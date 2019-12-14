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«Внешнеполитический манёвр после нормандского формата»: Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти

14 декабря 2019, 16:39  •  174 • Украина
Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, касающихся децентрализации власти. Содержание документа пока не раскрывается. По мнению экспертов, речь может идти о существенном расширении возможностей местных и региональных властей, которым Киев пытается подменить предоставление особого статуса Донбассу. Как полагают собеседники RT в украинских политических кругах, Зеленский хочет совершить внешнеполитический манёвр и создать видимость исполнения Минских соглашений.
 
Заседание Верховной рады Украины в Киеве РИА Новости
 

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона об изменении Конституции страны относительно децентрализации власти. Согласно информации на официальном сайте парламента, президент определил законопроект как неотложный. Он был зарегистрирован и передан на рассмотрение депутатов 13 декабря.  

Ни текст документа, ни сопроводительная записка пока не были обнародованы.

Как отметил в беседе с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, децентрализация власти, предусматривающая расширение полномочий органов местного самоуправления, — это длинная история, которая началась ещё при экс-президенте страны Петре Порошенко.

Напомним, в 2015 году Верховная рада в первом чтении одобрила изменения Конституции в части децентрализации власти, однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса они так и не были приняты. При этом проведение конституционной реформы и децентрализация власти являются одними из ключевых пунктов Минских соглашений.

«Что касается содержания, о деталях говорить не могу, так как он пока не опубликован. Но я знаю, как он готовился. Речь идёт о том, чтобы повысить реальные возможности местной власти, и региональной тоже, принимать решения в интересах граждан», — рассказал Погребинский.

Он пояснил, что в настоящее время главы администраций назначаются из Киева, который также контролирует бюджет. В связи с этим региональные власти в большинстве случаев действуют в интересах центра, а не местных граждан. Таким образом, главный принцип реформы заключается в том, что теперь руководителем исполнительной власти в области и в районе будет человек, избранный местной властью, отметил собеседник RT.

«То есть люди избирают депутатов местного совета, областного или районного, а уже эти депутаты создают исполнительный комитет и там назначают главу исполкома. И он работает и реализует все возможности исполнительной власти под контролем и по команде местного совета. Это существенный шаг в сторону реформы местного самоуправления и децентрализации», — подчеркнул политолог.

В то же время он добавил, что Киев не хочет задействовать особый статус Донбасса или по крайней мере старается задействовать его наполовину, исключив важные моменты вроде местной милиции.

«Потому что получается военизированный вооружённый сектор внутри страны, который не подчиняется Киеву. Поэтому они и предлагают проголосовать за закон о децентрализации, пытаясь убедить, что можно не предоставлять в полном объёме полный статус. Таким образом, это связано с недавним саммитом в нормандском формате», — добавил Погребинский.

Стоит отметить, что 11 декабря депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в парламент проект с поправками к закону об особом статусе Донбасса. Сам закон был принят Верховной радой Украины ещё в 2014 году, но так и не был введён в действие. Тем не менее акт неоднократно продлевали, последний раз это было сделано 12 декабря текущего года — до конца 2020 года.

При этом механизм введения закона в действие был согласован украинской стороной на заседании контактной группы 1 октября в том виде, в каком он прописан в формуле Штайнмайера. Необходимость закрепить в Конституции закон об особом статусе Донбасса также подтвердили лидеры «нормандской четвёрки» — России, Украины, Германии и Франции — на саммите 9 декабря в Париже.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT выразил мнение, что внесение Зеленским законопроекта связано не столько с децентрализацией, сколько с вопросом мирного урегулирования ситуации на востоке страны. Таким образом Зеленский пытается доказать участникам нормандского формата, что Киев якобы соблюдает условия Минских соглашений и идёт на изменение основного закона страны согласно своим обязательствам.

«Поэтому я думаю, что этот проект стоит рассматривать не с точки зрения продолжения административной реформы на Украине, а с точки зрения того, что глава украинского государства пытается совершить внешнеполитический манёвр после встречи в нормандском формате», — сказал он.

В свою очередь, источник RT в украинском МИД также отметил, что администрация Зеленского будет таким образом пытаться демонстрировать готовность выполнить Минские соглашения и перекладывать всю ответственность на Россию, что напоминает поведение администрации Петра Порошенко.

Аналогичного мнения придерживается и собеседник RT в партии «Голос». Он пояснил, что Запад устал от того, что Украина отказывается от обещаний, а Зеленский, выставляя виноватой Россию, пытается вернуть доверие западных партнёров.

При этом Иван Мезюхо не исключил, что на сегодняшний момент никакие изменения в Конституцию Украины внесены не будут и всё закончится очередным беспредметным обсуждением в парламенте. Он также добавил, что вопрос внесения изменений в Конституцию будет сопровождаться различными протестными акциями на территории всей Украины.

Схожее мнение выразил и источник RT в партии «Батькивщина».

«Даже каток под офисом президента не спасёт главу государства от акций протеста. Я думаю, что проще построить на линии разграничения стену, чем убедить население согласиться на компромисс», — заявил депутат.

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