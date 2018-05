ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО • 159 • Аналитика



Тревожный вал новостей, касающихся темпов развития корабельных средств противовоздушной и противоракетной обороны в Поднебесной и США, хлынул на просторы всемирной интернет-паутины в мае 2018 года. И если внимательно взглянуть на положение вещей не с ура-патриотической точки зрения, а с точки зрения реально вырисовывающейся картины на основе ТТХ новых образцов техники, описанных многочисленными зарубежными СМИ, то во весь голос кричать о необоснованном паникёрстве желание быстро отпадёт.



Информация о спуске на воду второго перспективного китайского эсминца управления ракетным оружием Type 055 появилась 28 апреля 2018 года, в то время как головной корабль был спущен на воду 28 июня 2017 года. Данные систершипы построены на шанхайской судоверфи компании «Jiangnan Shipyard (Group)»; остальные 4 передовых эсминца нового класса строятся на верфи предприятия «Dalian Shipbuilding Industry» в Даляни (провинция Ляонин), вместе с 4 новыми эсминцами меньшего водоизмещения Type 052D. Пара строящихся ЭМ Тип 055 из этой «Даляньской четвёрки» также практически готова к спуску на воду, о чём весьма красноречиво говорят не столь качественные, но довольно информативные фотографии от китайских любителей военно-морской техники, совершавших перелёт на пассажирском авиалайнере. Здесь видно, что 2 ЭМ находятся в сухом доке, на завершающем этапе постройки. Что мы здесь имеем?





Во-первых, это ошеломляющие темпы производства китайских надводных кораблей водоизмещением более 7000 тонн, которые начиная с 2010 года могут похвастаться тем, что каждый новый эсминец типов 052C «Ланчжоу», 052D «Куньмин» и 055 сходит со стапелей верфей Цзянань и Далянь каждые 6-10 месяцев. Этот показатель абсолютно соизмерим с темпами производства американских эсминцев УРО класса «Arleigh Burke» модификаций «Flight I/II/IIA» на верфях «Bath Iron Works» и «Ingalls Shipbuilding», принадлежащих компаниям «General Dynamics» и «Northrop Grumman Ship Systems». Именно с 2010 года стартовало безостановочное производство эсминцев Типа 052C начиная с «Чаньчуня» (бортовой номер 150). Наша верфь АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» тоже может похвастаться ускоренным спуском на воду фрегатов «адмиральской серии» проекта 11356, предназначенных для обновления Черноморского флота ВМФ России. Но, увы, это касается лишь спуска на воду и принятия на вооружение так называемой «первой тройки» кораблей данного типа, принимающих сегодня активное участие в «Сирийском экспрессе». Введение же в строй ЧФ второй тройки данных «сторожевиков» («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал») однозначно затягивается до начала 20-х годов.



Как известно, виной этому стала многолетняя зависимость российского военного кораблестроения от производственного комплекса «Зоря» — «Машпроект», расположенного на территории Украины (в городе Николаеве), который после начала украинской агрессии против ЛДНР прекратил сотрудничество с МО России в связи с соответствующими законодательными актами, подготовленными режимом Порошенко. Именно это предприятие в 1981 году разработало для ракетных крейсеров пр. 1164 «Атлант» перспективную 110000-сильную комбинированную газотурбинную установку M21 типа COGAS, представленную двумя маршевыми ГТД М70 суммарной мощностью 14700 кВт и четырьмя форсажными ГТД М90 общей мощностью 58839 кВт. К огромному нашему счастью, ставший проблемой «№1» вопрос с отказом «Зори» — «Машпроекта» от поставок «Северной верфи» и «Янтарю» газотурбинных установок М7Н1Е решился уже к началу этого года: серийное производство аналогов украинского агрегата будет освоено предприятием «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск).



Но ведь возможности Военно-морского флота России в решении основного спектра задач в дальней морской зоне после схода со стапелей «второй тройки» сторожевых кораблей класса «Буревестник» хоть и возрастут, но незначительно. Почему? Несмотря на отличные тактко-технические характеристики корабельного зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1», обеспечиваемые высоким темпом стрельбы модульной ВПУ 3С90Э.1 (около 2 секунд) и применением высокоманевренных зенитных ракет-перехватчиков 9М317МЭ с полуактивной радиолокационной ГСН и 9М317МА с АРГСН (оснащённых газоструйной системой отклонения вектора), его боекомплект составляет лишь 24 зенитные ракеты, чего крайне недостаточно для отражения ордером корабельной ударной группировки массированных противокорабельных ударов десятками таких ракет, как AGM/UGM-84G/N (подводного и воздушного пуска), сверхдальнобойных AGM-158C LRASM, а также перспективных норвежских NSM. К огромному сожалению, малый боекомплект ракет-перехватчиков 9М317МЭ/А не может компенсировать даже 4-канальная система наведения, представленная 4 «радиолокационными прожекторами» подсвета цели X-диапазона типа МР-90 «Орех». Исправить ситуацию может лишь дополнительная установка боевого модуля корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», либо его глубоко усовершенствованной модификации с применением улучшенных гиперзвуковых ракет, которые разрабатываются сегодня для назмного варианта «Панцирь-СМ».



