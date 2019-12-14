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«Внешнеполитический манёвр после нормандского формата»: Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти
14 декабря 2019, 16:39 • 174 • Украина
Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, касающихся децентрализации власти. Содержание документа пока не раскрывается. По мнению экспертов, речь может идти о существенном расширении возможностей местных и региональных властей, которым Киев пытается подменить предоставление особого статуса Донбассу. Как полагают собеседники RT в украинских политических кругах, Зеленский хочет совершить внешнеполитический манёвр и создать видимость исполнения Минских соглашений.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона об изменении Конституции страны относительно децентрализации власти. Согласно информации на официальном сайте парламента, президент определил законопроект как неотложный. Он был зарегистрирован и передан на рассмотрение депутатов 13 декабря.
Ни текст документа, ни сопроводительная записка пока не были обнародованы.
Как отметил в беседе с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, децентрализация власти, предусматривающая расширение полномочий органов местного самоуправления, — это длинная история, которая началась ещё при экс-президенте страны Петре Порошенко.
Напомним, в 2015 году Верховная рада в первом чтении одобрила изменения Конституции в части децентрализации власти, однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса они так и не были приняты. При этом проведение конституционной реформы и децентрализация власти являются одними из ключевых пунктов Минских соглашений.
«Что касается содержания, о деталях говорить не могу, так как он пока не опубликован. Но я знаю, как он готовился. Речь идёт о том, чтобы повысить реальные возможности местной власти, и региональной тоже, принимать решения в интересах граждан», — рассказал Погребинский.
Он пояснил, что в настоящее время главы администраций назначаются из Киева, который также контролирует бюджет. В связи с этим региональные власти в большинстве случаев действуют в интересах центра, а не местных граждан. Таким образом, главный принцип реформы заключается в том, что теперь руководителем исполнительной власти в области и в районе будет человек, избранный местной властью, отметил собеседник RT.
«То есть люди избирают депутатов местного совета, областного или районного, а уже эти депутаты создают исполнительный комитет и там назначают главу исполкома. И он работает и реализует все возможности исполнительной власти под контролем и по команде местного совета. Это существенный шаг в сторону реформы местного самоуправления и децентрализации», — подчеркнул политолог.
«Потому что получается военизированный вооружённый сектор внутри страны, который не подчиняется Киеву. Поэтому они и предлагают проголосовать за закон о децентрализации, пытаясь убедить, что можно не предоставлять в полном объёме полный статус. Таким образом, это связано с недавним саммитом в нормандском формате», — добавил Погребинский.
Стоит отметить, что 11 декабря депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в парламент проект с поправками к закону об особом статусе Донбасса. Сам закон был принят Верховной радой Украины ещё в 2014 году, но так и не был введён в действие. Тем не менее акт неоднократно продлевали, последний раз это было сделано 12 декабря текущего года — до конца 2020 года.
При этом механизм введения закона в действие был согласован украинской стороной на заседании контактной группы 1 октября в том виде, в каком он прописан в формуле Штайнмайера. Необходимость закрепить в Конституции закон об особом статусе Донбасса также подтвердили лидеры «нормандской четвёрки» — России, Украины, Германии и Франции — на саммите 9 декабря в Париже.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT выразил мнение, что внесение Зеленским законопроекта связано не столько с децентрализацией, сколько с вопросом мирного урегулирования ситуации на востоке страны. Таким образом Зеленский пытается доказать участникам нормандского формата, что Киев якобы соблюдает условия Минских соглашений и идёт на изменение основного закона страны согласно своим обязательствам.
«Поэтому я думаю, что этот проект стоит рассматривать не с точки зрения продолжения административной реформы на Украине, а с точки зрения того, что глава украинского государства пытается совершить внешнеполитический манёвр после встречи в нормандском формате», — сказал он.
В свою очередь, источник RT в украинском МИД также отметил, что администрация Зеленского будет таким образом пытаться демонстрировать готовность выполнить Минские соглашения и перекладывать всю ответственность на Россию, что напоминает поведение администрации Петра Порошенко.
Аналогичного мнения придерживается и собеседник RT в партии «Голос». Он пояснил, что Запад устал от того, что Украина отказывается от обещаний, а Зеленский, выставляя виноватой Россию, пытается вернуть доверие западных партнёров.
При этом Иван Мезюхо не исключил, что на сегодняшний момент никакие изменения в Конституцию Украины внесены не будут и всё закончится очередным беспредметным обсуждением в парламенте. Он также добавил, что вопрос внесения изменений в Конституцию будет сопровождаться различными протестными акциями на территории всей Украины.
Схожее мнение выразил и источник RT в партии «Батькивщина».
«Даже каток под офисом президента не спасёт главу государства от акций протеста. Я думаю, что проще построить на линии разграничения стену, чем убедить население согласиться на компромисс», — заявил депутат.
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