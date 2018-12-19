ВМС Украины назвали сроки пребывания в стране разведкорабля Британии

В ВМС Украины сообщили, что разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo пробудет в стране до 22 декабря.

«Визит корабля продлится до 22 декабря текущего года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что в ходе визита состоялась протокольная встреча делегации командования Военно-морских сил ВС Украины с делегацией Королевских ВМС, также запланировано проведение футбольного матча между экипажами кораблей двух стран.

19 декабря разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашёл в одесский порт.