За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия

Блок газоструйной системы отклонения вектора тяги зенитной управляемой ракеты 9М317МЭ



Боекомплекты ударного вооружения, размещённые на борту «Буревестников», также не является достаточным для нанесения ощутимых ударов по береговым стратегическим объектам противника, прикрываемым мощным противоракетным «заслоном» на базе современных многоканальных ЗРК типов «SAMP-T», NASAMS, SLAMRAAM, а также «Land Ceptor»: 8 дозвуковых стратегических крылатых ракет типа 3М14Т, размещённых в 1x8 универсальной встроенной пусковой установке 3С14Э УКСК, обладают весьма низкими (как и «Томагавки») лётно-техническими качествами, а поэтому станут лёгкими целями для ракет-перехватчиков типа «Aster-30», AIM-120C-5-/7/D AMRAAM и CAMM/-ER, которыми оснащаются вышеперечисленные ЗРК. Единственный положительный момент ударного компонента пр. 11356 заключается в возможности использования из УКСК улучшенных противокорабельных типа 3М54Э, боевая ступень которых разгоняется до скорости в 3100 км/ч на подлётном участке траектории, а также способна выполнять энергичные противозенитные манёвры.



Но даже это не является показателем, поскольку современные штатовские зенитные управляемые ракеты SM-6 (ими оснащаются все «Иджис»-корабли ВМС США) имеют активные радиолокационные головки самонаведения и дальность более 240 км, что позволяет перехватывать 3М54Э ещё на маршевом участке траектории, когда скорость полёта составляет около 900 км/ч. Что же касается применения противокорабельных ракет 3М55 «Оникс», то «урезанная» модификация универсальной вертикальной ПУ 3С14 не адаптирована к размещению данных изделий, ровно как и перспективных противолодочных управляемых ракет 91РЭ2 «Калибр-НКЭ». «Расширенная» же модификация УКСК — 3С14У устанавливается на фрегатах проекта 22350 «Адмирал Горшков». Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время



В качестве примера для сравнения боекомплектов сторожевых кораблей класса «Буревестник» с западными аналогами наиболее объективными для рассмотрения являются испанские «Иджис»-фрегаты проекта F-100 класса «Альваро де Базан», обладающие близким стандартным водоизмещением в 4555 тонн. Фрегаты данного проекта оснащаются универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 VLS с 48 ячейками, предназначенными для установки транспортно-пусковых контейнеров Mk 13 (для размещения ЗУР-перехватчиков типа SM-2 Block IIIA/B), Mk 15 (для противолодочных ракет RUM-139A/B Mod 5AS/SW («Asroc-VLA»), Mk 25 (для размещения счетверённого модуля с 4 ЗУР RIM-162 ESSM), Mk 14 (для «Томагавков») и Mk 21 (для экзоатмосферных противоракет SM-3 и дальнобойных зенитных ракет SM-6). Как видите, при незначительно большем (на 15-16%) водоизмещении испанских фрегатов, суммарный боекомплект их УВПУ Mk 41 (45 используемых ракетами ячеек и 3 ячейки для загрузочного устройства), а также 8 наклонных ТПК Mk 141 для «Гарпунов» достигает 53 ракет основных типов («Стандарты», «Асроки» и «Гарпуны»), в то время как у «адмиральских фрегатов» их только 32. Тем не менее, после установки транспортно-пусковых контейнеров Mk 25 для зенитных ракет самообороны RIM-162A хотя бы в 15 имеющихся на «Альваро де Базане» ячеек Mk 41, общее количество ракет может составить 90 единиц; причём с заметным склонением соотношения в сторону зенитно-ракетного вооружения.



Мы же вернёмся к рассмотрению перспективных китайских эскадренных миноносцев управления ракетным оружием Type 055. Учитывая их планируемое полное водоизмещение в 12300 тонн, 055-й проект гораздо логичнее причислять далеко не к классу эсминцев, а к классу многоцелевых ракетных крейсеров. Арсенал вооружения этих кораблей весьма внушителен: на фотографиях подготовки к спуску на воду первой пары ЭМ Тип 055 отчётливо видно, что боекомплект из многочисленных типов ракет размещается в 64 транспортно-пусковых «стаканах» носовой модульной универсальной пусковой установки, а также 48 аналогичных ячейках кормовой пусковой установки, что в сумме в 2,33 раза больше, нежели у наших фрегатов проекта 22350 «Адмирал Горшков» (с учётом ВПУ комплекса «Редут» на 32 ячейки и 16 ячеек ударного комплекса УКСК). Естественно, противовоздушный боекомплект СК класса «Адмирал Горшков» может быть увеличен ровно в 4 раза благодаря введению зенитных ракет самообороны малой дальности 9М100, но и у Типа 055 имеется аналогичный козырь, сравнимый с американским счетверённым пакетом ракет RIM-162 «Evolved Sea Sparrow». Речь идёт о зенитной управляемой ракете средней дальности DK-10A, изначально предназначенной для применения в составе китайского наземного зенитно-ракетного комплекса «Sky Dragon». Непозволительная роскошь прекраснодушия



