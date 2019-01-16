Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кому хватит мужества?": Евросоюз потребовал от Великобритании объясни...
Блокаду Севастополя взломают через Тартус (Руслан Осташко)
Откровения Гайдаровского форума: "Субъективная" бедность в России дост...
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
Главная / В мире

В Найроби произошли новые взрывы. Очевидцы сообщают о стрельбе

16 января 2019, 08:24  •  30 • В мире
Из столицы Кении поступает информация о возобновлении стрельбы и новых взрывах.
Кенийские СМИ сообщают о возобновлении выстрелов в районе отеля "Дусит" в столице Найроби, где во вторник произошел теракт. Также есть информация о новом взрыве.
Полицейским удалось вывести несколько человек из здания отеля, сколько остается внутри, пока неизвестно.
Ранее полицейские в ходе спасательной операции нашли ещё одного погибшего на территории отеля "Дусит".
Таким образом, количество жертв теракта на территории гостиничного комплекса достигло 15 человек.
Как пишет Associated Press, все пятнадцать тел доставлены в морг для опознания.
Уже известно, что жертвами террористов стали один гражданин Соединенных Штатов и один гражданин Великобритании. Среди погибших одиннадцать человек - граждане Кении. Гражданство еще двух не установлено.
Ответственность за взрыв на территории комплекса, где расположены отель, банки и офисные помещения, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещенная в России организация).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

30
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 12:40
«Принять или отклонить»: в парламенте Великобритании пройдёт голосование по вопросу соглашения с ЕС о брексите
16 января 2019, 04:54
В ожидании депортации: Алекс Лесли и Настя Рыбка признали свою вину в таиландском суде
16 января 2019, 08:24
Американские СМИ переключили внимание с шатдауна в стране на окровавленный пластырь на руке Трампа
Загрузка...
16 января 2019, 01:54
В Великобритании "забанили" предложенный Мэй проект о Brexit
15 января 2019, 12:40
Газетные войны: как президент США нашёл повод уязвить владельца The Washington Post
16 января 2019, 08:24
"Бунт голодных кастрюль" может спровоцировать размер пенсии на Украине - эксперты
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 12:09
МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников
10 января 2019, 15:54
Новый прорыв: на Украине собираются перехитрить Россию
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.