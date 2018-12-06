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ВМС США возле залива Петра Великого бросили вызов «морским претензиям» России

06 декабря 2018, 00:39  •  76 • В мире
США отправили эсминец USS McCampbell к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России». Как заявила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, авианосец прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России».
Американский эсминец USS McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого на Дальнем Востоке, передает CNN.
Как заявила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, маневр призван показать, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право».
В частности, в заявлении американского флота сказано, что проход авианосца был совершен, чтобы бросить вызов «морским претензиям» России.
Макмарр заявила о несогласии США с тем, что российская сторона претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья. По ее словам, своими действиями США хотят «отстоять права, свободы и законное использование моря».
Требования американского флота о свободном перемещении относится не только к Японскому морю, но и к другим местам, подчеркнула представитель американских ВМС.
Ранее подобную морскую демонстрацию американские суда устроили при проходе через Тайваньский пролив. В частности, на прошлой неделе эсминец Stockdale и судно снабжения Pecos прошли через пролив, ожидаемо понимая реакцию китайской стороны.
Однако ВМС США объяснили, что хотели таким образом показать приверженность свободе навигации в регионе.
В китайском МИД выразили озабоченность в связи с произошедшим. Официальный Пекин заявил, что подобные действия могут негативно сказаться на двусторонних отношениях, так как проблема Тайваня касается суверенитета и территориальной целостности КНР.

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