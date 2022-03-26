Внешняя и взаимная торговля государств-членов ЕАЭС в 2021 году – предварительные итоги

Используя оперативные данные, предоставленные уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), департамент статистики Евразийской экономической комиссии подвел предварительные итоги внешней и взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза в 2021 году.

Оборот внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС в 2021 году оценивается в 844,2 млрд. долл. США (рост на 35,1%, или на 219,6 млрд. долл. США по сравнению с аналогичными показателями 2020 года). В том числе экспорт товаров составил 525,7 млрд. долл. (рост на 160,9 млрд. долл., или на 44,1% и импорт – 318,5 млрд. долл. (рост на 58,7 млрд. долл. США, или на 22,6%). Профицит внешней торговли составил 207,2 млрд. долл. США против 105 млрд. долл. США в 2020 году. Ценовые условия торговли со странами вне ЕАЭС характеризовались благоприятным соотношением цен на экспортируемые товары и товары, закупаемые по импорту (индекс ценовых условий – 136%). Внешний спрос на товары из стран вне ЕАЭС превысил валовой спрос государств-членов на товары, произведенные в ЕАЭС (индекс валовых условий – 86,4%).

Рост стоимостного объема экспорта государств-членов ЕАЭС в страны вне ЕАЭС в 2021 году был обусловлен, прежде всего, ростом цен на экспортируемые товары (на 46,3%), при этом физический объем поставок товаров сократился на 1,5%. В 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом экспортные поставки Белоруссии (на 47,8%), России (на 47%), Казахстана (на 25,8%) и Армении (на 16,8%). Физический объем импортных закупок увеличился на 13,9%, их стоимость – на 22,6% (рост средних импортных цен составил 7,6%), увеличение товарной массы определило 66% роста стоимостного показателя импортных закупок, а рост средних импортных цен – 34%. Увеличение импорта произошло за счет роста ввоза товаров в Кыргызстан – на 60,6%, Россию – на 26,5%, Армению – на 14,8% и Беларусь – на 11,2%.

По сравнению с 2020 годом положительное сальдо внешней торговли со странами вне ЕАЭС по России увеличилось с 89,7 до 175,9 млрд. долл. США, по Казахстану – с 17,6 до 30 млрд. долл. США, по Белоруссии дефицит внешней торговли в объеме 952,5 млн. долл. в 2020 году сменился в 2021 году профицитом в сумме 4 497,4 млн. долл. Отрицательное сальдо Армении выросло с 1 034,3 до 1 150,3 млн. долл. и Кыргызстана – с 414,8 до 2 089,6 млн. долл. США.

Основным покупателем экспортируемых государствами-членами ЕАЭС товаров стал Европейский союз – 42,2% (в 2020 году – 37,6%); здесь лидируют Нидерланды – 9,3% (в 2020 году – 7,9%), Германия – 6% (5,4%), Италия – 5,4% (4,6%), Польша – 3,7% (3,1%). В страны АТЭС поставлено 28,3% всех экспортированных товаров (в 2020 году – 29,7%), из них в Китай – 15,1% (16,4%), в США – 3,6% (3,2%), в Южную Корею – 3,6% (3,7%). На страны СНГ пришлось 5,8% экспорта ЕАЭС (в 2020 году – 6,3%), из них на Украину – 2,7% (2,7%), Узбекистан – 1,6% (2,0%). В 2021 году по сравнению с 2020 годом наиболее существенно увеличились поставки из ЕАЭС в Молдову (на 71%), на Украину (на 42,6%) и в Азербайджан (на 31,4%).

Импортные поставки сосредоточены на странах АТЭС – 47,5% (в 2020 году – 45,8%) и Европейского союза – 33,8% (35,5%). Из стран АТЭС наибольшие объемы приходятся на Китай – 27,4% (в 2020 году – 25,5%), США – 6% (5,7%), Южную Корею – 4,4% (4,7%), Японию – 3,1% (3%). Среди стран Европейского союза в импорте ЕАЭС лидируют Германия – 9,8% (в 2020 году – 10,5%), Италия – 4,3% (4,6%), Франция – 4,2% (3,6%).

Страны СНГ в импорте ЕАЭС занимают 3,8% (в 2020 году – 3,8%). В 2021 году по сравнению 2020 годом значительно увеличились импортные поставки на рынок Союза из Таджикистана (в 3,1 раза), Узбекистана (на 39,1%) и Азербайджана (на 35,6%).

Объем взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС в 2021 году, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств-членов ЕАЭС во взаимной торговле, составил 72,6 млрд. долл., или 131,9% к уровню 2020 года. Лидером здесь стала Россия – 45 806,4 млн. долл. (рост на 34,3% по сравнению с 2020 годом). Далее следуют Белоруссия (17 464,0 млн. долл., рост на 24,7%), Казахстан (7 648,9 млн. долл., + 34,9%), Армения (888,8 млн. долл., + 25,2%), Кыргызстан (803,2 млн. долл., + 44,9%). Рост стоимостного объема взаимной торговли государств-членов ЕАЭС был обусловлен увеличением как средних цен на товары единого рынка ЕАЭС (на 18,6%), так и физического объема взаимных поставок (на 11,2%). Увеличение средних цен на товары определило 58% общего роста стоимостного показателя, рост товарной массы – 42%.

Учитывая лидирующую позицию российского рубля во взаимной торговле товарами государств-членов ЕАЭС, департамент статистики ЕЭК произвел расчет объема взаимной торговли в российских рублях, который составил 5 344,4 млрд. рублей (134% к 2020 году). Наиболее существенно во взаимной торговле увеличился удельный вес промежуточных товаров (с 59% в 2020 году до 62,7% в 2021 году). Доля потребительских товаров снизилась и составила 26,2% (в 2020 году – 28,4%), доля инвестиционных товаров изменилась незначительно, составив в 2021 году 8,6% (против 8,7% в 2020 году).