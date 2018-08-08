ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Украина не способна достигнуть военного паритета с Российской Федерацией на Черном и Азовском морях. Об этом заявили в командовании Военно-морских сил (ВМС) Украины.

"Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ", - говорится в опубликованном на странице украинских ВМС в Facebook сообщении, посвященном вопросам разработки стратегии развития военного флота страны на период до 2035 года.

В то же время, как утверждают в командовании ВМС, для того, чтобы "остановить агрессию России на море", такой паритет и не требуется. "Для этого необходим небольшой, но эффективный флот. Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля. Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором - москитный, на третьем - сбалансированный", - отмечено в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что соответствующий план поэтапного восстановления и развития флота командование ВМС Украины считает оптимальным и намерено вынести "на рассмотрение руководства государства и украинского народа".

Ранее руководство ВМС Украины не раз признавало, что национальный флот находится в критической ситуации - на Черном море осталось лишь около десятка единиц военно-морской техники. Самым крупным военным кораблем Украины является фрегат "Гетман Сагайдачный", находящийся в плачевном состоянии. В 2017 году командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении создать "москитный" флот, основой которого должны служить боевые катера.