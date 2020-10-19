Внешнеполитическая доктрина, не имеющая разумной альтернативы

Доктрина ограниченного суверенитета в американском и советском вариантах

Сфера жизненных интересов России простирается гораздо дальше её государственной территории точно так же, как сфера жизненных интересов Соединённых Штатов не заканчивается на границах с Канадой и Мексикой.

Современная международная ситуация, характеризуемая нарастающей дестабилизацией приграничных с РФ территорий, остро ставит вопрос о геополитических факторах, способных данную угрозу минимизировать, если не полностью снять.

В многовековой российской истории неоднократно имели место длительные периоды внешнего благополучия, когда военно-политическая обстановка на большей части периметра российских границ никакой серьёзной тревоги не вызывала. Такие периоды наступали, как правило, после больших европейских войн, в которых Россия во всех её исторических ипостасях играла на правах победителя ключевую роль, активно участвуя в переустройстве послевоенного мира.

Так, например, развивались события после разгрома наполеоновской Франции, когда мир в Европе был установлен державами-победительницами в рамках Венской системы международных соглашений, просуществовавшей около сорока лет вплоть до Крымской войны. Примечательно, что практически столько же функционировала и Ялтинско-Потсдамская геополитическая система, оформившаяся по итогам Второй мировой войны. Россия / СССР и на этот раз обеспечила себе максимально благоприятное внешнее окружение.

Двумя главными опорами такого международного положения стали для СССР страны социалистического содружества и группировки советских войск, выдвинутые благодаря победе в войне далеко на запад в качестве гарантии недопущения очередной агрессии с этого направления.

Своё политико-идеологическое закрепление данная ситуация нашла в обнародованной Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым в его выступлении на съезде Польской объединенной рабочей партии в 1968 году внешнеполитической концепции. Сутью данной концепции было недопущение возникновения на территориях государств, прилегающих к Советскому Союзу, «нештатных» ситуаций, несущих угрозу социалистической системе в целом и СССР в частности. «Хорошо известно, – говорил Л. Брежнев, – что Советский Союз немало сделал для реального укрепления суверенитета, самостоятельности социалистических стран… Но известно, товарищи, что существуют и общие закономерности социалистического строительства, отступление от которых могло бы повести к отступлению от социализма как такового. И когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом – это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран».

Эта внешнеполитическая линия советского руководства была названа на Западе «доктриной Брежнева», или «доктриной ограниченного суверенитета», и подвергнута тотальной идеологической обструкции, направленной на политико-психологическую дестабилизацию социалистических стран, якобы подвергавшихся «неправомерному диктату и насилию» со стороны СССР.

Эта пропагандистская кампания Запада, которая целенаправленно проводилась десятки лет, не получила должного идейного отпора ни в «странах народной демократии», как их тогда называли, ни в СССР. И это в конечном счете стало одной из фундаментальных идейно-политических причин краха мировой социалистической системы и самого Советского Союза.

Западная кампания шельмования «доктрины Брежнева» носила исключительно политико-пропагандистский характер, не опровергая фундаментальной обоснованности внешней политики СССР. Она и не могла её опровергнуть в принципе по той причине, что система внешней безопасности Запада строилась (и строится до сих пор!) точно на тех же принципах, что «доктрина Брежнева».

Запад неукоснительно следует доктрине ограниченного суверенитета прилегающих к его зоне влияния территорий на протяжении веков. Эту доктрину взяли на вооружение едва народившиеся Соединённые Штаты Америки, принявшие в начале XIX века «Декларацию о принципах внешней политики США», ставшую известной как доктрина Монро.

Эта доктрина действует и сегодня. Она едва ли не слово в слово повторяет основные положения «доктрины Брежнева». По сути, это одно и то же. Основной лозунг доктрины Монро «Америка для американцев!» представляет собой лишь слегка завуалированный принцип «Западное полушарие принадлежит Соединённым Штатам».

Цитируем обращение президента США Джеймса Монро к конгрессу 2 декабря 1823 года: «...американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав… Политическая система союзных (европейских. – Ред.) держав существенно отличается в этом смысле от политической системы Америки… Поэтому в интересах сохранения искренних и дружеских отношений, существующих между Соединёнными Штатами и этими державами, мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость… мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе, как недружественное проявление по отношению к Соединённым Штатам».

