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ВМС Украины назвали сроки пребывания в стране разведкорабля Британии
19 декабря 2018, 23:24 • 50 • Украина
В ВМС Украины сообщили, что разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo пробудет в стране до 22 декабря.
© De Giglio/Fotogramma/Ropi globallookpress.com
«Визит корабля продлится до 22 декабря текущего года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что в ходе визита состоялась протокольная встреча делегации командования Военно-морских сил ВС Украины с делегацией Королевских ВМС, также запланировано проведение футбольного матча между экипажами кораблей двух стран.
19 декабря разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашёл в одесский порт.
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