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ВМС Украины начали проверку сообщений о «пропавших» катерах в Керчи
03 декабря 2018, 23:39 • 64 • Украина
В командовании ВМС Украины проверяют информацию об «исчезновении» в Керчи двух задержанных украинских кораблей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
© ФСБ РФ
«Да, проверяем информацию», — приводит УНН сообщение.
Ранее в сети появилась информация, что катера «Бердянск» и «Никополь» отсутствуют у причала, где они находились после задержания.
При этом, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, оба судна не покидали порт в Керчи, а были «перешвартованы на другую причальную стенку там же».
Как указывается, на том же месте остался третий задержанный корабль.
3 декабря украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе после незаконного пересечения российской границы, было предъявлено обвинение.
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