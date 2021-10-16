ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу сам

Военно-морские силы США намекнули, что Россия искажает данные, говоря об инциденте в Японском море. Американские военные убеждены, что "Удалой" подошёл к их эсминцу сам.

В Тихоокеанском флоте США сделали заявление о ЧП в международных водах Японского моря, которое случилось 15 октября.

"Заявление Министерства обороны России не соответствует действительности", - говорится в распространённом военными сообщении.

Так ВМС США намекнули, что Россия искажает данные. По их версии, эсминец Chafee находился в международных водах. Там он совершал "рутинные операции", когда русский противолодочный корабль "Удалой" пошёл на сближение. Судно ВМФ России приблизилось на расстояние 65 ярдов, что эквивалентно приблизительно 60 метрам, к американскому кораблю.

Напомним, Министерство обороны России выпустило официальное заявление о незаконных действиях США. Русским морякам пришлось вытеснить американский эсминец Chafee, который пытался нарушить границы России и не реагировал на предупреждения.