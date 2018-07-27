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ВМС Украины и корабли НАТО провели совместную тренировку в Чёрном море
27 июля 2018, 15:39 • 62 • Украина
Военно-морские силы Украины и корабли НАТО провели тренировку типа PASSEX в Чёрном море. Об этом заявили в пресс-центре командования украинских ВМС.
© navy.mil.gov.ua Facebook
«Целью манёвров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО», — отмечается в сообщении в Facebook.
В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения «Морской бриз — 2018» в Чёрном море попыткой спровоцировать напряжённость.
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