Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют
Россию опять порвали в клочья (Руслан Осташко)
Где ваше золото, господа? (Руслан Осташко)
Министры финансов России и США провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкции
Главная / Украина

ВМС Украины провели учения вблизи границы с Крымом

21 апреля 2018, 13:09  •  30 • Украина
Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
 
Facebook © ВМС ЗС України
 

«Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили манёвр подразделениями на угрожающих направлениях.

В свою очередь, артиллерийские подразделения также успешно отработали учебные упражнения.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в Одесской области. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

30
Источник
Похожие новости
21 апреля 2018, 09:54
Госдеп США заявил о широкомасштабной коррупции и нарушениях на Украине
20 апреля 2018, 22:24
Аксенов назвал неадекватными планы Киева лишить крымчан гражданства Украины
20 апреля 2018, 17:39
«Масштабная реконструкция общественной жизни»: почему в УССР отказались от тотальной украинизации

20 апреля 2018, 14:24
Лавров: Россия никакие критерии снятия санкций обсуждать не будет
21 апреля 2018, 03:24
«Попадёт и в Киев, и в Сирию»: к чему может привести ослабление контроля над продажей американского оружия
20 апреля 2018, 14:24
В Крыму заявили, что Киев заставляет моряков судна «Норд» признать себя украинцами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 апреля 2018, 06:09
Армения на пороге «бархатного» суицида
16 апреля 2018, 22:54
Украинская скрипучая телега несётся в финансовую пропасть
17 апреля 2018, 08:39
В преддверии новых ударов Запада
16 апреля 2018, 19:24
Небензя прокомментировал предложение Порошенко лишить Россию права вето в ООН
17 апреля 2018, 15:09
Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.