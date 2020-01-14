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Вначале будет слово: Госдума и Совфед ждут от президента новых задач
14 января 2020, 17:09 • 57 • Политика
В центре послания Владимира Путина Федеральному собранию будет человек и решение насущных социальных проблем. На этом сошлись опрошенные «Известиями» депутаты и сенаторы, которые 15 января для разговора с президентом соберутся в Центральном выставочном зале «Манеж». Также, по их прогнозам, глава государства уделит особое внимание экономическому развитию и международным отношениям. Эксперты же уверены, что одной из основных тем обращения российского лидера может стать запрос на перемены и подготовка к обновлению парламента в 2021 году.
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15 января Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию, в котором обозначит основные направления развития страны в 2020 году. Фактически это станет стартом законодательной работы депутатов и сенаторов, которые на этой неделе открывают весеннюю сессию. Сразу после оглашения послания Госдума планирует создать рабочую группу по законодательному обеспечению реализации сказанного президентом.
— Это наш приоритет, — сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, добавив, что сразу после выступления главы государства будет проведен Совет Госдумы, где также обсудят заявления российского лидера.
Как отметил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, в центре послания Владимира Путина будет человек и решение насущных проблем.
— Президент уже обозначил тему бедности. Доходы населения растут слишком медленными темпами, а до этого шесть лет падали. Поэтому думаю, что могут прозвучать конкретные предложения, направленные на исправление этой тенденции, — считает парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
По его мнению, безусловно, темой послания станет и 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Поэтому могут быть затронуты вопросы патриотического воспитания, особенно с учетом того, что итоги ВОВ сегодня подвергаются ревизии в целом ряде стран.
— Отдельным блоком могут прозвучать вопросы здравоохранения, которым Владимир Путин также уделял много внимания в течение 2019 года. В Госдуме сейчас находятся на рассмотрении законы, которые должны создать в РФ более благоприятный инвестиционный климат. Наверное, темы развития экономики и инвестиций президент тоже может затронуть, — считает Андрей Исаев.
Депутат отметил: до сих пор некоторые законопроекты из послания 2019 года не внесены. Но в Госдуме рассчитывают, что уже в январе – феврале работа над реализацией предыдущего обращения будет завершена.
Основной темой послания будет необходимость экономического роста, считают во фракции «Справедливой России».
— Главный вызов, стоящий перед страной, — это экономическая стагнация и связанное с этим падение жизненного уровня населения. Реальные доходы граждан снижаются уже который год подряд. Поэтому от президента ждут предложений по стимулированию экономического роста, о чем он, собственно, сам и сказал ранее, — отметил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
По его словам, с точки зрения партии, в стране нужно менять денежно-кредитную политику, сделать ее более мягкой и доступной для населения. Поэтому в СР считают, что необходимо снижать ключевую ставку, а также сделать менее инфляционной бюджетную политику, отметил зампред фракции.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил «Известиям»: Владимира Путина сложно предсказать.
— Но думаю, что основное уже было заявлено на его последней пресс-конференции по итогам года. А что касается бедности, что это вопрос не сегодняшнего дня, он звучит на протяжении последних 20 лет. Поэтому не думаю, что это послание будет чем-то значительно отличаться от прежних, — пояснил либерал-демократ.
Замруководителя фракции КПРФ в Государственной думе Валентин Шурчанов считает, что главным для президента в этот раз станет борьба с бедностью.
— А это и вопросы повышения доходной части бюджета, и политика ЦБ, и использование золотовалютных резервов, которые надо наконец-то отправлять на развитие производства. Также нужно работать над привлечением инвестиций, так как одних бюджетных вложений явно недостаточно, — пояснил депутат.
Он считает, что обязательно в послании прозвучит международная тематика. Необходимо укреплять отношения с Китаем и Евросоюзом, который сегодня находится под влиянием США. С другой стороны, коммунисты считают, что России следует дружить и с американцами, хотя в нынешних условиях это не совсем простая задача.
Послание — не просто обращение к Федеральному собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур, отметил секретарь Генсовета «Единой России», зампред СФ Андрей Турчак. По итогам обращения «Единая Россия» 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генсовета (ПГС), на котором будет сформирован перечень поручений по его реализации. Андрей Турчак подчеркнул: поскольку потребуется подключение властей всех уровней, заседание ПГС пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций «Единой России».
Глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский считает, что особенностью послания станут социально-экономические усилия, которые нужно будет предпринять кабмину и парламенту по совершенствованию политики в этом направлении. По его мнению, президент уделит большое внимание решению социальных вопросов, в первую очередь здравоохранению.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
— Неслучайно в конце прошлого года несколько раз президент возвращался к теме модернизации первичного звена здравоохранения. Оно ближе всего к гражданам, — напомнил он.
Есть тревожная информация из Карелии, когда произошел смертельный случай из-за отсутствия своевременно оказанной помощи на первичном уровне в одном из сел. Фельдшер ушла на пенсию, и населенный пункт остался без всякой помощи, напомнил сенатор.
Также он полагает, что может быть затронута тема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статистика тяжелая — 280 тыс. стоят в очереди, и она не сокращается, уточнил Валерий Рязанский. Кроме того, по его мнению, Владимир Путин коснется темы демографии.
С тем, что социальный блок вопросов будет основным, согласна и глава комитета Совфеда по науке образованию и культуре Лилия Гумерова.
— Безусловно, социальный блок был и остается наиболее важным. Думаю, что в центре внимания будет человек, семья, демография, интересы конкретных людей. На мой взгляд, вопросы исполнения и реализации нацпроектов обязательно будут отражены. Что касается нашего комитета, это национальные проекты «Образование», «Наука» и «Культура». Мы мониторим эту ситуацию с точки зрения интересов субъектов РФ, поскольку мы — палата регионов, — пояснила парламентарий.
По ее мнению, в условиях сложного многополярного мира будут охвачены вопросы и международной повестки.
Запрос на обновление
Глава политической экспертной группы Константин Калачев ожидает, что главным в послании будет экономическое развитие.
— Если говорить о проблеме снижения доходов населения, должны быть какие-то решения. Возможно, что-то будет о самозанятых, возможно, что-то будет об отмене НДФЛ для малоимущих. Безусловно, не обойдет президент вниманием и демографию, это его любимая тема, — считает Константин Калачев.
Он добавил, что, скорее всего, президент поставит задачу обозначить драйверы роста.
— Сегодня у нас это нацпроекты, а результаты их выполнения из-за торможения в регионах пока не впечатляют. В теме регионального развития будет звучать повышение эффективности и качества государственного и муниципального управления, — пояснил «Известиям» эксперт.
Также Константин Калачев полагает, что Владимир Путин не обойдет вниманием мировую повестку: прозвучит иранский вопрос, ситуация на Ближнем Востоке, а также тема укрепления взаимовыгодных отношений с Китаем. Традиционно акценты будут расставлены в темах «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
Эксперт отмечает, что, поскольку Россия вступает в новый выборный цикл (в 2021 году в РФ пройдут выборы в Госдуму), одной из главных тем может стать запрос на парламентское обновление и перемены.
Президент РФ Владимир Путин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Обращение президента будет построено по принципу «вызов—ответ», считает глава АПЭК Дмитрий Орлов.
— В связи с этим, думаю, темами послания станут угрозы в сфере международной безопасности, ускорение экономического роста, реализация национальных проектов, уровень социального расслоения, бедность и здравоохранение. На мой взгляд, стилистика обращения будет более жесткой, требовательной в отношении федеральной и региональной властей, чем прежде, — полагает эксперт.
Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов ждет от послания инициатив в вопросах социальной справедливости, которые могли бы быть поданы как основа для нового «социального договора» с населением. Старый, по его мнению, был утрачен после пенсионной реформы.
— В 2019 году в послании было много социально значимых, но адресных инициатив поддержки — прежде всего для семей с детьми. Сейчас такой сопоставимой мерой могло бы стать решение об отмене НДФЛ для людей с низкими доходами, — допустил эксперт.
Он полагает, что власть сможет преподнести это решение как вариацию «прогрессивного налогообложения». В пользу такой льготы по НДФЛ уже высказались спикер СФ Валентина Матвиенко и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Также в свете ситуации на Ближнем Востоке, трудностей интеграции с Белоруссией и политических волнений в Абхазии стоит ожидать, что достаточно насыщенным окажется международный блок послания. Ведь и Владимир Путин практически все новогодние каникулы был вынужден заниматься в основном внешнеполитической повесткой, напомнил Александр Пожалов.
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