В Найроби произошли новые взрывы. Очевидцы сообщают о стрельбе

Из столицы Кении поступает информация о возобновлении стрельбы и новых взрывах.

Кенийские СМИ сообщают о возобновлении выстрелов в районе отеля "Дусит" в столице Найроби, где во вторник произошел теракт. Также есть информация о новом взрыве.

Полицейским удалось вывести несколько человек из здания отеля, сколько остается внутри, пока неизвестно.

Ранее полицейские в ходе спасательной операции нашли ещё одного погибшего на территории отеля "Дусит".

Таким образом, количество жертв теракта на территории гостиничного комплекса достигло 15 человек.

Как пишет Associated Press, все пятнадцать тел доставлены в морг для опознания.

Уже известно, что жертвами террористов стали один гражданин Соединенных Штатов и один гражданин Великобритании. Среди погибших одиннадцать человек - граждане Кении. Гражданство еще двух не установлено.

Ответственность за взрыв на территории комплекса, где расположены отель, банки и офисные помещения, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещенная в России организация).