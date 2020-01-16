Внешнеполитическое завещание Лаврова

Автор:

Латышев Сергей

Проходящая в Нью-Дели 14-16 января при участии представителей около 20 стран V Международная конференция «Диалог Райсина», считающаяся азиатским аналогом Мюнхенской конференции, стала трибуной, с которой глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений.

Находясь в индийской столице, ветеран российской внешней политики не мог не знать, какие перемены ожидаются в Москве, что вместе с другими членами правительства ему придётся подать в отставку, и что поэтому его заявления по глобальным и региональным проблемам станут своего рода его внешнеполитическим завещанием. Хотя ведомство Лаврова было одним из трёх в России (плюс военное и налоговое), где царил полный порядок, министру скоро стукнет 70 лет.

На посту главы МИД России Лавров самоотверженно трудился с 2004 года и, как утверждают, уже не один год просил президента Владимира Путина о замене. Отсюда возникает особый интерес к последней зарубежной поездке Лаврова, ностальгическая часть которой пришлась на Шри-Ланку, где он работал на низшей посольской должности в 1972-1976 годах, но особенно к выступлению на важнейшей международной внешнеполитической конференции в Нью-Дели.

Долой концепцию «порядка, основанного на правилах»

Начнём с призыва к участникам делийского форума российского министра не допустить укоренения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) навязываемой Западом концепции «порядка, основанного на правилах». Эта лукавая формулировка, с помощью которой ведущие западные страны рассчитывают установить свой диктат в международных отношениях через голову ООН и региональных блоков вроде Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в дальнейшей расшифровке не нуждается. Просто надо понимать, что речь идёт о западных правилах, которые не являются универсальными и приносят больше вреда, чем пользы, когда по ним заставляют играть незападные страны.

Глава МИД России с 2004 года Сергей Лавров стал исполняющим обязанности. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Лавров подчеркнул, что Москва ценит продвигаемую АСЕАН и Индией, являющейся членом СААРК, объединительную повестку дня в АТР, в то время как Австралия, США, Южная Корея и Япония пытаются продвигать альтернативный, т. н. Тихоокеанский подход, который, по словам главы МИД России, во многом ориентируется на концепцию «порядка, основанного на правилах». Лавров подчеркнул, что Тихоокеанский подход вовсе не является «более открытым и демократичным», как пытаются уверить окружающий мир практикующие его страны, так как они, напротив, «стараются перестроить существующие структуры в АТР и перейти от консенсуса, который создаётся посредством АСЕАН, к чему-то, что, наоборот, будет разделять этот регион». Лавров добавил, что Москва ценит позицию АСЕАН и Индии, которая заключается в том, что «стратегия АТР не должна обсуждаться таким образом, что кто-то останется в стороне».

Да здравствует многополярный мир

Разделяющей политике Запада Лавров противопоставил также объединительную политику России, напомнив, что между Москвой и Нью-Дели существует «особо привилегированное партнёрство», и «мы хотим развивать такие отношения со всеми странами региона». Глава российской внешней политики в этой связи сообщил, что очередная, уже где-то двадцатая по счёту трёхсторонняя встреча в формате РИК (Россия — Индия — Китай) состоится в марте или апреле 2020 года.

Лавров ещё раз подчеркнул, что Москва предпочитает продвигать форматы вроде РИК и родившегося из него БРИКС, которые «не разделяют, а объединяют» и не направлены «против кого-то».

Кроме того, Лавров предостерёг из столицы бывшей Британской Индии и могольских падишахов от применения в международных отношениях санкций и необходимости избавиться от любых методов, которые «делают отсылку к колониальным и неоколониальным временам».

Санкции не работают, не думаю, что нам следует обсуждать санкции и другие недипломатические методы, когда мы говорим о будущем мира,

— заявил глава МИД России.

Ну и, наконец, Лавров констатировал ослабление Запада и исчезновение его монополии на решение мировых проблем благодаря появлению многополярного мира.

Лавров прав: самой влиятельной мировой структурой является сегодня G20, а не G7. Фото: Narendra Modi / Globallookpress

Создание G20 явилось признанием того, что G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам. "Большая двадцатка" включает в себя и "Большую семёрку", и страны БРИКС, и другие государства, поддерживающие БРИКС по многим вопросам. Это работоспособная организация, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в реформировании Совета безопасности ООН,

— отметил глава МИД России.

Нужна реформа ООН

Лавров указал на несовершенство ООН, главным недостатком которой является «недопредставленность развивающихся стран» в Совете безопасности: «Индия и Бразилия абсолютно заслуживают быть представленными в СБ ООН наряду с кандидатом от Африки. Мы убеждены в том, что целью реформирования ООН является обеспечение должного учёта интересов развивающихся стран в центральном руководящем органе».

Глава российского дипведомства подчеркнул, что Устав ООН должен остаться краеугольным камнем международного права, именно им следует руководствоваться в решении всех мировых проблем. Лавров перечислил «универсальные принципы», попираемые сегодня западными странами, которые жизненно необходимы для успешной работы Всемирной организации: «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение территориальной целостности, разрешение споров мирным путём». Эти принципы, по его словам, «должны применяться ко всем и во всех ситуациях, возникающих в мире», ими же «необходимо руководствоваться при обсуждении любых вопросов, любых новых идей на мировой арене».

Не взрывать Персидский залив

В числе важнейших региональных проблем, имеющих ключевое значение для всей мировой политики, Лавров выделил опаснейшую ситуацию в зоне Персидского залива. Он напомнил, что российская инициатива о коллективной безопасности в этом регионе остаётся в силе.

«В ситуации куда менее опасной, чем сейчас, мы предложили странам региона подумать о коллективных механизмах безопасности, что-то вроде ОБСЕ для Европы, начиная с мер построения доверия, приглашения друг друга на военные учения. Мы говорили об этом со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: три поддержали сразу, другие три сказали, что им нужно время. Недавно мы вновь предложили эту идею», — сказал Лавров.

Лавров часто возглавлял российскую делегацию на Мюнхенской конференции. Возможно, в этом году данная традиция не будет нарушена. Фото:Tobias Hase / Globallookpress

Глава российского МИДа разъяснил, что предложение Москвы шире инициативы Тегерана «заключить пакт о ненападении», поскольку оно направлено не только на то, чтобы не воевать, но «подразумевает транспарентность и сотрудничество» между Ираном и арабскими монархиями Залива.

Глава МИД России призвал не изолировать Иран, а теснее интегрировать его через полноценное членство в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), где находятся «под одной крышей» бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан, а Иран имеет пока что статус наблюдателя.

Не хватает Европы и Америки, но это поправимо

Во внешнеполитическом завещании Лаврова в силу специфики его южноазиатского турне не хватает европейской и американской проблематики. Безусловно, теперь уже и. о. министра иностранных дел восполнит этот пробел в ближайшее время, если не сохранит свою должность в новом составе кабинета. А если его всё-таки не отпустят, то это будут уже и дела. Очень может быть, что этот самый успешный и уважаемый в мире глава российской дипломатии использует для этого в качестве трибуны Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, в которой он должен был по традиции принять участие.