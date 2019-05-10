ВМС Украины и Британии провели учения в Чёрном море

Украинский ракетный катер «Прилуки» и разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании провели совместные учения по тактическому маневрированию и противоздушной обороне в Чёрном море.

Об этом информирует пресс-служба ВМС Украины.

Отмечается, что суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели учения по противовоздушной обороне и тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

Также в учениях был задействован вертолёт морской авиационной бригады.

«Следует отметить, что подобные учения являются очередным шагом на пути к углублению сотрудничества флотов двух стран и повышению уровня совместимости, цель которого — укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — заявили в ВМС.

В апреле Центр спецопераций ВС Украины провёл учения по захвату судов.