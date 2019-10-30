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В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к отопительному сезону
30 октября 2019, 14:54 • 83 • Украина
Замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.
РИА Новости
«Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от погодных условий, от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа», — приводит его слова «Громадське».
Как отмечает Перелома, в компании неоднократно моделировали функционирование украинской газотранспортной системы в разных погодных условиях и в случае прекращения транзита газа из России в Европу с 1 января 2020 года.
В августе на Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России.
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