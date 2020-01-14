Вначале будет слово: Госдума и Совфед ждут от президента новых задач

В центре послания Владимира Путина Федеральному собранию будет человек и решение насущных социальных проблем. На этом сошлись опрошенные «Известиями» депутаты и сенаторы, которые 15 января для разговора с президентом соберутся в Центральном выставочном зале «Манеж». Также, по их прогнозам, глава государства уделит особое внимание экономическому развитию и международным отношениям. Эксперты же уверены, что одной из основных тем обращения российского лидера может стать запрос на перемены и подготовка к обновлению парламента в 2021 году.

Готовы выполнять

15 января Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию, в котором обозначит основные направления развития страны в 2020 году. Фактически это станет стартом законодательной работы депутатов и сенаторов, которые на этой неделе открывают весеннюю сессию. Сразу после оглашения послания Госдума планирует создать рабочую группу по законодательному обеспечению реализации сказанного президентом.

— Это наш приоритет, — сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, добавив, что сразу после выступления главы государства будет проведен Совет Госдумы, где также обсудят заявления российского лидера.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, в центре послания Владимира Путина будет человек и решение насущных проблем.

— Президент уже обозначил тему бедности. Доходы населения растут слишком медленными темпами, а до этого шесть лет падали . Поэтому думаю, что могут прозвучать конкретные предложения, направленные на исправление этой тенденции, — считает парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

По его мнению, безусловно, темой послания станет и 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Поэтому могут быть затронуты вопросы патриотического воспитания, особенно с учетом того, что итоги ВОВ сегодня подвергаются ревизии в целом ряде стран.

— Отдельным блоком могут прозвучать вопросы здравоохранения, которым Владимир Путин также уделял много внимания в течение 2019 года . В Госдуме сейчас находятся на рассмотрении законы, которые должны создать в РФ более благоприятный инвестиционный климат. Наверное, темы развития экономики и инвестиций президент тоже может затронуть, — считает Андрей Исаев.

Депутат отметил: до сих пор некоторые законопроекты из послания 2019 года не внесены. Но в Госдуме рассчитывают, что уже в январе – феврале работа над реализацией предыдущего обращения будет завершена.

Основной темой послания будет необходимость экономического роста, считают во фракции «Справедливой России».

— Главный вызов, стоящий перед страной, — это экономическая стагнация и связанное с этим падение жизненного уровня населения. Реальные доходы граждан снижаются уже который год подряд. Поэтому от президента ждут предложений по стимулированию экономического роста, о чем он, собственно, сам и сказал ранее, — отметил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, с точки зрения партии, в стране нужно менять денежно-кредитную политику, сделать ее более мягкой и доступной для населения. Поэтому в СР считают, что необходимо снижать ключевую ставку, а также сделать менее инфляционной бюджетную политику, отметил зампред фракции.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил «Известиям»: Владимира Путина сложно предсказать.

— Но думаю, что основное уже было заявлено на его последней пресс-конференции по итогам года. А что касается бедности, что это вопрос не сегодняшнего дня, он звучит на протяжении последних 20 лет. Поэтому не думаю, что это послание будет чем-то значительно отличаться от прежних, — пояснил либерал-демократ.

Замруководителя фракции КПРФ в Государственной думе Валентин Шурчанов считает, что главным для президента в этот раз станет борьба с бедностью.

— А это и вопросы повышения доходной части бюджета, и политика ЦБ, и использование золотовалютных резервов, которые надо наконец-то отправлять на развитие производства . Также нужно работать над привлечением инвестиций, так как одних бюджетных вложений явно недостаточно, — пояснил депутат.

Он считает, что обязательно в послании прозвучит международная тематика. Необходимо укреплять отношения с Китаем и Евросоюзом, который сегодня находится под влиянием США. С другой стороны, коммунисты считают, что России следует дружить и с американцами, хотя в нынешних условиях это не совсем простая задача.

Послание — не просто обращение к Федеральному собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур, отметил секретарь Генсовета «Единой России», зампред СФ Андрей Турчак . По итогам обращения «Единая Россия» 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генсовета (ПГС), на котором будет сформирован перечень поручений по его реализации. Андрей Турчак подчеркнул: поскольку потребуется подключение властей всех уровней, заседание ПГС пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций «Единой России».

Глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский считает, что особенностью послания станут социально-экономические усилия, которые нужно будет предпринять кабмину и парламенту по совершенствованию политики в этом направлении. По его мнению, президент уделит большое внимание решению социальных вопросов, в первую очередь здравоохранению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Неслучайно в конце прошлого года несколько раз президент возвращался к теме модернизации первичного звена здравоохранения. Оно ближе всего к гражданам, — напомнил он.

Есть тревожная информация из Карелии, когда произошел смертельный случай из-за отсутствия своевременно оказанной помощи на первичном уровне в одном из сел. Фельдшер ушла на пенсию, и населенный пункт остался без всякой помощи, напомнил сенатор.

Также он полагает, что может быть затронута тема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статистика тяжелая — 280 тыс. стоят в очереди, и она не сокращается, уточнил Валерий Рязанский. Кроме того, по его мнению, Владимир Путин коснется темы демографии.

С тем, что социальный блок вопросов будет основным, согласна и глава комитета Совфеда по науке образованию и культуре Лилия Гумерова.

— Безусловно, социальный блок был и остается наиболее важным. Думаю, что в центре внимания будет человек, семья, демография, интересы конкретных людей. На мой взгляд, вопросы исполнения и реализации нацпроектов обязательно будут отражены. Что касается нашего комитета, это национальные проекты «Образование», «Наука» и «Культура». Мы мониторим эту ситуацию с точки зрения интересов субъектов РФ, поскольку мы — палата регионов, — пояснила парламентарий.

По ее мнению, в условиях сложного многополярного мира будут охвачены вопросы и международной повестки.

Запрос на обновление

Глава политической экспертной группы Константин Калачев ожидает, что главным в послании будет экономическое развитие.

— Если говорить о проблеме снижения доходов населения, должны быть какие-то решения. Возможно, что-то будет о самозанятых, возможно, что-то будет об отмене НДФЛ для малоимущих. Безусловно, не обойдет президент вниманием и демографию, это его любимая тема, — считает Константин Калачев.

Он добавил, что, скорее всего, президент поставит задачу обозначить драйверы роста.

— Сегодня у нас это нацпроекты, а результаты их выполнения из-за торможения в регионах пока не впечатляют . В теме регионального развития будет звучать повышение эффективности и качества государственного и муниципального управления, — пояснил «Известиям» эксперт.

Также Константин Калачев полагает, что Владимир Путин не обойдет вниманием мировую повестку: прозвучит иранский вопрос, ситуация на Ближнем Востоке, а также тема укрепления взаимовыгодных отношений с Китаем. Традиционно акценты будут расставлены в темах «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Эксперт отмечает, что, поскольку Россия вступает в новый выборный цикл (в 2021 году в РФ пройдут выборы в Госдуму), одной из главных тем может стать запрос на парламентское обновление и перемены.

Президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Обращение президента будет построено по принципу «вызов—ответ», считает глава АПЭК Дмитрий Орлов.

— В связи с этим, думаю, темами послания станут угрозы в сфере международной безопасности, ускорение экономического роста, реализация национальных проектов, уровень социального расслоения, бедность и здравоохранение. На мой взгляд, стилистика обращения будет более жесткой, требовательной в отношении федеральной и региональной властей, чем прежде, — полагает эксперт.

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов ждет от послания инициатив в вопросах социальной справедливости, которые могли бы быть поданы как основа для нового «социального договора» с населением. Старый, по его мнению, был утрачен после пенсионной реформы.

— В 2019 году в послании было много социально значимых, но адресных инициатив поддержки — прежде всего для семей с детьми. Сейчас такой сопоставимой мерой могло бы стать решение об отмене НДФЛ для людей с низкими доходами, — допустил эксперт.

Он полагает, что власть сможет преподнести это решение как вариацию «прогрессивного налогообложения». В пользу такой льготы по НДФЛ уже высказались спикер СФ Валентина Матвиенко и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Также в свете ситуации на Ближнем Востоке, трудностей интеграции с Белоруссией и политических волнений в Абхазии стоит ожидать, что достаточно насыщенным окажется международный блок послания. Ведь и Владимир Путин практически все новогодние каникулы был вынужден заниматься в основном внешнеполитической повесткой, напомнил Александр Пожалов.