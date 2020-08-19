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ВМФ сопроводил трубопрокладчики по "Северному потоку - 2" до Калининграда

19 августа 2020, 12:10  •  133 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Совфеде заявили, что провокации со стороны других стран недопустимы
Россия направила корабли Военно-морского флота для сопровождения своего трубоукладчика и судов снабжения, которые занимаются прокладкой "Северного потока – 2". Флот сопроводил их во время перехода, чтобы обезопасить от возможных провокационных действий со стороны других государств, сообщил зампред Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Он отметил, что речь идет об оказании помощи кораблям "Академик Черский", занимающемуся укладкой труб, и "Остапу Шеремету" с "Иваном Осипенко", выполняющим функцию снабжения. ВМФ охранял суда по маршруту Владивосток – Калининград.
Приостановка строительства трубопровода возникла из-за американских санкций. Как отметили в "Газпроме", проект "СП – 2" достроен практически на 94%. Доведением дела до конца занимается российская сторона.
В настоящее время "Черский" стоит вместе с другим прокладчиком "Фортуна" у портов ФРГ, неподалеку от трассы трубопровода, передает "Интерфакс".
Попов добавил, что ВМФ также может быть задействован в обеспечении безопасности российской части Арктики, где столкнулись геополитические интересы многих стран. Он отметил, что регион имеет не только стратегическое, но и огромное транспортно-экономическое значение.
Ранее немецкий телеканал N-TV заявил, что Штаты борются против газопровода "Северный поток – 2" по технологии, применяемой в сдерживании ядерной программы Ирана. Спор по газопроводу Вашингтон ведет "особенно коварными средствами", так как желает продать Европе свой СПГ.

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