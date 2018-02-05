Внеочередные выборы в Азербайджане: 11 апреля будут избирать нового лидера

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В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Стало известна дата внеочередных выборов главы государства в Азербайджане. Так, в официальном документе за подписью действующего главы республики Ильхама Алиева, выборы назначены на 11 апреля.

Отметим, что дату выборов “сдвинули” на полгода. Изначально планировалось их провести 17 октября. Партия “Новый Азербайджан” выдвинет действующего президента Алиева кандидатом на выборы.

Напомним, что согласно тем изменениям, которые были внесены в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.