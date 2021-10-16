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ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу сам

16 октября 2021, 02:40  •  98 • Политика
Военно-морские силы США намекнули, что Россия искажает данные, говоря об инциденте в Японском море. Американские военные убеждены, что "Удалой" подошёл к их эсминцу сам.
В Тихоокеанском флоте США сделали заявление о ЧП в международных водах Японского моря, которое случилось 15 октября.
"Заявление Министерства обороны России не соответствует действительности", - говорится в распространённом военными сообщении.
Так ВМС США намекнули, что Россия искажает данные. По их версии, эсминец Chafee находился в международных водах. Там он совершал "рутинные операции", когда русский противолодочный корабль "Удалой" пошёл на сближение. Судно ВМФ России приблизилось на расстояние 65 ярдов, что эквивалентно приблизительно 60 метрам, к американскому кораблю.
Напомним, Министерство обороны России выпустило официальное заявление о незаконных действиях США. Русским морякам пришлось вытеснить американский эсминец Chafee, который пытался нарушить границы России и не реагировал на предупреждения.

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