ВМФ США выпустили плакат, где гордятся... Россией

ВМС США выпустили новый плакат о приеме на работу, на котором они старались воспроизвести все возможности для военнослужащих, поступающих на военную службу. Но это "произведение" показало, что Америка гордится достижениями России.

Новый плакат ВМС США о приёме на работу, где показаны все прелести работы в американских вооружённых силах, назвали "небольшой проблемой". Пользователи социальных сетей были удивлены тем, что на плакате в верхнем левом углу стояло фото ракетного крейсера "Акула".

Фото плаката, опубликованное в социальных сетях, не оставило равнодушным русских пользователей, которые тут же указали на одну "небольшую проблему" – на фото в верхнем левом углу - подводный ракетный крейсер "Акула". На другом фото красуется российская ракетная подводная лодка класса "Тайфун".

"Вербовочный плакат ВМФ США. Девочки-дизанейры - беда общая", - отмечается на странице Голос Мордора в Twitter.

Скриншот: Twitter/Голос Мордора