Подчеркну ещё раз: этой доктрины ограниченного суверенитета прилегающих территорий, категорически не допускающей установления иного контроля над ними, нежели контроль США, эта страна неукоснительно придерживается по сей день. И следуя логике двойных стандартов, США категорически отказывают в том же самом другим государствам и народам. В первую очередь России.

Сегодня ситуация вокруг российских границ в их нынешнем редуцированном виде доведена в результате западного небрежения законными, жизненно важными российскими интересами до состояния абсурда: США объявили сферой своих «жизненных интересов» практически все территории и акватории, прилегающие к Российской Федерации, а самой РФ отказано в праве иметь на них какое-либо влияние – даже в целях обеспечения элементарных стандартов государственной и военной безопасности.

В результате такого положения дел становятся возможными в принципе немыслимые с точки зрения международного права и интересов безопасности РФ ситуации, которые сами США у своих границ никогда бы не потерпели:

1. Насаждение на окружающих РФ территориях марионеточных прозападных режимов, крайне антироссийски настроенных;

2. Использование для утверждения таких режимов любых доступных средств без оглядки на международное право, вплоть до организации государственных переворотов и назначения своих агентов на руководящие посты в этих странах;

3. Превращение указанных территорий в военно-стратегические плацдармы Запада, направленные против России;

4. Создание в этих странах, в непосредственной близости от границ РФ, военных баз Североатлантического альянса и развёртывание там полевых войск НАТО, включая ракетные позиции наступательных стратегических сил с минимальным подлётным временем;

Американские военнослужащие на российско-эстонской границе на фоне древней русской крепости Иван-город

5. Постоянное военно-морское и авиационное присутствие США вплоть до барражирования стратегической авиации у российских границ в акваториях Баренцева, Балтийского, Чёрного и Охотского морей;

6. Использование территорий и ресурсов государств-лимитрофов для ведения крупномасштабной, систематической разведывательно-диверсионной и шпионской деятельности против РФ, а также для электронной и психологической войны с целью дестабилизации и разрушения России;

Эмблема филиала американского ЦРУ – украинской разведки не скрывает, против какой страны она нацелена

7. Развёртывание на тех же территориях десятков секретных биолабораторий, деятельность которых курирует Пентагон, занятый подготовкой к ведению биологической войны против РФ;

8. Беспрецедентные для мирного времени «акции устрашения» против русского населения указанных территорий по примеру массового убийства одесситов в мае 2014 г. и постоянных террористических обстрелов городов Донбасса;

9. Действия, имеющие признаки геноцида против населения России, такие как попытки энергетической и транспортной блокады Крымского полуострова, а также полное перекрытие с ведома США основного канала поставки днепровской воды в российский Крым.

И таких ситуаций будет становиться всё больше в условиях, когда России отказано в том, что Америка считает своим неотъемлемым правом – обеспечивать благоприятное и безопасное для себя внешнее окружение.

В этих условиях Российская Федерация вынуждена реагировать на постоянно растущее давление далеко не самым оптимальным, но единственно возможным способом. А именно: оказывать аналогичное воздействие на подконтрольные Западу пограничные государства, причиняя им значимые экономические, демографические и территориальные потери. С тем, чтобы эти государства осознавали «цену вопроса».

С этим связаны возникновение ориентированных на РФ государственных образований (Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, ЛНР, ДНР) и переход Крыма под флаг РФ. А также экономические проекты «обходного» характера вроде стратегического импортозамещения, экспортного порта Усть-Луга, газопроводов «Северный поток» и так далее. Нынешние проблемы Армении с Нагорным Карабахом также в определённой мере являются следствием недавнего разворота правителей этой страны на Запад.

Конечно, это далеко не тот путь, который предпочтителен для РФ с точки зрения устранения угроз, исходящих из её ближнего зарубежья. Однако в условиях, когда Запад не оставляет Москве иного выбора, а защита государственных интересов России – абсолютный приоритет, приходится действовать единственно возможным способом.

Совершенно очевидно, что геополитический баланс в мире всегда формируется не столько на принципах международного права и взаимного уважения сторон, сколько на основе соотношения сил. И не случайно Венский конгресс 1814 года, Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 года, обеспечившие России длительные периоды жизни в условиях безопасного международного окружения, проходили по результатам крупнейших и победоносных для России военных конфликтов.

Из этого никак не вытекает, что новый международный баланс может сложиться только по итогам крупной войны. Нельзя исключать, что в силу многих факторов не полностью закрытыми возможностями являются относительно мирные способы разрешения существующих геополитических противоречий.