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ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации

02 февраля 2019, 10:24  •  108 • Политика
Холдинг "Росэлектроника" начал передачу Военно-морскому флоту России систем 5П-42 "Филин", предназначенных для создания визуально-оптических помех. С помощью нового оружия моряки смогут вызывать у противника слепоту, галлюцинации и тошноту.
Системой "Филин" уже оснащены два боевых корабля — "Адмирал флота Советскго Союза Горшков", который вошел в состав ВМФ в 2018 году, и "Адмирал флота Касатонов", который приходит заводские испытания перед госприемкой. На каждом из них установлено по два комплекта новейшего вооружения.
Аналогичным образом будут оснащены еще два фрегата проекта 22350, строительство которых полным ходом идет на "Северной верфи".
Над созданием устройства, способного подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения и прицеливания, работали конструкторы АО "опытный завод "Интеграл", одного из подразделений Росэлектроники. Действие "Филина" основано на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости возбуждают зрительный нерв и вызывают временные галлюцинации.
Диапазон дальности устройства составляет до пяти тысяч метров. В число устройств, использование которых становится невозможным, входят приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрастного диапазона и системы наведения ракет.
"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно". 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", - цитирует РИА "Новости" сообщение Росэлектроники.

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