Изделие разработано на базе управляемой ракеты класса «воздух-воздух» PL-12 и, в отличие существующей версии ЗУР RIM-162A ESSM c полуактивной РГСН, оснащается активной радиолокационной ГСН типа 9Б1348 (является основой наведения отечественной УРВВ Р-77), что при отражении массированного противокорабельного удара позволяет максимально разгрузить пропускную способность 4-х многоканальных АФАР-радаров наведения Х-диапазона, установленных в верхней пирамидальной надстройке корабля, а также разгрузить операторские терминалы усовершенствованной боевой информационно-управляющей системы типа H/ZBJ-1, которая позиционируется, как аналог штатовской БИУС «Aegis». В задачах целеуказания для зенитной ракеты DK-10A могут быть задействованы как вышеуказанные сантиметровые радары сопровождения и подсвета на верхней пирамидальной надстройке, так и 4-сторонняя дециметровая АФАР-РЛС обзора и сопровождения Type 346B, являющаяся аналогом американских радиолокационных комплексов AN/SPY-1A/D(V), размещённых на крейсерах «Тикондерога» и «Арлей Бёрк». Между тем, по информации от китайских источников, главным достоинством Type 346B и нового 4-стороннего сантиметрового антенного поста подсвета перед РЛ-архитектурой американских «Иджис» является использование приёмо-передающих модулей на основе нитрида галлия (GaN), которые компании «Raytheon» и «General Dynamics» только начинают применять первых опытных образцах перспективного радиолокационного комплексе AMDR, размещать который будут на новых модификациях ЭМ «Arleigh Burke Flight III». Иранский вопрос: повод для возвращения Америке «величия»



Разработанная при плотной поддержке российских специалистов DK-10A оснащается «тяговитым» и «долгоиграющим» двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим скорость полёта в пределах от 3,5 до 4,5М, дальность в 50 км и достойные энергетические качества для выполнения манёвров при перехвате цели на дальностях, близких к крайним рубежам радиуса действия. Конструкция ракеты рассчитана на перегрузки в 38G, что сопоставимо с RIM-162ESSM. В 50 ячейках носовой пусковой установки китайских ЭМ Типа 055 может разместиться 200 ЗУР DK-10A, что с учётом 80%-й вероятности перехвата позволяет отразить противокорабельный удар 4 эскадрилий (48 единиц) палубных «Супер Хорнетов», несущих на подвесках 160 «Гарпунов» или LRASM.



Как мы уже отмечали ранее, наши фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» также имеют ЗУР самообороны 9М100, но их дальность в 15 км (в отличие от 50 км у DK-10A) не позволяет работать даже по ПКР, которые уже вышли из-за 27-30-километрового радиогоризонта и направляются к обороняемому кораблю. Операторы «Редута» вынуждены будут либо ожидать 15-километрового сближения, либо атаковать некоторые цели дорогими 9М96ДМ, которые предназначены для перехвата сверхманевренных высотных баллистических объектов и высокоскоростных элементов высокоточного оружия противника. Крайне интересной деталью является и система управления 9М100. Большинство аналитических источников в российском интернет-пространстве так и не пришли к единому мнению по этому непростому вопросу. Оборонное ведомство и разработчик данную информацию также не торопятся обнародовать.



Третья мировая война состоится без немцев

Зенитная управляемая ракета средней дальности DK-10A (слева) адаптирована для применения из универсальных модульных вертикальных ПУ китайских ЭМ Тип 052D и Тип 055



Одни заявляют об инерциальном наведении с радиокоррекцией и дополнительной ИКГСН, другие говорят о АРГСН и радиокоррекции. Тем не менее, внимательно изучив макет 9М100 в экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2017, а также фотографии ракет, запускаемых из ВПУ «Редута» в ходе испытаний, версия с инфракрасным наведением сразу отходит на последний план, в АРГСН также с трудом верится. На лицо аналог ЗУР малой дальности типа 9М331 комплекса «Тор-М1» с радиокомандной системой наведения посредством многофункционального радиолокационного комплекса Х-диапазона «Полимент». На «Торах» данный принцип зарекомендовал себя отлично, но при отражении «звёздного налёта» противокорабельных и противорадиолокационных ракет сразу с нескольких направлений проявятся заметные недостатки радиокомандного наведения.



В частности, количество одновременно обстреливаемых целей не будет превышать целевой канальности радара «Полимент» (16 целей, по 4 ед. на каждую антенную решётку), а это не так уж и много, если рассматривать ситуацию с точки зрения огромной номенклатуры ВТО противника на современном сетецентрическом ТВД. Количество запущенных по объектам противника китайских ЗУР DK-10A с АРГСН или находящихся на завершающей стадии разработки RIM-162B ESSM Block II (для американского флота) будет эквивалентно пропускной способности бортовых БИУС (22 единицы для «Иджиса» и ещё большее количество для китайской H/ZBJ-1X). При этом, такая канальность может достигаться и в одном ракетоопасном секторе, в то время как одно или два антенных полотна «Полимента» способны навести 9М100 лишь на 4 и 8 целей в узком секторе соответственно. Это один из видимых недостатков использования ЗУР 9М100 при отражении массированных атак, который может быть частично компенсирован применением корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш». Индо-испанское наваждение в России



