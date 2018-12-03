ВМС Украины начали проверку сообщений о «пропавших» катерах в Керчи

В командовании ВМС Украины проверяют информацию об «исчезновении» в Керчи двух задержанных украинских кораблей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Да, проверяем информацию», — приводит УНН сообщение.

Ранее в сети появилась информация, что катера «Бердянск» и «Никополь» отсутствуют у причала, где они находились после задержания.

При этом, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, оба судна не покидали порт в Керчи, а были «перешвартованы на другую причальную стенку там же».

Как указывается, на том же месте остался третий задержанный корабль.

3 декабря украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе после незаконного пересечения российской границы, было предъявлено обвинение.