кыргызстан – на 60,6%, Россию – на 26,5%, Армению – на 14,8% и Беларусь – на 11,2%.
По сравнению с 2020 годом положительное сальдо внешней торговли со странами вне ЕАЭС по России увеличилось с 89,7 до 175,9 млрд. долл. США, по Казахстану – с 17,6 до 30 млрд. долл. США, по Белоруссии дефицит внешней торговли в объеме 952,5 млн. долл. в 2020 году сменился в 2021 году профицитом в сумме 4 497,4 млн. долл. Отрицательное сальдо Армении выросло с 1 034,3 до 1 150,3 млн. долл. и Кыргызстана – с 414,8 до 2 089,6 млн. долл. США.
Основным покупателем экспортируемых государствами-членами ЕАЭС товаров стал Европейский союз – 42,2% (в 2020 году – 37,6%); здесь лидируют Нидерланды – 9,3% (в 2020 году – 7,9%), Германия – 6% (5,4%), Италия – 5,4% (4,6%), Польша – 3,7% (3,1%). В страны АТЭС поставлено 28,3% всех экспортированных товаров (в 2020 году – 29,7%), из них в Китай – 15,1% (16,4%), в США – 3,6% (3,2%), в Южную Корею – 3,6% (3,7%). На страны СНГ пришлось 5,8% экспорта ЕАЭС (в 2020 году – 6,3%), из них на Украину – 2,7% (2,7%), Узбекистан – 1,6% (2,0%). В 2021 году по сравнению с 2020 годом наиболее существенно увеличились поставки из ЕАЭС в Молдову (на 71%), на Украину (на 42,6%) и в Азербайджан (на 31,4%).
Импортные поставки сосредоточены на странах АТЭС – 47,5% (в 2020 году – 45,8%) и Европейского союза – 33,8% (35,5%). Из стран АТЭС наибольшие объемы приходятся на Китай – 27,4% (в 2020 году – 25,5%), США – 6% (5,7%), Южную Корею – 4,4% (4,7%), Японию – 3,1% (3%). Среди стран Европейского союза в импорте ЕАЭС лидируют Германия – 9,8% (в 2020 году – 10,5%), Италия – 4,3% (4,6%), Франция – 4,2% (3,6%).
Страны СНГ в импорте ЕАЭС занимают 3,8% (в 2020 году – 3,8%). В 2021 году по сравнению 2020 годом значительно увеличились импортные поставки на рынок Союза из Таджикистана (в 3,1 раза), Узбекистана (на 39,1%) и Азербайджана (на 35,6%).
Объем взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС в 2021 году, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств-членов ЕАЭС во взаимной торговле, составил 72,6 млрд. долл., или 131,9% к уровню 2020 года. Лидером здесь стала Россия – 45 806,4 млн. долл. (рост на 34,3% по сравнению с 2020 годом). Далее следуют Белоруссия (17 464,0 млн. долл., рост на 24,7%), Казахстан (7 648,9 млн. долл., + 34,9%), Армения (888,8 млн. долл., + 25,2%), Кыргызстан (803,2 млн. долл., + 44,9%). Рост стоимостного объема взаимной торговли государств-членов ЕАЭС был обусловлен увеличением как средних цен на товары единого рынка ЕАЭС (на 18,6%), так и физического объема взаимных поставок (на 11,2%). Увеличение средних цен на товары определило 58% общего роста стоимостного показателя, рост товарной массы – 42%.
Учитывая лидирующую позицию российского рубля во взаимной торговле товарами государств-членов ЕАЭС, департамент статистики ЕЭК произвел расчет объема взаимной торговли в российских рублях, который составил 5 344,4 млрд. рублей (134% к 2020 году). Наиболее существенно во взаимной торговле увеличился удельный вес промежуточных товаров (с 59% в 2020 году до 62,7% в 2021 году). Доля потребительских товаров снизилась и составила 26,2% (в 2020 году – 28,4%), доля инвестиционных товаров изменилась незначительно, составив в 2021 году 8,6% (против 8,7% в 2020 году).
Фото: REUTERS/Stringer
Владимир ЧУШКИН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


141
Источник
Похожие новости
25 марта 2022, 07:30
Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь
24 марта 2022, 15:45
Оцениваем ситуацию беспристрастным взглядом – стоило ли оно того?
24 марта 2022, 19:50
Удар по порту Бердянска Киев преподносит, как символ сопротивления российским войскам
24 марта 2022, 19:50
СБУ похитила дочь мэра Купянска и угрожает расправой над ней
24 марта 2022, 15:45
Срыв посевной кампании пустит страну – экспортёра зерна по миру
24 марта 2022, 19:15
Русских, как и русский газ, можно запретить, но заменить невозможно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2022, 11:10
Крымский политолог предложил способ обезвредить Украину: "Самая надёжная гарантия"
23 марта 2022, 01:45
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной победе дня
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
20 марта 2022, 23:55
Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе: Крупный нацбатальон почти разгромлен
25 марта 2022, 07:30
Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь
20 марта 2022, 08:45
Трамп выдал "секрет" Байдена: "Это катастрофа"
20 марта 2022, 02:20
Турки требуют: "Вон из НАТО!". Народ вышел на улицы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.