В окончании нашего обзора хотелось бы обратить внимание на возможности наших корабельных зенитно-ракетных средств создавать дальние эндоатмосферный и экзоатмосферный «зонтики ПРО». Ситуация здесь крайне неоднозначная и на сегодняшний день имеет туманное будущее. Известно, что эти функции (применительно к эндоатмосферному участку на высотах до 35 км) предполагается возложить лишь на комплексы «Редут», устанавливаемые на корветах пр. 20380, фрегатах пр. 22350 и модернизированном тяжёлом атомном ракетном крейсере пр. 1144.2М «Адмирал Нахимов». Выполнение этой задачи пока под силу лишь зенитным ракетам 9М96ДМ, обладающим дальностью до 130-150 км, возможностью самостоятельного наведения на цель посредством АРГСН (без нагрузки на БИУС носителя) на конечном участке полёта, а также способностью поражения малоразмерной маневрирующей цели на высоте 35 км методом прямого попадания за счёт задействования газодинамических двигателей поперечного управления. Всё бы ничего, но об успешных испытательных перехватах воздушных мишеней посредством 9М96ДМ на предельных дальностях с бортов кораблей вышеуказанных проектов так ничего и не сообщается.



Так, по данным «Известий» со ссылкой на неназванного представителя главкомата ВВС, курировавшего приёмочные мероприятия 9М96ДМ и 9М100 в 2013 году, было ясно, что доводка систем наведения вышеуказанных типов зенитных ракет до уровня обретения оперативной боевой готовности заметно пробуксовывает, а это ведёт к серьёзной задержке обновления боекомплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», принятия на вооружения передового комплекса С-350 «Витязь», и, естественно, корабельного комплекса «Редут». К примеру, до сегодняшнего дня в составе полковых комплектов ЗРК С-400 «Триумф», передаваемых подразделениям Воздушно-космических сил в 4-х военных округах России, так и не было замечено присутствия пусковых установок 5П85СЕ2 с тремя стандартными ТПК для зенитных ракет 48Н6ДМ и укороченным строенным пусковым блоком из ТПК для зенитных ракет 9М96ДМ, а это уже наталкивает на некоторые соображения. Ещё с 2011 года сообщалось о проблеме устойчивого захвата воздушных целей активной радиолокационной ГСН ЗУР 9М96; и решена ли эта проблема не сегодняшний день, пока ещё неизвестно. Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»



На китайских эсминцах типов 052C/D, а также 055 в роли дальнего перехватчика применяются тяжёлые 4,5-маховые и высокоманевренные зенитные управляемые ракеты HQ-9A c дальностью действия 200 км и перспективные HQ-9B c расширенными до 300 км радиусом действия и до 5,5 — 6М скоростью. Являясь конструктивными аналогами ЗУР 48Н6Е2/3, изделия отлично показали себя в ходе многочисленных испытаний над акваториями Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. По сообщениям китайских ресурсов, в целях повышения помехозащищённости в систему наведения HQ-9B, в дополнение к ПАРГСН введён инфракрасный датчик, размещённый под специализированным оптикопрозрачным «окошком» на боковой образующей корпуса ракеты (ближе к носовой части). Между тем, несмотря на высокие лётно-технические качества и допустимые перегрузки при перехвате, ни HQ-9A, ни HQ-9B не способны уничтожать цели кинетическим поражением «hit-to-kill» (как 9М96ДМ), ведь двигателей поперечного управления у данных изделий нет.



Но китайцы решили не останавливаться на достигнутом. Так, 17 мая, известный информационный военно-технический ресурс nevskii-bastion.ru («Невский Бастион») со ссылкой на китайские источники, сообщает о прохождении натурных испытаний экзоатмосферного перехватчика HQ-26 «Хунци-26» с наземных ПУ и опытового корабля. Изделие представляет собой мощную разгонную твердотопливную ступень с системой ОВТ по типу ступени Mk72 противоракет RIM-161A/B, а также экзоатмосферную ступень перехвата, оснащённую несколькими десятками газодинамических ДПУ, расположенных в центре масс ступени по принципу ЗУР 9М96Е2, французской «Aster-30», а также перехватчика Mk 142 американской ракеты SM-3. Боевые ступени HQ-26 оснащаются высокочувствительной ИКГСН и, по некоторым данным, уже в ближайшее время получат способность уничтожать БРСД на высотах около 400 км, а также поражать малоразмерные боевые блоки после их разведения. Размещать «Хунци-26» предполагается в транспортно-пусковых стаканах, что и HQ-9A/B, а также DK-10A. Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты



У Военно-морского флота России дела с воплощением в железе противоракетной компоненты заатмосферного перехвата обстоят весьма — туманно. К примеру, если перед началом обновления комплексов вооружения «Адмирала Нахимова» ходили слухи, что пр. 1144.2М может быть модернизирован новейшим ЗРК С-500, использующими экзоатмосферные противоракеты 77Н6 (предположительно) для уничтожения БР на высотах 200 км и со скоростями до 25200 км/ч, то позднее, к сожалению, грёзы любителей были развенчаны данными об установке всё того же «Редута». Что касается корабельного варианта «Пятисотого», то ближайший проект, в котором наш флот может получить способность формирования «зонтиков» стратегической ПРО, — это тяжёлый атомный эсминец пр. 23560 «Лидер». Но всё это ещё вилами по воде писано. Ведь необходимо окончательно подготовить новый крытый эллинг «Северной верфи» с 2 стапельными линиями, разместить заказы на верфях «Севмаша» и «Балтийского завода», плюс подготовить их мощности. Да и усложняющаяся геостратегическая обстановка, подошедшая к грани региональных конфликтов, может готовить ряд непредвиденных экономических «сюрпризов», особенно для такого капиталоёмкого проекта, как серия атомных эсминцев класса «Лидер».



Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20578

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20581

http://nevskii-bastion.ru/055-china/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-13.html

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201801101906-rqb9.htm

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/schtil-1/schtil-1.shtml

https://ria.ru/arms/20180111/1512437211.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/paams/paams.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/standard_2/standard_2.shtml Тревожный вал новостей, касающихся темпов развития корабельных средств противовоздушной и противоракетной обороны в Поднебесной и США, хлынул на просторы всемирной интернет-паутины в мае 2018 года. И если внимательно взглянуть на положение вещей не с ура-патриотической точки зрения, а с точки зрения реально вырисовывающейся картины на основе ТТХ новых образцов техники, описанных многочисленными зарубежными СМИ, то во весь голос кричать о необоснованном паникёрстве желание быстро отпадёт.Информация о спуске на воду второго перспективного китайского эсминца управления ракетным оружием Type 055 появилась 28 апреля 2018 года, в то время как головной корабль был спущен на воду 28 июня 2017 года. Данные систершипы построены на шанхайской судоверфи компании «Jiangnan Shipyard (Group)»; остальные 4 передовых эсминца нового класса строятся на верфи предприятия «Dalian Shipbuilding Industry» в Даляни (провинция Ляонин), вместе с 4 новыми эсминцами меньшего водоизмещения Type 052D. Пара строящихся ЭМ Тип 055 из этой «Даляньской четвёрки» также практически готова к спуску на воду, о чём весьма красноречиво говорят не столь качественные, но довольно информативные фотографии от китайских любителей военно-морской техники, совершавших перелёт на пассажирском авиалайнере. Здесь видно, что 2 ЭМ находятся в сухом доке, на завершающем этапе постройки. Что мы здесь имеем?Во-первых, это ошеломляющие темпы производства китайских надводных кораблей водоизмещением более 7000 тонн, которые начиная с 2010 года могут похвастаться тем, что каждый новый эсминец типов 052C «Ланчжоу», 052D «Куньмин» и 055 сходит со стапелей верфей Цзянань и Далянь каждые 6-10 месяцев. Этот показатель абсолютно соизмерим с темпами производства американских эсминцев УРО класса «Arleigh Burke» модификаций «Flight I/II/IIA» на верфях «Bath Iron Works» и «Ingalls Shipbuilding», принадлежащих компаниям «General Dynamics» и «Northrop Grumman Ship Systems». Именно с 2010 года стартовало безостановочное производство эсминцев Типа 052C начиная с «Чаньчуня» (бортовой номер 150). Наша верфь АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» тоже может похвастаться ускоренным спуском на воду фрегатов «адмиральской серии» проекта 11356, предназначенных для обновления Черноморского флота ВМФ России. Но, увы, это касается лишь спуска на воду и принятия на вооружение так называемой «первой тройки» кораблей данного типа, принимающих сегодня активное участие в «Сирийском экспрессе». Введение же в строй ЧФ второй тройки данных «сторожевиков» («Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал») однозначно затягивается до начала 20-х годов.Как известно, виной этому стала многолетняя зависимость российского военного кораблестроения от производственного комплекса «Зоря» — «Машпроект», расположенного на территории Украины (в городе Николаеве), который после начала украинской агрессии против ЛДНР прекратил сотрудничество с МО России в связи с соответствующими законодательными актами, подготовленными режимом Порошенко. Именно это предприятие в 1981 году разработало для ракетных крейсеров пр. 1164 «Атлант» перспективную 110000-сильную комбинированную газотурбинную установку M21 типа COGAS, представленную двумя маршевыми ГТД М70 суммарной мощностью 14700 кВт и четырьмя форсажными ГТД М90 общей мощностью 58839 кВт. К огромному нашему счастью, ставший проблемой «№1» вопрос с отказом «Зори» — «Машпроекта» от поставок «Северной верфи» и «Янтарю» газотурбинных установок М7Н1Е решился уже к началу этого года: серийное производство аналогов украинского агрегата будет освоено предприятием «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск).Но ведь возможности Военно-морского флота России в решении основного спектра задач в дальней морской зоне после схода со стапелей «второй тройки» сторожевых кораблей класса «Буревестник» хоть и возрастут, но незначительно. Почему? Несмотря на отличные тактко-технические характеристики корабельного зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1», обеспечиваемые высоким темпом стрельбы модульной ВПУ 3С90Э.1 (около 2 секунд) и применением высокоманевренных зенитных ракет-перехватчиков 9М317МЭ с полуактивной радиолокационной ГСН и 9М317МА с АРГСН (оснащённых газоструйной системой отклонения вектора), его боекомплект составляет лишь 24 зенитные ракеты, чего крайне недостаточно для отражения ордером корабельной ударной группировки массированных противокорабельных ударов десятками таких ракет, как AGM/UGM-84G/N (подводного и воздушного пуска), сверхдальнобойных AGM-158C LRASM, а также перспективных норвежских NSM. К огромному сожалению, малый боекомплект ракет-перехватчиков 9М317МЭ/А не может компенсировать даже 4-канальная система наведения, представленная 4 «радиолокационными прожекторами» подсвета цели X-диапазона типа МР-90 «Орех». Исправить ситуацию может лишь дополнительная установка боевого модуля корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», либо его глубоко усовершенствованной модификации с применением улучшенных гиперзвуковых ракет, которые разрабатываются сегодня для назмного варианта «Панцирь-СМ».