Внешнеполитические ориентиры Польши и Венгрии совпадают не во всём

На фоне запуска Брюсселем против Польши процедур, предусмотренных статьёй 7 Договора о Европейском Союзе, Варшава стремится к консолидации стран Вышеградской четвёрки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), которых сейчас объединяет негативное отношение к миграционной политике Брюсселя.

Визит нового польского премьера Матеуша Моравецкого в Венгрию, состоявшийся 3 января, был сверкой часов: Варшава и Будапешт обсудили вопросы энергетики, миграции, экономики, геополитики, но оказалось, что их позиции совпадают не по всем вопросам.

Матеуш Моравецкий, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, отказывается принимать мигрантов-мусульман даже под угрозой вполне возможных санкций Евросоюза. Орбан подчёркивает: отказ от христианских традиций похоронит венгерскую нацию и венгерскую государственность. О необходимости новой христианизации Европы говорит и Моравецкий, но он вкладывает в это несколько иной смысл, увязывая «новую христианизацию» с политикой Ватикана и с противостоянием православной России.

Может показаться, что в вопросах энергетической безопасности Варшава и Будапешт говорят одним голосом, но и это справедливо лишь отчасти. Виктор Орбан высказался за скорейшую реализацию проекта строительства польско-словацкого газораспределительного узла, который даст Венгрии доступ к альтернативным источникам газа, позволив при случае сократить его импорт из России. «Для нас, венгров, это вопрос жизни и смерти», – говорит венгерский премьер. Однако эта фраза – скорее дипломатический жест. Хотя Будапешт заинтересован в получении газа из нескольких источников, Россия остаётся для него приоритетным поставщиком. В июле 2017 года министр экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписал в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером соглашение о присоединении к российскому проекту «Турецкий поток».

«Россия для Венгрии будет главным энергетическим столпом, чтобы ни заявлял Орбан… Моравецкий хотел обсудить отказ Центральной Европы от российского газа, но позиция Венгрии показывает, что не все так легко», – комментирует ситуацию доктор Доминик Хэй.

Слова Моравецкого о том, что «Европа не может подчиняться российскому диктату в ценах на газ», на Орбана, похоже, никак не повлияли. Он не собирается менять относительно дешёвый российский трубопроводный газ на дорогой американский СПГ, поставляемый через Польшу. На сегодняшний день Россия обеспечивает 75% потребностей Венгрии в нефти и 60% в газе. Замена таких объёмов американскими поставками опустошит венгерский бюджет.

Отсюда довольно сдержанная реакция Венгрии на польско-хорватский проект "Троеморье" – создание экономического, энергетического и политического антироссийского блока из стран, расположенных между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями. Польша заинтересована в создании экономического и в том числе газотранспортного коридора Север – Юг вместо существующего ныне коридора Запад – Восток, рассчитывая, что меридиональное направление откроет ей как потенциальному транзитёру американского сжиженного природного газа выход на рынки Скандинавии, Балкан и Апеннин. Для Венгрии, напротив, ключевым торгово-экономическим партнёром является Германия. Парадигма экономических отношений, развивающихся в направлении Запад – Восток, венгров вполне устраивает. Вектор Север – Юг для них – не более чем дополнение к существующему порядку вещей.

Суммарный валовой внутренний продукт всех европейских стран, которых предполагается объединить проектом "Троеморье", не превышает 1/3 ВВП Германии. Кроме антироссийского смысла, "Троеморье" имеет также антигерманскую направленность. И если Варшава хочет помешать развитию энергетического сотрудничества Москвы и Берлина, то Будапешт против такого сотрудничества ничего не имеет, стараясь, наоборот, быть в нём третьим. В частности, в Будапеште проявляют интерес к проекту газопровода «Северный поток - 2» из России по дну Балтики в Германию, против которого Польша развернула настоящую дипломатическую войну.

Венгрия для Польши – всего лишь 11-й по объёмам торговли экономический партнёр, и участие в антироссийских провокациях Варшавы не окупит для Венгрии потерь от ухудшения отношений с Германией и Россией. Из 11 стран – предполагаемых членов гипотетического "Троеморья" (Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Болгария, Румыния, Эстония, Латвия, Литва и Польша) в первую пятёрку торговых партнёров Польши входит только Чехия. То есть экономическая сплочённость кандидатов в члены "Троеморья" довольно слабая, и будущее этого проекта зависит от того, насколько Польше удастся сделать его с помощью Соединённых Штатов финансово привлекательным.

Уравновешенная внешняя политика Будапешта на западном (Германия) и восточном (Россия и Китай) направлениях положительно сказывается на экономике Венгрии. Происходит снижение её внешней задолженности, по итогам 2017 года инвестиционный сектор Венгрии показал рост на 20%, рост ВВП – 4,1%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу.