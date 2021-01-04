Внешние правители начали демонтаж украинской олигархии

Запад начал атаку на украинских олигархов. Дмитрий Фирташ уже заперт в Вене и дожидается экстрадиции в США, Игоря Коломойского раскулачили, забрав у него банковскую империю через национализацию «Привата», сейчас пришло время ликвидации самого богатого человека Украины – Рината Ахметова.Первым неприятным звоночком стал фильм «Наследник», снятый по заказу и на деньги грантовых организаций. Авторы расследования косвенно намекнули на причастность олигарха к убийству конкурента (донецкий миллиардер Евгений Щербань) и разделу его имущества. Однако, несмотря на регулярное подмахивание Западу (по слухам, и Ахметов, и Пинчук, и Коломойский, и Левочкин спонсировали Евромайдан), местные олигархи больше не нужны колонизаторам даже в качестве надсмотрщиков в колонии - США переходит к прямому внешнему правлению.«Дело в том, что Ахметов – это, в каком-то смысле, сегодня и есть украинское государство. Для кого-то, наверное, звучит странно. Но, если хорошо покопаться в его системообразующей бизнес-империи, то это будет не так уж далеко от истины. Крах Ахметова или даже война за эти активы - это будет серьёзный, можно сказать, фундаментальный кризис всей украинской государственности», - считает блогер Юрий Лукашин.Он считает, что такая внезапная раскрутка темы убийства донецкого бизнесмена Евгения Щербаня - это плавная подготовка к атаке на бывшего хозяина Донбасса. В стране уже фактически нет ресурсов, поэтому некоторые считают, что Ахметов просто много ест, а значит, за счёт его пирожка ситуацию можно, ну хоть немножко, подправить.Добавьте к этому вездесущих кураторов, которым Ахметов стоит поперек горла, и которые с радостью его уничтожат. Все-таки олигархия все 30 лет в Украине была очень омерзительна, но сильные и финансово более-менее самодостаточные местные кланы были последним оплотом Украины перед её окончательной колонизацией безликими транснациональными фондами, банками и корпорациями.«Скорее всего, ждёт Рината Ахметова та же участь, что и других его уважаемых партнёров – типа газового магната Фирташа или экс-владельца «Привата» Коломойского (арестованные активы, опасность выезжать за рубеж и т.п.). Они думали, что будут выступать в роли местных полицаев, долгое время, по сути, были даже главными агентами колонизации этой территории. Но судьба их оказалась незавидной, даже в роли туземных капо они Западу не нужны. Индеец продал землю за бусы. Ахметов и его партнёры - за иллюзию их включения как бы в западную рукопожатную олигархию. Наивные дурачки…», - констатирует Лукашин.