Боекомплекты ударного вооружения, размещённые на борту «Буревестников», также не является достаточным для нанесения ощутимых ударов по береговым стратегическим объектам противника, прикрываемым мощным противоракетным «заслоном» на базе современных многоканальных ЗРК типов «SAMP-T», NASAMS, SLAMRAAM, а также «Land Ceptor»: 8 дозвуковых стратегических крылатых ракет типа 3М14Т, размещённых в 1x8 универсальной встроенной пусковой установке 3С14Э УКСК, обладают весьма низкими (как и «Томагавки») лётно-техническими качествами, а поэтому станут лёгкими целями для ракет-перехватчиков типа «Aster-30», AIM-120C-5-/7/D AMRAAM и CAMM/-ER, которыми оснащаются вышеперечисленные ЗРК. Единственный положительный момент ударного компонента пр. 11356 заключается в возможности использования из УКСК улучшенных противокорабельных типа 3М54Э, боевая ступень которых разгоняется до скорости в 3100 км/ч на подлётном участке траектории, а также способна выполнять энергичные противозенитные манёвры.Но даже это не является показателем, поскольку современные штатовские зенитные управляемые ракеты SM-6 (ими оснащаются все «Иджис»-корабли ВМС США) имеют активные радиолокационные головки самонаведения и дальность более 240 км, что позволяет перехватывать 3М54Э ещё на маршевом участке траектории, когда скорость полёта составляет около 900 км/ч. Что же касается применения противокорабельных ракет 3М55 «Оникс», то «урезанная» модификация универсальной вертикальной ПУ 3С14 не адаптирована к размещению данных изделий, ровно как и перспективных противолодочных управляемых ракет 91РЭ2 «Калибр-НКЭ». «Расширенная» же модификация УКСК — 3С14У устанавливается на фрегатах проекта 22350 «Адмирал Горшков».В качестве примера для сравнения боекомплектов сторожевых кораблей класса «Буревестник» с западными аналогами наиболее объективными для рассмотрения являются испанские «Иджис»-фрегаты проекта F-100 класса «Альваро де Базан», обладающие близким стандартным водоизмещением в 4555 тонн. Фрегаты данного проекта оснащаются универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41 VLS с 48 ячейками, предназначенными для установки транспортно-пусковых контейнеров Mk 13 (для размещения ЗУР-перехватчиков типа SM-2 Block IIIA/B), Mk 15 (для противолодочных ракет RUM-139A/B Mod 5AS/SW («Asroc-VLA»), Mk 25 (для размещения счетверённого модуля с 4 ЗУР RIM-162 ESSM), Mk 14 (для «Томагавков») и Mk 21 (для экзоатмосферных противоракет SM-3 и дальнобойных зенитных ракет SM-6). Как видите, при незначительно большем (на 15-16%) водоизмещении испанских фрегатов, суммарный боекомплект их УВПУ Mk 41 (45 используемых ракетами ячеек и 3 ячейки для загрузочного устройства), а также 8 наклонных ТПК Mk 141 для «Гарпунов» достигает 53 ракет основных типов («Стандарты», «Асроки» и «Гарпуны»), в то время как у «адмиральских фрегатов» их только 32. Тем не менее, после установки транспортно-пусковых контейнеров Mk 25 для зенитных ракет самообороны RIM-162A хотя бы в 15 имеющихся на «Альваро де Базане» ячеек Mk 41, общее количество ракет может составить 90 единиц; причём с заметным склонением соотношения в сторону зенитно-ракетного вооружения.Мы же вернёмся к рассмотрению перспективных китайских эскадренных миноносцев управления ракетным оружием Type 055. Учитывая их планируемое полное водоизмещение в 12300 тонн, 055-й проект гораздо логичнее причислять далеко не к классу эсминцев, а к классу многоцелевых ракетных крейсеров. Арсенал вооружения этих кораблей весьма внушителен: на фотографиях подготовки к спуску на воду первой пары ЭМ Тип 055 отчётливо видно, что боекомплект из многочисленных типов ракет размещается в 64 транспортно-пусковых «стаканах» носовой модульной универсальной пусковой установки, а также 48 аналогичных ячейках кормовой пусковой установки, что в сумме в 2,33 раза больше, нежели у наших фрегатов проекта 22350 «Адмирал Горшков» (с учётом ВПУ комплекса «Редут» на 32 ячейки и 16 ячеек ударного комплекса УКСК). Естественно, противовоздушный боекомплект СК класса «Адмирал Горшков» может быть увеличен ровно в 4 раза благодаря введению зенитных ракет самообороны малой дальности 9М100, но и у Типа 055 имеется аналогичный козырь, сравнимый с американским счетверённым пакетом ракет RIM-162 «Evolved Sea Sparrow». Речь идёт о зенитной управляемой ракете средней дальности DK-10A, изначально предназначенной для применения в составе китайского наземного зенитно-ракетного комплекса «Sky Dragon».Изделие разработано на базе управляемой ракеты класса «воздух-воздух» PL-12 и, в отличие существующей версии ЗУР RIM-162A ESSM c полуактивной РГСН, оснащается активной радиолокационной ГСН типа 9Б1348 (является основой наведения отечественной УРВВ Р-77), что при отражении массированного противокорабельного удара позволяет максимально разгрузить пропускную способность 4-х многоканальных АФАР-радаров наведения Х-диапазона, установленных в верхней пирамидальной надстройке корабля, а также разгрузить операторские терминалы усовершенствованной боевой информационно-управляющей системы типа H/ZBJ-1, которая позиционируется, как аналог штатовской БИУС «Aegis». В задачах целеуказания для зенитной ракеты DK-10A могут быть задействованы как вышеуказанные сантиметровые радары сопровождения и подсвета на верхней пирамидальной надстройке, так и 4-сторонняя дециметровая АФАР-РЛС обзора и сопровождения Type 346B, являющаяся аналогом американских радиолокационных комплексов AN/SPY-1A/D(V), размещённых на крейсерах «Тикондерога» и «Арлей Бёрк». Между тем, по информации от китайских источников, главным достоинством Type 346B и нового 4-стороннего сантиметрового антенного поста подсвета перед РЛ-архитектурой американских «Иджис» является использование приёмо-передающих модулей на основе нитрида галлия (GaN), которые компании «Raytheon» и «General Dynamics» только начинают применять первых опытных образцах перспективного радиолокационного комплексе AMDR, размещать который будут на новых модификациях ЭМ «Arleigh Burke Flight III».Разработанная при плотной поддержке российских специалистов DK-10A оснащается «тяговитым» и «долгоиграющим» двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим скорость полёта в пределах от 3,5 до 4,5М, дальность в 50 км и достойные энергетические качества для выполнения манёвров при перехвате цели на дальностях, близких к крайним рубежам радиуса действия. Конструкция ракеты рассчитана на перегрузки в 38G, что сопоставимо с RIM-162ESSM. В 50 ячейках носовой пусковой установки китайских ЭМ Типа 055 может разместиться 200 ЗУР DK-10A, что с учётом 80%-й вероятности перехвата позволяет отразить противокорабельный удар 4 эскадрилий (48 единиц) палубных «Супер Хорнетов», несущих на подвесках 160 «Гарпунов» или LRASM.Как мы уже отмечали ранее, наши фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» также имеют ЗУР самообороны 9М100, но их дальность в 15 км (в отличие от 50 км у DK-10A) не позволяет работать даже по ПКР, которые уже вышли из-за 27-30-километрового радиогоризонта и направляются к обороняемому кораблю. Операторы «Редута» вынуждены будут либо ожидать 15-километрового сближения, либо атаковать некоторые цели дорогими 9М96ДМ, которые предназначены для перехвата сверхманевренных высотных баллистических объектов и высокоскоростных элементов высокоточного оружия противника. Крайне интересной деталью является и система управления 9М100. Большинство аналитических источников в российском интернет-пространстве так и не пришли к единому мнению по этому непростому вопросу. Оборонное ведомство и разработчик данную информацию также не торопятся обнародовать.Одни заявляют об инерциальном наведении с радиокоррекцией и дополнительной ИКГСН, другие говорят о АРГСН и радиокоррекции. Тем не менее, внимательно изучив макет 9М100 в экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2017, а также фотографии ракет, запускаемых из ВПУ «Редута» в ходе испытаний, версия с инфракрасным наведением сразу отходит на последний план, в АРГСН также с трудом верится. На лицо аналог ЗУР малой дальности типа 9М331 комплекса «Тор-М1» с радиокомандной системой наведения посредством многофункционального радиолокационного комплекса Х-диапазона «Полимент». На «Торах» данный принцип зарекомендовал себя отлично, но при отражении «звёздного налёта» противокорабельных и противорадиолокационных ракет сразу с нескольких направлений проявятся заметные недостатки радиокомандного наведения.В частности, количество одновременно обстреливаемых целей не будет превышать целевой канальности радара «Полимент» (16 целей, по 4 ед. на каждую антенную решётку), а это не так уж и много, если рассматривать ситуацию с точки зрения огромной номенклатуры ВТО противника на современном сетецентрическом ТВД. Количество запущенных по объектам противника китайских ЗУР DK-10A с АРГСН или находящихся на завершающей стадии разработки RIM-162B ESSM Block II (для американского флота) будет эквивалентно пропускной способности бортовых БИУС (22 единицы для «Иджиса» и ещё большее количество для китайской H/ZBJ-1X). При этом, такая канальность может достигаться и в одном ракетоопасном секторе, в то время как одно или два антенных полотна «Полимента» способны навести 9М100 лишь на 4 и 8 целей в узком секторе соответственно. Это один из видимых недостатков использования ЗУР 9М100 при отражении массированных атак, который может быть частично компенсирован применением корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш».В окончании нашего обзора хотелось бы обратить внимание на возможности наших корабельных зенитно-ракетных средств создавать дальние эндоатмосферный и экзоатмосферный «зонтики ПРО». Ситуация здесь крайне неоднозначная и на сегодняшний день имеет туманное будущее. Известно, что эти функции (применительно к эндоатмосферному участку на высотах до 35 км) предполагается возложить лишь на комплексы «Редут», устанавливаемые на корветах пр. 20380, фрегатах пр. 22350 и модернизированном тяжёлом атомном ракетном крейсере пр. 1144.2М «Адмирал Нахимов». Выполнение этой задачи пока под силу лишь зенитным ракетам 9М96ДМ, обладающим дальностью до 130-150 км, возможностью самостоятельного наведения на цель посредством АРГСН (без нагрузки на БИУС носителя) на конечном участке полёта, а также способностью поражения малоразмерной маневрирующей цели на высоте 35 км методом прямого попадания за счёт задействования газодинамических двигателей поперечного управления. Всё бы ничего, но об успешных испытательных перехватах воздушных мишеней посредством 9М96ДМ на предельных дальностях с бортов кораблей вышеуказанных проектов так ничего и не сообщается.Так, по данным «Известий» со ссылкой на неназванного представителя главкомата ВВС, курировавшего приёмочные мероприятия 9М96ДМ и 9М100 в 2013 году, было ясно, что доводка систем наведения вышеуказанных типов зенитных ракет до уровня обретения оперативной боевой готовности заметно пробуксовывает, а это ведёт к серьёзной задержке обновления боекомплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», принятия на вооружения передового комплекса С-350 «Витязь», и, естественно, корабельного комплекса «Редут». К примеру, до сегодняшнего дня в составе полковых комплектов ЗРК С-400 «Триумф», передаваемых подразделениям Воздушно-космических сил в 4-х военных округах России, так и не было замечено присутствия пусковых установок 5П85СЕ2 с тремя стандартными ТПК для зенитных ракет 48Н6ДМ и укороченным строенным пусковым блоком из ТПК для зенитных ракет 9М96ДМ, а это уже наталкивает на некоторые соображения. Ещё с 2011 года сообщалось о проблеме устойчивого захвата воздушных целей активной радиолокационной ГСН ЗУР 9М96; и решена ли эта проблема не сегодняшний день, пока ещё неизвестно.На китайских эсминцах типов 052C/D, а также 055 в роли дальнего перехватчика применяются тяжёлые 4,5-маховые и высокоманевренные зенитные управляемые ракеты HQ-9A c дальностью действия 200 км и перспективные HQ-9B c расширенными до 300 км радиусом действия и до 5,5 — 6М скоростью. Являясь конструктивными аналогами ЗУР 48Н6Е2/3, изделия отлично показали себя в ходе многочисленных испытаний над акваториями Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. По сообщениям китайских ресурсов, в целях повышения помехозащищённости в систему наведения HQ-9B, в дополнение к ПАРГСН введён инфракрасный датчик, размещённый под специализированным оптикопрозрачным «окошком» на боковой образующей корпуса ракеты (ближе к носовой части). Между тем, несмотря на высокие лётно-технические качества и допустимые перегрузки при перехвате, ни HQ-9A, ни HQ-9B не способны уничтожать цели кинетическим поражением «hit-to-kill» (как 9М96ДМ), ведь двигателей поперечного управления у данных изделий нет.Но китайцы решили не останавливаться на достигнутом. Так, 17 мая, известный информационный военно-технический ресурс nevskii-bastion.ru («Невский Бастион») со ссылкой на китайские источники, сообщает о прохождении натурных испытаний экзоатмосферного перехватчика HQ-26 «Хунци-26» с наземных ПУ и опытового корабля. Изделие представляет собой мощную разгонную твердотопливную ступень с системой ОВТ по типу ступени Mk72 противоракет RIM-161A/B, а также экзоатмосферную ступень перехвата, оснащённую несколькими десятками газодинамических ДПУ, расположенных в центре масс ступени по принципу ЗУР 9М96Е2, французской «Aster-30», а также перехватчика Mk 142 американской ракеты SM-3. Боевые ступени HQ-26 оснащаются высокочувствительной ИКГСН и, по некоторым данным, уже в ближайшее время получат способность уничтожать БРСД на высотах около 400 км, а также поражать малоразмерные боевые блоки после их разведения. Размещать «Хунци-26» предполагается в транспортно-пусковых стаканах, что и HQ-9A/B, а также DK-10A.У Военно-морского флота России дела с воплощением в железе противоракетной компоненты заатмосферного перехвата обстоят весьма — туманно. К примеру, если перед началом обновления комплексов вооружения «Адмирала Нахимова» ходили слухи, что пр. 1144.2М может быть модернизирован новейшим ЗРК С-500, использующими экзоатмосферные противоракеты 77Н6 (предположительно) для уничтожения БР на высотах 200 км и со скоростями до 25200 км/ч, то позднее, к сожалению, грёзы любителей были развенчаны данными об установке всё того же «Редута». Что касается корабельного варианта «Пятисотого», то ближайший проект, в котором наш флот может получить способность формирования «зонтиков» стратегической ПРО, — это тяжёлый атомный эсминец пр. 23560 «Лидер». Но всё это ещё вилами по воде писано. Ведь необходимо окончательно подготовить новый крытый эллинг «Северной верфи» с 2 стапельными линиями, разместить заказы на верфях «Севмаша» и «Балтийского завода», плюс подготовить их мощности. Да и усложняющаяся геостратегическая обстановка, подошедшая к грани региональных конфликтов, может готовить ряд непредвиденных экономических «сюрпризов», особенно для такого капиталоёмкого проекта, как серия атомных эсминцев класса «Лидер». Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 159 Источник Похожие новости Третья мировая война состоится без немцев Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО

Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!» Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты Новости партнеров