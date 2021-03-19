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ВМФ США выпустили плакат, где гордятся... Россией

19 марта 2021, 05:25  •  155 • В мире
ВМС США выпустили новый плакат о приеме на работу, на котором они старались воспроизвести все возможности для военнослужащих, поступающих на военную службу. Но это "произведение" показало, что Америка гордится достижениями России.
Новый плакат ВМС США о приёме на работу, где показаны все прелести работы в американских вооружённых силах, назвали "небольшой проблемой". Пользователи социальных сетей были удивлены тем, что на плакате в верхнем левом углу стояло фото ракетного крейсера "Акула".
Фото плаката, опубликованное в социальных сетях, не оставило равнодушным русских пользователей, которые тут же указали на одну "небольшую проблему" – на фото в верхнем левом углу - подводный ракетный крейсер "Акула". На другом фото красуется российская ракетная подводная лодка класса "Тайфун".
"Вербовочный плакат ВМФ США. Девочки-дизанейры - беда общая", - отмечается на странице Голос Мордора в Twitter.
Скриншот: Twitter/Голос Мордора

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