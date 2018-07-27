ВМС Украины и корабли НАТО провели совместную тренировку в Чёрном море

Военно-морские силы Украины и корабли НАТО провели тренировку типа PASSEX в Чёрном море. Об этом заявили в пресс-центре командования украинских ВМС.

«Целью манёвров является повышение совместимости, отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО», — отмечается в сообщении в Facebook.

В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения «Морской бриз — 2018» в Чёрном море попыткой спровоцировать напряжённость.