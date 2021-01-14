Внешнеполитическая "команда мечты" Джо Байдена разочаровывает

Автор:

Тед Гален Карпентер

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Но с внешней политикой США было не всё в порядке, когда Обама покинул свой пост. Отнюдь. Администрация предприняла не одну, не две, а три катастрофические военные интервенции – в Ливии, Сирии и Йемене, тем самым посеяв ещё больше разрушений и хаоса на всём Ближнем Востоке. Обама и его приспешники также нанесли ещё больший ущерб и без того шатким отношениям с Россией, поддерживая демонстрантов, которые свергли законно избранного пророссийского президента Украины Виктора Януковича. Слишком многие из объявленных назначенцев Джо Байдена были сторонниками этих злоключений.

Изучая взгляды внешнеполитической команды Байдена, поражаешься размаху совершенно условного мышления.

Как я уже писал в другом месте, сам Байден был удивительно осторожен в отношении миссий в мусульманском мире. Он выступал против решения свергнуть ливийского лидера Муаммара Каддафи, и не без оснований, что подтвердила последующая трагическая ситуация в этой стране. Байден также был крайне обеспокоен тем, что радикальные исламистские элементы доминировали в сирийском восстании против Башара Асада, которое поддержали Вашингтон и его союзники. Его инстинкты оказались верны и в этом случае. По словам Бена Родса, заместителя советника Обамы по национальной безопасности, "единственным высокопоставленным чиновником, который последовательно выступал против отправки большего количества войск в Афганистан, был Джо Байден".

К сожалению, Байден не проявил таких достойных инстинктов в политике США по отношению к Украине и России. Действительно, как показала стенограмма печально известного просочившегося телефонного разговора между помощником госсекретаря Викторией Нуланд и послом США на Украине Джеффри Пайеттом, Байден был назначенным человеком, чтобы благословить преемника режима в Киеве, которому Вашингтон помогал взять власть. Нуланд была уверена, что вице-президент готов и желает играть эту роль.

В то время как взгляды Байдена на внешнюю политику кажутся смешанными, то взгляды его новых назначенцев почти одинаково вызывают тревогу. Тони Блинкен, избранный Байденом на пост госсекретаря, отдавал предпочтение активистскому, военизированному подходу как в Ливии, так и в Сирии. В последнем случае его политические предпочтения включали вооружение разношёрстных сирийских повстанцев.

Некоторые из других кандидатов Байдена на ключевые посты, включая Джейка Салливана, назначенного советником по национальной безопасности, и Эврил Хэйнс, кандидата на пост директора Национальной разведки, имеют заслуженную репутацию сторонников войн по смене режимов и других сомнительных действий.

Его выбор на пост министра обороны пал на генерала в отставке Ллойда Остина, который был главой Центрального командования Вооружённых сил США, и есть мало свидетельств того, что он когда‐либо выражал несогласие по поводу злополучных интервенций Вашингтона на Ближнем Востоке. Пожалуй, что хуже того, Остин является членом правления Raytheon, одной из корпораций, получающих наибольшую прибыль от продолжающегося мощного военного присутствия Вашингтона в этом регионе. Вряд ли мы получим более сдержанную ближневосточную политику от команды, которую формирует Байден.

Перспективы для "нового мышления" не лучше и по другим внешнеполитическим вопросам. Члены команды Байдена, похоже, полностью согласны с сохранением или даже усилением жёсткой политики в отношении Москвы. В интервью 25 ноября 2020 года Блинкен заявил:

Президент Байден должен был бы противостоять господину Путину за его агрессию, а не обнимать его. Не разгромить НАТО, а усилить его сдерживание... и оказать мощную помощь в обеспечении безопасности таким странам, как Украина, Грузия, Западные Балканы.

Со стороны Блинкена не было никаких признаков гибкости, он не готов помахать даже небольшой оливковой ветвью в направлении Москвы.

Столь же бесплодное мышление по европейским вопросам видно из комментариев других кандидатов Байдена. Его кандидат на пост заместителя министра обороны Кэтлин Хикс даже выступила против плана Трампа вывести из Германии около 11 900 американских военнослужащих. Она сделала это, несмотря на то что примерно половину этих сил просто собирались передислоцировать в другие страны Организации Североатлантического договора (НАТО), в том числе около 1000 – в Польшу, что соответствовало более конфронтационной политике в отношении России.

Более того, этот шаг имел мало смысла с точки зрения оперативного военного значения: Вашингтон по‑прежнему намеревался сохранить в Германии почти 25 000 военнослужащих. Стоит напомнить, что во время холодной войны Соединённые Штаты имели почти 400 000 военнослужащих в Европе – большинство из них в Германии. Если сокращение численности войск с этой цифры до 34 500 человек (уровень, существовавший, когда администрация Трампа объявила о сокращении) не изменило кардинально военное положение, трудно понять, как вывод ещё 11 900 человек окажет большое влияние.

Отношение, которое продемонстрировала Хикс, подтвердило, что предложения даже о самом мягком изменении политики НАТО в сторону менее доминирующей роли США, скорее всего, будут безжалостно отклонены в администрации Байдена. Еще раз повторю, что не стоит ожидать политических инноваций.

Изучая взгляды внешнеполитической команды Байдена, поражаешься размаху совершенно условного мышления. Это может быть не так уж плохо, если бы исходное предположение о том, что внешняя политика США была в хорошей форме до прихода Трампа к власти, было верным. Но политика США демонстрировала многочисленные признаки дисфункции в эпоху до Трампа, и эти проблемы остро нуждаются в решении и исправлении. К сожалению, политическая команда, которую собрал Байден, практически не способна выполнить эту жизненно важную задачу.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://www.cato.org/publications/commentary/joe-bidens-foreign-policy-dream-team-disappointing